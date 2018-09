Anssi Kela kulkee kohti uutta muttei ole hylännyt Nummelan "vanhan liiton Kelaa": "Opin taas jotain uutta biisin tekemisestä"

Tomi Nordlund

Ei tiukkoja dogmia, vaan pikemminkin monipuolisuutta ja suoranaista rönsyilyä. Anssi Kelan seitsemäs albumi Ääriviivoja esittelee artistin useiden tyylilajien ja tunnelmien parissa.

Kela katselee levyllään myös peruutuspeiliin: esimerkiksi Ilves-kappale on sitä vanhaa kunnon tarinankertoja-Kelaa, jonka suuri yleisö oppi tuntemaan menestyksekkäällä Nummela-debyytillä (2001).

–Ilves oli jotenkin niin vanhan liiton Kelaa, että vaati sen tyyppisen tuotannon, muusikko sanoo.

Samalla hän kertoo levynsä kurkottelevan myös uusiin suuntiin. Esimerkiksi albumin päätösraita, 7-minuuttinen Lento on jo silkkaa progressiivista rockia.

–Uskon, että sellaisetkin ihmiset, jotka eivät ole aiemmin tykänneet artistista nimeltä Anssi Kela, saattavat löytää tältä levyltä itselleen kuunneltavaa, mies heittää.

KUUNTELE: Anssi Kelan albumi Ääriviivoja.

Vielä 2010-luvun taitteessa Kela oli monien mielestä niin sanottu has been. Anssi Kela -albumi (2013) kuitenkin palautti unohduksiin jääneen artistin Levottominen tyttöineen takaisin parrasvaloihin, ja Nostalgiaa-levy piti suosion liekkiä hyvin yllä.

Yhtenä taikasanana toimi syntikoihin verhottu 1980-lukuinen pop- ja rockestetiikka, jota hän vaali hienosti kummallakin levyllä.

Haastatteluissa mies kuitenkin totesi edellislevyn jälkeen, että eiköhän se kasaritie ole nyt kuljettu.

–Ja tästä suora leikkaus uuteen singleeni Jotain on poissa: sehän on vielä enemmän kasaria kuin mitä olen koskaan tehnyt! Ei sitä kasaria näemmä saa manattua äijästä ulos, Kela naureskelee.

Ihanat albumiraidat

Edellisestä levyllisestä Kelaa on vierähtänyt jo kolme ja puoli vuotta. Välissä mies on silti julkaissut paljonkin musiikkia: Spotifysta on helppo löytää esimerkiksi singlet Petri Ruusunen ja Musta tuntuu multa sekä tukku televisio-ohjelmissa (Vain elämää, Anssi Kela ja isot biisit) syntyneitä levytyksiä.

Kela kertoo julkaisseensa miltei kaksi albumillista coverbiisejä.

–Oli ihan selvää, että seuraava askel kaiken tämän jälkeen oli tehdä levyllinen omaa musiikkia. En voi vuodesta toiseen jauhaa lainabiisejä.

Lisäksi hän kokee, että lauluntekijän kehityksen kannalta on edelleen olennaisen tärkeää julkaista nimenomaan albumeja.

–Se on paras tapa haastaa itseään ja mennä johonkin suuntaan, vaikkei yksittäisen biisinkään julkaisemisessa ole mitään vikaa. Esimerkiksi Petri Ruusunen ja Musta tuntuu multa antoivat mahdollisuuden kokeilla tekstittämistä suomirap-suodattimen kautta. Opin taas jotain uutta biisin tekemisestä.

Vuokko Salo

Silti yksittäisen singlebiisin julkaisemisessa Kelaa häiritsee se, että pakettiin kuuluu sisäänrakennettuna ajatus jonkinlaisesta hittitavoitteesta. Hän kuitenkin nauttii suunnattomasti myös niin sanottujen albumiraitojen tekemisestä.

–Esimerkiksi Lento-kappale tuskin tulee soimaan kertaakaan radiossa, mutta mulla olikin ihan erilaiset ambitiot ja motiivit tehdä se biisi. Oli kiva heittäytyä tekemään tuollainen kappale välittämättä mistään hittipaineista.

“Ääriviivoja on monipuolisin levyni. Jonkun mielestä monipuolinen on linjatonta, mutta samasta suusta ne laulut kuitenkin tulevat.” Anssi Kela

Kela ei osaa arvioida tarkemmin, millaista suosiota hän nauttii syksyllä 2018. Levymyynnin suhteen ei ole isompia tavoitteita, mutta toki hän toivoo, että uudet kappaleet striimaavat hyvin ja soivat radiossa.

Keikat ovat hänen mielestään silti se todellinen menestymisen mittari.

–Pääsylipun ostaminen artistin keikalle on aivan eri asia kuin biisin klikkaaminen soimaan Spotifyssa, hän huomauttaa.

Konserttisalit kutsuvat

Syksyn Kela-kiertue keskittyy klubien sijaan konserttisaleihin. Kela hurahti näihin hivenen arvokkaamman statuksen soittomiljöisiin kevään 2016 konserttisalikiertueellaan, jota hän kuvailee yhdeksi uran hienoimmista.

–Mulla oli ehkä sellainen ennakkoasenne, että konserttisaleissa istutaan rauhallisesti paikallaan ja niihin tullaan olemaan hienosti, naiset iltapuvuissaan ja miehet saketeissaan, Kela kertaa.

Hän kuitenkin yllättyi positiivisesti: jokainen keikoista päätyi siihen, että kaikki olivat jalkeillaan ja käynnissä oli kunnon pirskeet.

–Jotain siinä on muuttunut, ihan yleisöä myöten. Konserttisalit vaikuttavat nykyään olevan keikkapaikkoja siinä missä muutkin.

Anssi Kelan Ääriviivoja kaupoissa nyt.