Aiotko elokuviin viikonloppuna? Katso tästä lista kaikista Tampereen elokuvanäytöksistä Plevnassa, Cine Atlasissa ja Niagarassa

Aamulehti

15:17 Pariisiin ★★★ Clint Eastwoodin elokuva kolmesta amerikkalaisturistista, jotka estivät junaan tehdyn terrori-iskun. K12. Niagara to 10.15. Lue arvio.

Adrift ★★★ Kaksi oman tiensä kulkijaa lähtee valtameripurjehdukselle. Ensi-ilta. K12. Plevna pe 15.15, 17.45, 20, la 15.15, 17.45, 20, su 15.15, 17.45, 20.15, ma 17.45, 20.15, ti 17.45, 20.45, ke 18, 20.15, to 18.10, 20.30. Lue arvio.

Avengers: Infinity War ★★★★★ Ennätyksiä rikkonut Marvel-universumin kaikkien aikojen taistelu. 2D: Cine Atlas la 20, su 20. Plevna pe 18.15, la 18.15, su 17.15, ma 17.15, ti 17, ke 17, to 17.45. 3D: Plevna pe 19.30, la 19.30, su 14, ma 20.30, ti 20.15, to 20.45. Lue arvio.

Blockers ★★ Tyttöjen American Pie, jossa vanhemmat yrittävät torpedoida teiniensä tavoitteet päästä neitsyydestään. K12. Cine Atlas pe 18.40, la 18.40, su 18.40. Lue arvio.

Coco (2D) ★★★★★ Pixarin luurankoseikkailu kylpee Meksikon kulttuurisessa väriloistossa. Dubattu. K7. Cine Atlas pe 14.30, la 14.30, su 14.30, ke 14, to 14. Lue arvio.

Deadpool 2 ★★★ Marvelin moottoriturpa-palkkasoturin paluu. K16. Cine Atlas pe 19.20, la 19.20, su 19.20, ma 19.20, ti 19.20, ke 20, to 20. Plevna pe 15, 17.15, 21.15, 22.15, la 15, 17.15, 21.15, 22.15, su 15, 17, 21.15, ma 15, 17, 21.15, ti 14.45, 17.15, 21, ke 14.45, 17.15, 21, to 15, 17, 21.15. Lue arvio.

Game Night ★★★★ Murhamysteeribileet saavat yllättävän käänteen, kun illan isäntä kaapataan. K16. Cine Atlas pe 20, ma 20. Plevna pe 22.30, la 21.30, su 21. Lue arvio.

Hevi reissu ★★★★ Pohjoisen pikkukylän metallibändi saa mahdollisuutensa suomalaiskomediassa. K12. Plevna ma 14. Lue arvio.

Hiljainen paikka ★★★★ Kauhutrilleri, jossa ei saa päästää ääntäkään. K16. Plevna pe 21.45, la 21.45, su 21, ti 19.05, ke 16.15, to 20.45. Lue arvio.

I Feel Pretty ★★★ Ruma ankanpoikanen lyö päänsä ja uskoo muuttuneensa sorjaksi joutseneksi. K12. Plevna pe 17, la 17, su 18.15, ma 20.45, ti 21.15, ke 20.30, to 17.45. Lue arvio.

Ikitie ★★★★★ Tommi Korpela loistaa Tuuri-filmatisoinnissa. K16. Plevna pe 14, la 14, to 15.15

In the Fade – Kuin tyhjästä ★★★ Nainen menettää miehensä ja poikansa pommi-iskussa. K16. Niagara to 14.15. Lue arvio.

Isle of Dogs ★★★★ Wes Andersonin animaatiossa metropolin koirat häädetään kaatopaikkasaarelle. K7. Cine Atlas ma 18.40. Plevna pe 19.30, la 19.30, su 16.15, ma 16.15, ti 16.30, ke 14.30, 20.15, to 14, 20.45. Lue arvio.

Jonas Kaufmann: My Italy Konserttielokuva. S. Plevna ke 17.30

Jupiterin kuu ★★★ Pakolaisaihe ja henkisyyden tavoittelu kohtaavat upeannäköisessä unkarilaiselokuvassa. Ensi-ilta. K16. Niagara pe 17.30, la 20, ma 17.45, ti 17.45, ke 13.45. Plevna pe 18.30, la 18.30, su 18.15, ma 20.30, ti 20, ke 20.15, to 19.45. Lue arvio.

