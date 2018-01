Antti Holma piti Cheek-elokuvaa niin absurdina ideana, että se oli pakko toteuttaa – pian hänet nähdään valkokankaalla sekä Jare että Jere Tiihosena

Tuulia Viitanen

Näytellä nyt elokuvassa Jare Henrik Tiihosta eli Cheekiä, joka on melkein samanikäinen ja elossa oleva räppäritähti.

–Hämmentävä kuvio, myöntää näyttelijä Antti Holma ajatelleensa, kun hänelle tarjottiin paikkaa Veljeni vartija -elokuvan näyttelijänä.

Älyttömän ideasta teki se, että käsikirjoittaja ja ohjaaja JP Siilillä oli selkeä näkemys siitä, että Holma esittäisi molempia veljeksiä: Jare ja Jere Tiihosta.

Holma ei voinut olla tarttumatta tarjoukseen, sillä se oli kaikessa absurdiudessaan niin houkutteleva.

–Vaikka ajatus nauratti, en tee mitään työtä läpällä. Tämä oli rasti seinään -työ.

Holma suhtautuu työhönsä vakavuudella. Piirre yhdistää Holmaa ja Tiihosta.

Holma haluaa valmistautua hyvin jokaiseen rooliinsa, sillä hän ei ole improaja tai heittäytyjä.

Kuvauksissa Holmaa hikoilutti aluksi tieto siitä, että Jare Tiihonen oli usein kuvauksissa paikalla. Pian Holma ei kuitenkaan edes enää huomannut Tiihosen käyvän kuvauspaikoilla eikä tämä puuttunut Holman näyttelijäntyöhön kuin antamalla muutamia vinkkejä omasta käyttäytymisestään tai olemisestaan.

JP Siili sanoo, että Tiihosen kanssa on ollut helppoa tehdä yhteistyötä. Tiihonen on nähnyt elokuvan eri versioita useita kertoja.

–Jaren vieressä on ollut helppoa istua, Siili sanoo.

"Seksuaalisuus ei ole lisäosa"

Holma on kuullut sanottavan, ettei hän olisi niin suosittu näyttelijä, jos ei olisi homo.

–Ei se ole mikään lisäosa. Minulla on vahva ulkopuolisuuden tunne, joka on tullut osin seksuaalisuuden kautta, ja siitä kulmasta katselen maailmaa.

Joel Maisalmi

Me too -keskustelun jyllätessä Holma hymyilee, että homoudesta on ollut sinällään hyötyä taiteilijamaailmassa: ei synny väärinkäsityksiä intiimejä kohtauksia tehdessä.

–Kansallisteatterissa näytellessäni miehet eivät pitäneet minua uhkana, koska olin hintti. Naiset taas eivät pelänneet, että käteni menisi heidän hameensa alle.