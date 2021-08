Katso Tapsan Tahdit suorana lähetyksenä – Iskelmä-Finlandia jaetaan 19. kerran

Legendaarinen Tapsan Tahdit järjestetään Nokialla tänä vuonna maksuttomana puistopiknik-tapahtumana Poutunpuistossa torstaina 5. elokuuta. Ohjelma alkaa kello 15 ja jatkuu iltaan saakka.

Pate Mustajärvi on saanut Iskelmä-Finlandian vuonna 2015. Viime aikojen palkittuja ovat olleet Vicky Rosti (2019), Danny (2018), Markku Aro (2017) ja Suvi Teräsniska (2016).

Tapahtuman tuottaja Jukka Heinämäki Onnensirkus Oy:stä kertoo olevansa iloinen siitä, että Tapsan Tahdit pystytään tänä vuonna järjestämään, vaikkakin pienemmässä mittakaavassa.

– Toivon, että mahdollisimman moni pääsisi nauttimaan ohjelmasta joko etänä tai paikan päällä Poutunpuistossa. Poikkeusolojen myötä kulttuurin merkitys on varmasti korostuneessa ja yhä tärkeämmässä roolissa monen ihmisen ja perheen elämässä. Sitä on kaivattu ja toivottu. On hienoa, että saamme osaltamme olla sitä tarjoamassa puistopiknik-päivän muodossa, Heinämäki kommentoi.

Alueen laajuuden vuoksi paikalle on turvallista saapua ja turvavälit on mahdollista säilyttää. Tapahtumaan voi tuoda oman piknik-viltin ja eväitä. Tapahtuma on päihteetön.

Puistopiknik on estradi paikallisille tekijöille ja valtakunnallisille eturivin kevyen musiikin esiintyjälle, joka tänä vuonna palkitaan Iskelmä-Finlandialla.

Palkinto luovutetaan kello 18 ja voittajan valitsee ammattilaisraati. Palkinnon luovuttavat Iskelmä-Finlandia palkintoraadin puheenjohtaja Turkka Mali ja Nokian kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jari Haapaniemi.

Puistopiknikin iltatapahtumassa esiintyvät Nokian iskelmätaivaan kiintotähdet Johanna Debreczeni, Ninni Martikainen, Jerkka Virtanen ja Pasi Kivimäki yhdessä Amorio-orkesterin kanssa. Lisäksi lavalla nähdään Waskivaarit.

Tapahtumassa luovutetaan Nokia-mitali. Nokian kaupunginhallitus myöntää mitalin tunnustuksena ansiokkaasta toiminnasta Nokian hyväksi.

Tapsan Tahtien puistopiknik-ilta huipentuu Iskelmä-Finlandia -palkitun konserttiin.

Tapsan Tahdit Puistopiknik järjestetään Poutunpuistossa torstaina 5. elokuuta kello 15.00-21.30. Voit katsoa suoran lähetyksen tapahtumasta aamulehti.fi:stä tästä jutusta tai Nokian kaupungin Youtube-kanavalta.