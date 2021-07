Kuvagalleria: Saunaa ja riemun kyyneliä – vierailimme Viikinsaaressa saunan ja stand upin yhdistävässä illassa

Kävimme torstai-iltana Tampereen Viikinsaaren kesäteatterin Kuumassa stand up -illassa katsomassa, miten hyvin sauna ja stand up sopivat kävijöiden mielestä yhteen.

Sauna ja stand up on erittäin toimiva yhdistelmä. Tämän vastauksen saa, kun kysyy Viikinsaaren kesäteatterin Kuumista stand up -illoista nauttineiden mielipidettä.

Torstaina aamupäivän sade oli vaihtunut mieltä hivelevään alkuillan aurinkoon. Viikinsaaressa sauna oli lämmin ja rannassa ihmiset kulkivat löylystä uimaan tai istuivat vilvoittelemassa ja nauttivat virvokkeita. Saunomisen jo lopettaneista osa suuntasi verkkaisesti syömään tai drinkille saaren ravintolaan.