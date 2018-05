Analyysi: Yksi on ylitse muiden – onko Pori Jazzin ohjelma liikaa yhden nimen varassa?

Ilari Tapio

Pori Jazz kertoi viime vuoden marraskuussa hyvän uutisen: Nick Cave ja hänen pahat siemenensä rehottavat heinäkuussa Kirjurinluodossa!

Cave on elämänsä vedossa. Toissavuotinen albumi Skeleton Tree kuuluu hänen yli 30-vuotisen sotansa ja rauhansa merkkipaaluihin, eikä meno ole laantunut lavoillakaan, vaikka levyn liepeillä lepattaa surulippu. Tunnelmaa tummentaa oman pojan kuolema.

Viimesyksyinen konsertti Tukholman Globenissa oli veret seisauttava kokemus. Se osoitti pienemmissä saleissa viihtyneen Caven ottavan vaivatta haltuunsa myös stadionyleisön. Saarnamies elää uskollisista faneistaan – ja päinvastoin.

Suomessa faneja on paljon. Siksi tänä keväänä on saanut tavan takaa kuulla lausahduksen: "En ole koskaan käynyt Pori Jazzissa, mutta nyt on lippu ostettuna".

Lippu on ostettu torstaille 19. heinäkuuta. Se on Nick Cave & The Bad Seedsin päivä. Arenalla voi olla silloin ruuhkaa.

Alanis Morissette on hyvässä iskussa

Marraskuun jälkeen festivaalilla ei ollut jysäyttää saman luokan uutisia. Perjantain pääesiintyjäksi kiinnitettiin britti-idoli James Blunt ja lauantain naistenpäivän tähdeksi entisten nuorten sävellahjakkuus Alanis Morissette.

Blunt on sympaattinen ja taitava viihdyttäjä, mutta hänen Porin-vierailunsa arvoa vähentää uusinnan maku. Artisti esiintyi Kirjurinluodossa kesällä 2014.

Morissette kuuluu puolestaan sarjaan vieläkö-hän-on-aktiivinen?

Onpa hyvinkin. Sitten myyttisen sukupolvialbuminsa Jagged Little Pillin kanadalainen laulaja-lauluntekijä ja näyttelijä on julkaissut viisi albumia, kärsinyt syömishäiriöstä ja masennuksesta, joutunut kavalluksen uhriksi, eronnut ja mennyt naimisiin sekä tullut äidiksi.

Vaikka loistava tulevaisuus tuntuu olevan takana, Morissette voi olla Porin pääkaartin musta hevonen.

Jagged Little Pill oli 1990-luvun puolivälissä niin iso juttu niin monille suomalaisillekin (varsinkin nuorille naisille), että 22 vuotta myöhemmin artistin kokeminen livenä saattaa olla ultrabramainen nostalgiatrippi.

Lisäksi Morissette on kuulopuheiden mukaan erinomaisessa esiintymiskunnossa. Muualla Euroopassa hän vetää väkeä. Esimerkiksi Lontoon konsertti 13. heinäkuuta on loppuunmyyty.

Muista ei ole sisäänvetoartisteiksi

Päälavan esiintyjistä Burt Bacharach, Mavis Staples, Katie Melua, Jess Glynne, Jessie Ware ja Aloe Blacc edustavat omilla tahoillaan tasaisen varmaa Pori-laatua. Sisäänvetoartisteiksi heistä ei Suomessa kuitenkaan ole.

Jännittävämpiä tapauksia ovat Porin ohjelmaprofiilia Flow'n suuntaan kääntävät Jokilavan vaihtoehdot.

Litku Klemetti ja Vesta ovat juuri nyt tulikuumia suomalaisnaisia. Eräänlaisen vastaparin heille muodostavat laulaja Alynda Segandaan henkilöityvä amerikkalainen Hurray for the Riff Raff sekä Britannian vahvaääninen preerialintu Jade Bird.

Lokkilavan ohjelma on lupaava

Jazzia jazzfestivaalilla kuullaan naistenpäivää lukuun ottamatta vain vanhalla kunnon Lokkilavalla.

Kattaus on kuitenkin kattava. Ykköskokoonpanot ovat amerikkalaisen pianistin Viay Iyerin sekstetti sekä hänen maannaisensa ja kollegansa Carla Bleyn trio.

Pianistien vanavedessä etukäteisodotuksia nostattavat norjalaiskitaristi Terje Rypdalin uusi Conspiracy ja hänen suomalaisen virkaveljensä Jarmo Saaren uusvanha Republic.

Taivaan merkkejä saattavat näyttää myös Manchesterin ihmetrio GoGo Penguin ja kosketinsoittaja Robert Glasperin amerikkalainen dream team R+R=NOW.

Lokkipuiston yllättäjiä voivat olla lontoolaistrumpetisti Yazz Ahmedin Hafla-septetti psykedeelisine arabijazzeineen sekä tietenkin saksofonisti Mikko Innasen suuri ja mahtava hyperbändi 10+. Innanen yllättää aina.