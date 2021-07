Aitoon Kirkastusjuhlat alkaa lauantaina ja jatkuu maanantaihin – tässä koko ohjelma

Apulanta on tuttuun tapaan Kirkastusjuhlien päätösesiintyjä.

Suomen vanhin kevyen musiikin festivaali Aitoon Kirkastusjuhlat alkaa lauantaina. Tapahtuma on kolmipäiväinen.

Tapahtumaa on järjestetty Aitoon kylässä Pälkäneellä jo vuodesta 1882. Viime kesänä se peruttiin koronavirustilanteen vuoksi.

Päätös tämän vuoden festivaalin järjestämisestä tehtiin toukokuun lopussa. Laajalle festivaalialueelle tullaan tänä vuonna ottamaan vain puolet sallitusta ihmismäärästä.

Kirkastusjuhlille on tänäkin vuonna kiinnitetty nimekäs kattaus kotimaisia artisteja. Festivaalin viimeinen esiintyjä on perinteiseen tapaan Apulanta, joka on vuoden 2010 keikkataukoa lukuun ottamatta esiintynyt jokaisilla Kirkastusjuhlilla vuodesta 1997 alkaen.

Kirkastusjuhlat on tänä vuonna K18-tapahtuma.