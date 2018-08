Anna Eriksson alastonroolistaan: "Se oli minulle epämukavaa, mutta se oli vain kohdattava" – Elokuvassa M nainen ottaa seksuaalisuuden omaan haltuunsa

Päivi Ojanperä

Sitä voisi sanoa pakkomielteeksi, joka kesti viisi vuotta. Anna Erikssonin esikoiselokuva M oli tekijälleen löytöretki.

Kaikki alkoi yhdestä kirjasta kymmenen vuotta sitten.

–Luin Sarah Churchwellin kirjan The Many Lives of Marilyn Monroe. Se on kirjoitettu…