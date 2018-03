Annamari Marttisen romaani Korsetti antaa transvestiiteille puheenvuoron: tältä tuntuu olla heteromies, jonka on saatava pukeutua rintaliiveihin

Kaisa Järvelä

Suomalaisessa kaunokirjallisuudessa on vielä kovin vähän tarinoita, jotka on kirjoitettu transihmisten tai transvestiittien näkökulmasta. Annamari Marttisen Korsetti onkin ilahduttava romaani siinä mielessä, että siinä transvestiittimies Pauli saa toimia itse tarinansa kertojaäänenä.

Pikkukaupungissa asuva Pauli on halunnut lapsesta asti pukeutua naisten alusvaatteisiin, vaikka vanhemmat ovat tehneet selväksi, että sellaisesta käytöksestä saa piiskaa.

Kun sitten lukioiässä tyttöystävä keksii meikata Paulin ja pukea tämän isoäitinsä vaatteisiin, kokemus on niin ravisuttava, että paluuta entiseen ei ole. Epävarman lukiolaispojan rinnalle syntyy Suski, jonka vaatteissa Pauli vihdoin tuntee olevansa kokonainen.

Taipumus on edelleen tabu

Marttinen onnistuu kirjoittamaan transvestismista täysin vieraannuttamatta niin, että lukija sujahtaa kuin huomaamatta kertojaminän asemaan. Paulin pakottava tarve pukea rintaliivit teepaidan alle on kirjoitettu niin luonnolliseksi, että lukijasta tuntuu vähän kummalliselta, kun hänen läheisensä järkyttyvät asiasta.

Toisaalta Marttinen kirjoittaa näkyväksi myös sen, miten vaikeaa transvestiitin elämä on ollut ja on edelleen. Kun Pauli 1980-luvulla kertoo uudelle tyttöystävälleen pukeutuvansa välillä naisten alusvaatteisiin, vastauksena on hyytävä kauhu ja ehdoton ei ajatukselle, että oma mies voisi tehdä jotain sellaista.

Traumaattisen kokemuksen jälkeen Pauli päätyykin salaamaan asian kaikilta – jopa omalta vaimoltaan. Suski miehen sisällä tuntuu niin häpeälliseltä ja kielletyltä, että se on jäädä piinaavaksi salaisuudeksi. Taipumus onkin yhä edelleen melkoinen tabu.

Vuoteen 2011 asti se luokiteltiin Suomessa virallisesti sairaudeksi, ja sellaisena Paulin vaimokin miehensä salaisuuteen vaistomaisesti suhtautuu.

Ajatuksia herättelevä kasvutarina

Vaikka aihe on vaikea, Marttinen ei päädy kirjoittamaan Paulille lohduttominta mahdollista tarinaa. Transvestiitteja elää Suomessa noin 50 000, ja Paulillekin käy niin hyvin, että hän onnistuu löytämään jopa pikkukaupungista kaltaisensa.

Korsetti onkin melko suoraviivainen ja helppolukuinen kasvutarina, jossa kaikki menee lopulta niin kuin pitääkin. Marttinen sivuaa moneen kertaan päähenkilönsä tunteita ja ajatuksia, mutta romaani on niin tarinavetoinen, että kovin syvälle Paulin sisäiseen maailmaan se ei yletä.

Toisaalta lukijalle jää paljon tilaa pureksia sekä omia tunteitaan että Paulin ja hänen läheistensä mahdollisia tunteita. Mitä itse ajattelisi, jos oma aviomies yhtenä tavallisena päivänä paljastaisi pukeutuvansa toisinaan naiseksi? Voisiko jo 2010-luvulla ajatella, että kyse ei ole kummemmasta kuin vaatteista ja antaa toisen olla kokonainen itsensä?

Yhteiskunnassa, jossa transvestiiteista ei kirjoiteta eikä puhuta kummastelematta juuri mitään, jokainen aihetta esiin nostava puheenvuoro on tärkeä. Voisi jopa ajatella, että Marttisen romaanin helppous ja tunteisiin vetoavuus tekee siitä erityisen tärkeän. Korsetin voisi hyvin antaa luettavaksi vaikka lukiolaisten äidinkielen tunnille.