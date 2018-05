Amerikkalaisyhtye laittoi Donald Trump ja Kim Jong-un -hahmot tverkkaamaan toisiaan vasten miljoonayleisön edessä – artistien kritiikki nykypolitiikkaa vastaan kiristyy USA:ssa

Saara Tunturi Aamulehti

Donald Trumpin näköinen hahmo syö juustonaksuja, rukoilee kohti taivasta, tverkkaa ja tanssii valssia Pohjois-Korean diktaattori Kim Jong-unin näköisen hahmon kanssa.

Taustalla soi muusikko-näyttelijä Jared Leton luotsaaman 30 Seconds To Mars -yhtyeen kappale Dangerous Night. Letoa ja hänen veljeään, yhtyeen rumpali Shannon Letoa ei juuri kuvissa näytetä, vaikka kyse on suorasta esiintymisestä.

Yleisöä on miljoonia ja lähetys tulee viihteen hermokeskuksesta Los Angelesista brittikoomikko James Cordenin talk show'sta. Sosiaalinen media intoutuu.

Tällainen on ollut kaava, jolla eri genrejen artistit ottavat kantaa Yhdysvaltojen politiikkaan. Tahti on kiihtynyt ja kiristynyt, ja kannanotoista on tullut poikkeuksellisen suoria ja ärhäköitä.

Tältä näytti 30 Seconds To Marsin esitys James Cordenin talk show'ssa maanantaina:

Jos video ei näy oikein, pääset näkemään sen täältä.

Tempaus ei tokikaan ole ainoa. Muun muassa yksi Yhdysvaltojen suosituimmista viihdeohjelmista, Saturday Night Live (SNL), on ottanut viikko toisensa jälkeen kantaa Trumpiin ja tämän politiikkaan. Juuri SNL:ssä sai ensi-iltansa tämän kevään, ja oikeastaan lähiaikojen, puhutuin musiikkivideo. Näyttelijä-muusikko-käsikirjoittaja Donald Glover, artistinimeltään Childish Gambino, mykisti kriitikkopiirit julkaisemalla videon This is America -kappaleeseen toukokuun alussa. Videota on katsottu Youtubesta jo käsittämättömät yli 174 miljoonaa kertaa.

Kontrastien ja merkitysten täyttämällä videolla muun muassa ammutaan kirkkokuoroa sarjatuliaseella ja tanssitaan pitkin parkkitaloa koulupukuisten lasten kanssa.

Video ja kappale ottavat voimakkaasti kantaa muun muassa mustien kohteluun Yhdysvalloissa, aseväkivaltaan ja viihdemaailmaan. Video on Gloverin luotto-ohjaaja Hiro Murain käsialaa. Video herätti paljon keskustelua eikä kaikki palaute ollut todellakaan positiivista. Monet pitivät tyyliä liian alleviivaavana, mutta vähintään yhtä monet kokivat kappaleen sanoman yhdistettynä taso tasolta kehittyvään musiikkivideoon puhtaana neroutena.

Childish Gambinon This is America -video (materiaali sisältää kohtauksia, jotka eivät sovi herkille):

Jos video ei näy oikein, pääset näkemään sen täältä.

Yhtään vähemmäksi ei jäänyt Beyoncén viesti huhtikuiselta Coachella-festivaalilta kalifornialaisesta erämaasta. Huokailuja aiheuttaneen parituntisen jälkeen some-kansa päätti, että Coachella-festari voisi muuttaa nimensä Beychellaksi. Esityksestä ei ole saatavilla virallisia tallenteita, mutta kriitikot ylistivät räppäri Jay Z:n puolison esityksen yhdeksi aikakauden parhaimmista ja lisäksi kovaäänisimmistä kannanotoista mustien oikeuksien puolesta.

Jos et näe tviittiä oikein, pääset näkemään sen tästä.

Poliittisesti kantaaottavien kappaleiden esiinmarssi alkoi jo hyvissä ajoin ennen presidentinvaaleja ja odotetusti kiihtyi Trumpin presidentiksi valinnan jälkeen. Viesti kappaleissa on hyvin pitkälti se, että Yhdysvallat on jakautunut kahtia ja että Trumpin valinta pelkästään paljasti syvät haavat, jotka repaleisessa kansakunnassa ovat olleet pinnan alla koko ajan. Yksi poliittisen järjestelmän kritisoijista on aina ollut räppäri Eminem, joka julkaisikin hiljaiselon jälkeen freestyle-tyylin räpin viime vuoden lokakuussa. Pätkässä otetaan suoraan kantaa Trumpiin.

Eminemin Storm-freestyle:

Jos video ei näy oikein, pääset näkemään sen tästä.

Odotettavissa on, että eturivin artistien kannanotot eivät jää tähän, vaan lisää on luvassa.

Lähteinä käytetty: New York Times, Time, Loudwire, Pitchfork