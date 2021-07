Tampere-talossa järjestettävän Tubecon Gamesin ohjelma valmistui – tätä on luvassa

Tapahtumassa ratkotaan muun muassa CS: Go:n Suomen mestaruus ja keskustellaan pelaamisen aikakausista.

Tampere-talo toimii näyttämönä ensimmäiselle Tubecon Games -pelitapahtumalle. Alkuperäistä Tubeconia on järjestetty vuodesta 2014.

Aamulehti

Tampere-talossa perjantaina ja lauantaina 20.–21. elokuuta järjestettävän Tubecon Games -tapahtuman ohjelma on julkaistu.

Tubecon Games on vuodesta 2014 asti järjestetyn, tubettajia ja heidän fanejaan yhteen tuovan Tubeconin peliteemainen laajennus. Varsinainen Tubecon järjestetään 28.–29. elokuuta Vantaalla.

Pari turnausta

Tubecon Gamesin vetonaula on perjantainen Counter Strike: Global Offensive -pelin Suomen mestaruuden ratkominen. Lopputurnausta edeltää 30. heinäkuuta–1. elokuuta pelattava karsintaturnaus, jonka 128 joukkueesta kolme parasta lunastaa paikan lopputurnauksesta. Neljäs lopputurnausjoukkue on hallitseva mestari Havu Gaming.

Tapahtumakävijöillä on mahdollisuus kilvoitella kaksipäiväisessä PlayerUnknown’s Battlegrounds -turnauksessa. Perjantaina pelattavien karsintakierrosten parhaat pelaajat pääsevät pelaamaan lauantaina mestaruudesta.

Myös paneelikeskustelua

Turnausten lisäksi Tubecon Games sisältää Tubeconille ominaiseen tapaan suosittujen tubettajien ja pelivaikuttajien sekä heidän faniensa kohtaamisia.

Tapahtumakävijöillä on mahdollisuus tavata ja haastaa peleissä sellaisia alan nimiä kuin Jaakko Parkkali, Herbalisti, Jennysvoices, Namikolinx, Boheemi, Mikirotta, PAQPA, ZoneVD, IlariPro, MrJallu101, Dokke, Uiwenuise, Nedde, Tinke, Niko & Santtu. Tubecon Gamesin pelivalikoimaan kuuluvat muun muassa Fifa, NHL, Minecraft, Fortnite ja Among Us.

Molempina päivinä järjestetään myös peliaiheinen paneelikeskustelu. Perjantaina eri sukupolvien pelaajat keskustelevat omista pelikokemuksistaan sekä pelaamisen aikakausista ja tulevaisuudesta Thomas Puhan johdolla. Lauantaina tubettajat Herbalisti, Jennysvoices, Namikolinx, Jaakko Parkkali ja Niko & Santtu osallistuvat ”liian interaktiiviseen Q & A -keskusteluun”.

Koko ohjelmaan voi tutustua tarkemmin Tubeconin nettisivuilla.