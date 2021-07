Anna Eriksson käynnistää Pyynikki-ilmiön sunnuntaina – Katso koko kesän ohjelma

Pyynikin kesäteatterin katsomoa ei täytetä kokonaan, jotta etäisyyksistä pystytään huolehtimaan.

Aamulehti

Anna Eriksson esiintyy sunnuntaina Pyynikin kesäteatterissa ja käynnistää Pyynikki-ilmiön kuusi keikkaa käsittävän kesän.

Muuten kuudetta kertaa järjestettävä Pyynikki-ilmiö luottaa samoihin artisteihin kuin viime vuonna. Elokuun musiikkikeikoilla nähdään Club For Five, Steve ’n’ Seagulls sekä Jarkko Ahola. A Cappella -yhtye Club For Five esittää tänä kesänä Pyynikillä Kirkan kappaleita.

Pyynikki-ilmiön kesän täydentävät kaksi stand up -iltaa, joista ensimmäistä tähdittää Ismo Leikola ja toista Ali Jahangiri, Ilari Johansson, Niko Kivelä sekä Riku Suokas.

836 ihmistä vetävää Pyynikin kesäteatterin katsomoa ei myydä täyteen Pyynikki-ilmiön keikoille. Jokaiseen esitykseen jätetään vähintään 150–200 tyhjää paikkaa, jota etäisyyksistä pystytään huolehtimaan.

Pyynikki-ilmiötä järjestävän Ilmiö-tuotanto oy:n Jukka Tallgren kertoo, että Ismo Leikolan keikka on tällä hetkellä loppuunmyyty. Esitykseen saatetaan vielä vapauttaa lisäpaikkoja. Muuten lippuja on vielä saatavilla.