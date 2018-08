Äitikin voi kokea lapsettomuutta – Anna-Elina Lyytikäisen ohjaama ja käsikirjoittama Sylityksin-näytelmä saa ensi-iltansa Tampereen Teatterissa torstaina

Vilma Flinkman Aamulehti

Mirja: Mä en halua elää jos mä en saa lasta. Mä haluan sen lapsen, se on mulle ainoa syy olla olemassa.

Turhan myöhään, ajattelee Anna-Elina Lyytikäinen, joka heräsi kolmikymppisenä haluun saada lapsi. Siitä seurasi usean vuoden kamppailu lapsettomuuden kanssa. Näistä kokemuksista Lyytikäinen ammentaa työssään Tampereen Teatterin pääohjaajana.

Esikoispoika Kyösti syntyi Lyytikäisen ollessa 40-vuotias. Lapsettomuuden kokemus ei kuitenkaan hälvennyt mielestä lapsen syntymänkään jälkeen.

–Lapsettomuuden kokemus on muistikuvana niin vahva, että se tunne jää jollain tavalla osaksi minun identiteettiäni varmaan ikuisiksi ajoiksi, Lyytikäinen sanoo.

Syntyi Sylityksin, näytelmä lapsettomuudesta ja lapsellisuudesta. Lyytikäisen käsikirjoittama ja ohjaama näytelmä saa ensi-iltansa torstaina Tampereen Teatterin Frenckellin näyttämöllä.

Oma pakkomielteisyys

Alun perin Lyytikäinen kirjoitti näytelmän tilaustyönä Kuopion kaupunginteatteriin vuonna 2015. Tuolloin Kyösti oli noin neljävuotias. Lapsettomuuden kokemuksesta oli kulunut jo sen verran aikaa, että Lyytikäinen kykeni ottamaan aiheeseen vähän etäisyyttä. Muistelemaan ja jopa naurahtamaan.

–Pystyin katsomaan sitä pakkomielteisyyttäni ja kaikkea, mikä lapsettomuuteen liittyi. Tajusin, etten ole yksin näiden tunteideni kanssa. En ollut silloin, enkä ole nyt.

Sylityksin-näytelmän keskiössä on kaksi pariskuntaa: Epätoivoisesti lasta yrittävät Martti ja Mirja ovat kokeilleet kaikkea lymfahoidoista hypnoosiin, Teemulle ja Kaisalle ajatus jälkikasvusta tuntuu kaukaiselta kauhistukselta.

Lyytikäisen luomat hahmot räpiköivät pelkojen ja toiveiden ristiaallokossa tavalla, johon on helppo samaistua, vaikkei lapsettomuutta olisikaan kokenut. Tunteiden, hormonien ja parisuhteen myllerryksistä syntyy niin surullisia kuin absurdeja tilanteita. Itkettää ja sitten taas naurattaa.

–Kuka sitä jaksaisi katsoa ahdistavaa näytelmää ahdistavasta aiheesta? No ei kukaan, Lyytikäinen sanoo.

Rumia ajatuksia

Yhdessä kohtauksessa vanhempi työntää hoitolasta vaunuissa. Sitten Alma, itsekin lapsettomaksi jäänyt, istahtaa Mirjan viereen penkille istumaan.

Alma: Oo huoleti, ei se näy.

Mirja: Mikä?

Alma: Kateus. Sitä luulee että kaikki näkee sen, että ne vois sormella osoittaa, että tuolla ei oo lasta.

Kirjoittaessaan näytelmää Lyytikäinen huomasi, kuinka lapsettomuus aiheuttaa ihmisillä hyvin samanlaisia tuntemuksia.

–Lapsettomuus herättää tosi julmalla tavalla rumia, ei yleisesti hyväksyttyjä tunteita, Lyytikäinen sanoo.

Käsitys itsestään naisena tai miehenä saattaa muuttua. Omanarvontunnon kanssa joutuu kamppailemaan. Samalla pintaan nousevat häpeä ja kateus.

Lapsettomuudesta kärsivälle voi tehdä liian kipeää nähdä toisen onni. Onni, johon ei pysty osallistumaan, kun sitä itse niin kaipaa. Sukukokoukset, juhlapyhät ja lasten juhlat voivat tuntua niin tuskallisilta, ettei niihin halua osallistua.

–On vaikeaa tulla jatkuvasti muistutetuksi siitä, mitä ei ole. Se on shokki joka kerta, sanoo Väestöliiton parisuhdetiimin esimies ja psykoterapeutti Heli Vaaranen.

Heikki Järvinen / Tampereen teatteri

On vaikeaa nähdä unelmien toteutuvan muiden, mutta ei koskaan omalla kohdalla. Sylityksin-näytelmässä päähenkilöiden ystävyys erilaisten elämän haaveiden kanssa. Lasta epätoivon vimmalla yrittävälle Mirjalle on kova pala kun muut lähipiirissä saavat vauvoja.

Kaikki saattaa mennä ihan toisin kuin on kuvitellut, haaveillut ja odottanut.

–Ja yleensä menee. Se on elämän julmaa huumoria, Lyytikäinen sanoo.

Ainut mikä yhdistää

Sylityksin-näytelmässä lapsettomuushoidot vievät Mirjan ja Martin parisuhteessa kaiken huomion, ajan, rahan ja energian. Lopulta lapsettomuus on ainut asia, joka pariskuntaa yhdistää.

–Lapsettomuus on parisuhteelle rankkaa. Molemmilla puolisoilla on oma tuskansa ja tapansa käsitellä sitä. Osa vetäytyy, toiset taas jakavat, Vaaranen sanoo.

Vaarasen mukaan tahaton lapsettomuus on niin arka tilanne, että monien on vaikea sanoa kumppanille, mitä he ajattelevat. Tätä varten Väestöliitto on kehittänyt keskustelukaavakkeen, jonka on tarkoitus auttaa pariskuntia, jotka miettivät ehkäisyn lopettamista tai ovat jo lapsettomuushoidoissa.

–Olisi hyvä löytää näkökulma siihen, että vaikka tämä unelma ei toteudu, niin maailmassa on muita tapoja elää hyvää elämää.

Heikki Järvinen / Tampereen teatteri

Koskettaa kaikkia

Yksi yleinen syy lapsettomuuteen on se, ettei ole löytänyt sopivaa kumppania. Lyytikäinen ajattelee, että se kertoo paljon yksinäisyydestä ja tästä päivästä.

Yksinäisyyden ja vanhemmuuteen uupumisen lisäksi Sylityksin avaa sitä, ettei lapsettomuus koske vain hedelmällisessä iässä olevia aikuisia. Tähän ajatukseen Alman hahmo tuo näytelmässä erilaista aikaperspektiiviä. Nainen, joka ei ole menettänyt pelkästään äitiyden tunnetta, vaan myös mummona olemisen kokemuksen. Varamummona oleminen toi Almalle näytelmässä merkityksen tunnetta elämään.

Alma: Elämän jälkiruokaa, sanoi kuningatar Silvia. On tämä herkkua vaikkei ookkaan oma.

Mirja: Millon te pääsitte siitä yli?

Alma: En kai koskaan, mutta irti päästin vasta äskettäin. Se on sitkeessä se haave, äitinä elämisestä, mummona olemisesta.

Katkelmat Sylityksin-näytelmästä.