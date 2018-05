Arctic Monkeys teki rockvuoden yllättävimmän albumin, koska heillä oli siihen varaa – perfektionismia ja laiskaa välinpitämättömyyttä

Antti Lähde Aamulehti

Alex Turner ei tiedä, miltä tuntuu jäädä toiseksi. 32-vuotias englantilainen on tehnyt seitsemän albumia – viisi Arctic Monkeysin ja kaksi Last Shadow Puppetsin kanssa – ja niistä jokainen on mennyt Britannian listaykköseksi.

Kuudes Arctic Monkeys -albumi, Tranquility Base Hotel & Casino kuulostaa siltä kuin Turner haluaisi tieten tahtoen menestyä hiukan heikommin.

Ykköskorin artisti ei ole julkaissut näin yllättävää albumia kymmeneen vuoteen, ei sitten soul-vaikutteisella hiphopilla nimensä luoneen Kanye Westin robottiromanttisen 808s & Heartbreakin (2008).

Arjesta surrealismiin

Arctic Monkeysin ura käynnistyi räjähtävästi kahdella listaykkössinglellä. I Bet You Look Good on the Dancefloor (2005) ja When the Sun Goes Down (2006) olivat hädin tuskin täysikäisten sheffieldiläiskloppien roiskimaa yksinkertaista kitarockia, joka erottui massasta paitsi vastustamattoman tanssittavuutensa, myös Turnerin tarkkanäköisten ja sukupolvirajojen yli puhuttelevien tekstien ansiosta.

Tranquility Base Hotel & Casinolla ei ole yhtään kappaletta, jota voisi tanssia – ellei tanssimiseksi lasketa tuskin havaittavaa huojumista luksusdrinkki kourassa, itsensä 1960-luvun eurooppalaiseen uuden aallon elokuvan päähenkilöksi kuvitellen.

Albumin sanoituksista en osaa sanoa vielä seitsemänkään kuuntelun jälkeen tuon taivaallista – toisaalta siksi, että Turner tuntuu naksauttaneen aivonsa surrealistista tajunnanvirtaa suoltavaan asentoon, toisaalta siksi, että musiikki on sovituksiltaan, tuotannoltaan ja instrumentaatioltaan niin kiehtovaa.

Kuten aina, Turner vaikuttaa ikäistään vanhemmalta. Hän asemoi itsensä "elämän ehtoopuolelle" jo levyn avauskappaleessa Star Treatment.

"I just wanted to be one of The Strokes", Turner muistelee teini-ikäänsä viitaten newyorkilaisbändiin, josta 2000-luvun alun indierockilmiön ja Arctic Monkeysin mahdollistaneen kehityksen voidaan katsoa käynnistyneen.

Musiikillisesti Tranquility Base Hotel & Casino on yhdenlaista fantasiaa. Se yhdistää omalaatuisella tavalla 1960-luvun perfektionistisimman popin (Burt Bacharach, Serge Gainsbourg, Ennio Morricone) menestyksen "pilaamien" miljonäärirokkarien hedonistiseen nautiskeluun. En muista ihan hetkeen albumia, joka olisi kuulostanut samanaikaisesti näin kunnianhimoiselta ja välinpitämättömältä.

Siltikin listaykkönen

On vielä aivan liian aikaista sanoa, julistavatko jälkipolvet Tranquility Base Hotel & Casinon klassikoksi niin kuin Kanye Westin 808s:n – tai toisen "kaupalliselta itsemurhalta" haiskahtaneen klassikon, Radioheadin Kid A:n (2000).

Varmaa on, että tällainen albumi Arctic Monkeysin täytyi tässä vaiheessa uraansa tehdä. Ja siihen heillä oli kaikesta päätellen varaa: väliaikatiedoista päätellen Turner saa korkata perjantai-illan päätteeksi pullon parasta Bollingeria uransa kahdeksannen listaykkösen kunniaksi.

VIDEO: Arctic Monkeysin musiikkivideo Four Out of Five.