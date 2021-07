”Hän on luonut mestariteoksensa” – Kaija Saariahon ja Sofi Oksasen Innocence-ooppera saa valtavat ylistykset myös ulkomaisista lehdistä

Le Monde, Le Figaro, The New York Times ja Diapason julistavat uutuuden mestariteokseksi.

Kaija Saariahon ja Sofi Oksasen Innocence-ooppera kantaesitettiin Aix-en-Provencen festivaalilla Etelä-Ranskassa. 3. heinäkuuta, ja jo pieni katsaus kansainvälisiin arvosteluihin kertoo ulkomaisten kriitikkojen olevan myytyjä. Helsingin Sanomat nimesi sen tuoreeltaan jo mestariteokseksi.

”Mestariteos, joka ottaa heti paikkansa oopperan historiassa”, ylistää myös ranskalainen Le Monde. ”Säveltäjä luo mestariteoksensa Innocencessa”, arvioi The New York Times. Lehden kriitikko Zachary Woolfe arvioi Innocencen olevan Saariahon pitkän uran voimakkain teos ”suuruudessaan ja pidättyvyydessään, trillerinä ja mediaationa”.

Samalla The New York Times ennakoi jo nyt, että tämä oli vuoden tärkein kantaesitys.

Le Figaro käyttää myös termiä mestariteos, samoin Diapason-aikakauslehti.

Saksalainen Süddeutsche Zeitung julistaa Saariahon aikamme suurimmaksi oopperasävellyksen mestariksi. Lehden mukaan muista suurista oopperasäveltäjistä lähinnä vain John Adams pureutuu myös oman aikamme ongelmiin kuten Saariaho ja Oksanen tässä kouluammunnan jälkeisiin traumoihin liittyvässä oopperassa.

Espanjalainen El Pais arvioi, että oopperaa vanhanaikaisena taidemuotona pitävät muuttavat mielensä ”heti kun näkevät ja kuulevat Innocence-oopperan”. Myös El Pais toteaa, että yleisin sana heti kantaesityksen jälkeen oli ”mestariteos” joskin sanaa käyttääkseen espanjalaiskriitikko haluaa kuunnella teoksen useammin kuin kerran.

Monien muiden tavoin El Pais povaa oopperalle varmaa menestyskierrosta maailman oopperataloissa.

Oopperan alkutilanne: tarjoilija Magdalena Kožená (keskellä) ymmärtää joutuneensa sijaisena häihin, joiden sulhanen on hänen tyttärensä tappaman kouluampujan veli.

Osansa ylistyksistä saavat huikea libretisti Sofi Oksanen, tiukan ohjauksen tehnyt Simon Stone sekä partituurin ylivertaisesti läpivalaiseva kapellimestari Susanna Mälkki, London Symphony Orchestra ja Viron kamarikuoro ja solistit Vilma Jäästä Magdalena Koženáan.

Maailmanvalloitus jatkuu

Arvostelumenestys on ehkä hurmioitunein mitä Saariaho on saanut sitten kesän 2000, jolloin hänen ensimmäinen oopperansa L’amour de loin eli Kaukainen rakkaus aloitti maailmanvalloituksensa Salzburgin festivaalilta. Kaukainen rakkaus on yhä Saariahon ylivoimaisesti esitetyin ooppera, ja esimerkiksi New Yorkin Metropolitan Operan esitykset saivat vuonna 2017 newyorkilaismedian polvilleen. Tämän oopperan seuraava uusi ohjaus tulee Kölniin.

Innocence on huomattavasti nopeatempoisempi trilleri kuin meditatiivinen Kaukainen rakkaus. Se jatkaa seuraavaksi muiden tilaajatahojen esitettäväksi, ja jo tämä kierros takaa laajan kansainvälisen huomion jatkumisen.

Lokakuussa 2022 vuorossa on Suomen Kansallisooppera ja kevätkaudella 2023 HS:n tietojen mukaan Lontoon Covent Gardenin Royal Opera House. Hollannin kansallisoopperan ja San Franciscon oopperan esityspäivistä ei ole vielä tihkunut tietoja.

The New York Timesin mukaan on kuitenkin jo tiedossa, että tilaajatalojen ulkopuolelta myös New Yorkin Metropolitan Opera on varannut Innocencen ohjelmistoonsa.

Arte välitti Innocence-oopperan esityksen 10. heinäkuuta. Esitys on yhä saatavissa.