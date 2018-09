Amerikkalaisohjaaja Spike Lee puhui suunsa puhtaaksi elokuvafestivaalilla Helsingissä – "Valkoisessa talossa olevan tyypin täytyy lähteä"

Ida Roivainen

Salillinen ihmisiä antaa seisaaltaan aplodit, kun elokuvaohjaaja Spike Lee astelee haastattelija J.P. Pulkkisen viereen Helsingin Bio Rexissä, jossa Lee on lupautunut pitämään elokuviinsa liittyvän mestarikurssin.

–Laittakaa enemmän valoa yleisöä kohti, jotta näen heidät, Lee pyytää.

Näyttelijä Jasper Pääkkösen Suomeen kutsuma maailmantähti puhuu paljon ja painavaa asiaa.

Elokuviensa kuten Do the Right Thing (1986), Malcom X (1992) ja BlacKkKlansman (2018) yhteydessä hän mainitsee muun muassa Ku Klux Klaanin ja sen entisen suurvisiirin David Duken. Hän mainitsee neo-natsit ja vuosi sitten Charlotsvillessä, Virginiassa sattuneet mellakat, jotka saivat alkunsa äärioikeiston kokoontumisesta. Hän mainitsee hurrikaani Katrinan ja sen uhrit.

Useaan otteeseen hän mainitsee myös "aasialaisen appelsiinin", Asian orange. Henkilön, joka ei puuttunut vihanlietsontaan, kun siihen oli tilaisuus.

–Te kaikki tiedätte, kenestä puhun. Huonoin Amerikan presidentti ikinä, Lee sanoo.

Mutta juuri kun yleisö vakavoituu, hän kääntää asian huumoriksi. Huumori on Leelle tärkeä työväline.

Ei ole yhtä tapaa tehdä asioita

Uransa aikana ohjaaja on käsitellyt muun muassa seksuaalista vapautumista, ennakkoluuloja, amerikkalaisessa yhteiskunnassa piilevää rasismia ja erityisesti mustiin ja muihin rodullistettuihin ihmisiin kohdistuvaa väkivaltaa.

Tästä uusin esimerkki on Leen tuore elokuva BlacKkKlansman, joka on 1970-luvulle sijoittuva tarina poliiseista, jotka soluttautuvat Ku Klux Klan -rasistien leiriin. Yksi vihaa lietsovista rasisteista on Jasper Pääkkösen esittämä Felix Kendrickson.

Elokuva perustuu osittain tositapahtumiin, sillä elokuvan päähenkilö Ron Stallworth oli oikeasti ensimmäinen afroamerikkalainen poliisi Coloradossa.

Historiaan liittyvä fiktiivinen elokuva on kuitenkin samalla nykypäivää ja presidentti Donald Trumpia esittävä kuvaus mustien ja rodullistettujen ihmisten todellisuudesta.

Elokuvassa näytetään esimerkiksi pätkiä vuodentakaisista Charlottesvillen mielenosoituksista, joihin Lee viittaa usein myös Bio Rexin tilaisuudessa.

Toisaalta BlacKkKlansman on poliittisten kannanottojensa lisäksi myös viihdyttävä.

–Ei ole olemassa lakia, joka sanoo, ettei erittäin vakavia asioita voi käsitellä huumorin kautta. Mutta se on vaikeaa, koska täytyy löytää oikea tasapaino. Siksi en käytä sanaa komedia, vaan puhun huumorista, Lee toteaa.

On kulunut 45 minuuttia, ja kunniavieraan on jatkettava pian matkaa. Ennen sitä yleisö saa kuitenkin esittää muutaman kysymyksen.

Yksi haluaa tietää, mikä Amerikassa inspiroi Leetä kaikkein eniten tällä hetkellä.

–Välivaalit. Pyydän kaikkia tuntemiani ihmisiä vaikuttamaan, koska heidän [kongressin] täytyy lähteä. Ja Valkoisessa talossa olevan tyypin täytyy lähteä myös.