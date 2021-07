Tässä menovinkkejä heinäkuun puoliväliin – Jussi Raittinen keikkailee G Livelabissa, jääkiekkoilijat pelaavat jalkapalloa Ratinassa

Kokosimme viisi menovinkkiä aikavälille 14.–20. heinäkuuta. Tarjolla on muun muassa musiikkia ja hyväntekeväisyysjalkapalloa.

Liski esittelee näyttelyään

Taidemaalari Kalevi Liskin Tanssiaiset-näyttely jatkuu Keskus Galleriassa Kyttälänkadulla heinäkuun loppuun asti. Liski on torstaina ja perjantaina paikalla galleriassa esittelemässä näyttelyään, jota ovat innoittaneet lapsuuden sadonkorjuujuhlien tanssit sekä Firenzen kaltaisten italialaisten kaupunkien historia.

Taiteilijatapaaminen Keskus Galleriassa Tampereella 15. ja 16. heinäkuuta kello 11–18.

Hyväntekeväisyyttä Ratinassa

Nimekkäät tamperelaiset jääkiekkoilijat kohtaavat monen alan ammattilaisista koostuvan All Starin hyväntekeväisyysjalkapallo-ottelussa Ratinassa perjantaina. Ottelulla kerätään varoja Tampereen Lastenklinikan Tuki ry:lle. Ottelulipulla voi katsoa myös illalla pelattavan Veikkausliigan ottelun Ilves–SJK.

Jääkiekkoilijat – All Star Ratinan stadionilla 16.7. kello 15. Ilves – SJK kello 18.30.

Jussi & the Boys G Livelabissa

Suomirocksuuruus Jussi Raittinen juhlistaa lauantaina 60-vuotista taiteilijauraansa keikalla G Livelabissa Tampereen Puutarhakadulla. Raittisen takana soittavalla The Boys -yhtyeelläkin on ikää jo 56 vuotta. Juhlakeikkaa on jouduttu koronan vuoksi siirtelemään, aiemmin ostetut liput käyvät lauantaina sellaisinaan.

Jussi & the Boys G Livelabissa 17.7. kello 21. Ovilipunmyynti alkaa kello 20.

Tervomaa Laukon kartanolla

Laukon kartanon nimekkäiden esiintyjien tähdittämä puistokonserttikausi jatkuu lauantaina Jonna Tervomaan keikalla. Kartanon kuusihehtaarisen konserttipuiston yleisömäärä on rajoitettu kolmasosaan kapasiteetista. Lippuja on saatavilla osoitteesta lippu.fi.

Jonna Tervomaa Laukon kartanolla Vesilahdessa 17.7. kello 18.

Lastenteatteria Finlaysonilla

Teatteri Mukamas esittää tiistaina lastennäytelmää Hiirulainen ja Suuri seikkailu Väinö Linnan aukion lavalla. Sirkusta, tanssia ja nukketeatteria yhdistävä koko perheen esitys kestää noin 25 minuuttia. Esityksiä on kaksi.

Teatteri Mukamas esiintyy Väinö Linnan aukiolla 20. heinäkuuta kello 11 ja 14.