Kirjallinen piiri perunankuoripaistoksen ystäville ★★★★ Eskapistista lohturuokaa romantiikan ystäville. K12. Cine Atlas ti 18.40, ke 18.40, to 18.40. Niagara ma 13.15. Plevna pe 21.30, la 15, su 15, ma 14. Lue arvio.

Kohti valoa ★★ Naomi Kawasen sentimentaalinen draama vie perimmäisten kysymysten äärelle. S. Niagara ke 10. Lue arvio.

Kääntöpiste ★★★★ Simo Halisen elokuvassa hyväntahtoiset ihmiset osuvat väärällä hetkellä oikeaan paikkaan. K12. Niagara to 12.15. Lue arvio.

Lucky ★★★★ Viime syksynä kuollut Harry Dean Stanton ja Twin Peaks -ohjaaja David Lynch ystävyksinä hiljaisessa pikkukaupungissa. Ensi-ilta. S. Niagara pe 12, 15.45, la 16.30, su 15, ma 11.30, ti 16, ke 12. Plevna pe 17.45, la 17.45, su 18.30, ma 18.30, ti 19.05, ke 20.15, to 18.30. Lue arvio.

Luolamies ★★ Wallace & Gromit -ohjaajan uutuus kutistuu pikkuhauskaksi urheiluelokuvaksi. Dubattu. K7. Plevna la 14. Lue arvio.

Mestarietsivä Sherlock Gnomes ★ Animaatioseikkailu ratkoo kadonneiden pihakoristeiden arvoitusta. Ensi-ilta. Dubattu. K7. Cine Atlas pe 15, 17.20, la 15, 17.20, su 15, 17.20, ma 15, 17.20, ti 15, 17.20, ke 15, 17.10, to 15, 17.20. Plevna pe 14.15, 17, la 14.15, 17, su 14.15, 17.15, ma 14.15, 17.15, ti 14.30, 17, ke 14.30, 17, to 15.15, 17.15. Lue arvio.

Midnight Sun ★★ Tarina tytöstä, joka ei kestä aurinkoa. K12. Plevna pe 16.15, la 16.15, su 14, ma 14, ti 14.15, to 14. Lue arvio.

Minä, Simon ★★★ Sympaattinen draama seksuaalisuuttaan pähkäilevästä lukiolaispojasta. S. Cine Atlas ma 12, ti 20. Plevna pe 20, la 20, su 15.15, ma 15.15, ke 14.30, to 21. Lue arvio.

Mitä meistä puhutaan ★★★★ Norjalaiselokuva kuvaa riipaisevasti nuoren tytön kulttuurisia ristipaineita. K16. Niagara la 14.30, su 16.45, ti 14. Lue arvio.

Molly's Game ★★★ Puhelias draama entisestä huippu-urheilijasta, joka järjesti pokeripelejä tähdille ja miljonääreille. K12. Niagara to 16.15. Lue arvio.

NT live: The Curious Incident of the Dog in the Night-Time Teatteria. S. Plevna ma 18

Petteri Kaniini ★★★★ Ärhäkkä satupäivitys. Dubattu. K7. Cine Atlas pe 16.40, la 16.40, su 16.40, ma 16.40, ti 14.15, 16.40, ke 17.40, to 17.40. Plevna pe 14, la 14, su 14, ma 14, ke 14, to 14. Lue arvio.

Ready Player One ★★★★ Spielbergin bestsellersovitus virtuaalisten universumien tulevaisuudesta. K12. 2D: Plevna pe 14, su 20.30. Lue arvio.

Solo: A Star Wars Story ★★★★ Han Solo tapaa Chewbaccan. K12. 2D: Cine Atlas pe 17, 19.40, la 17, 19.40, su 17, 19.40, ma 17, 19.40, ti 17, 19.40, ke 14.30, 16.40, 19.20, to 14.30, 19.40. Plevna pe 18.15, 22.15, la 14, 18.15, 22.15, su 14, 17.15, 20, ma 17.15, 20, ti 17, 20.30, ke 17, 20, to 17.15, 20. 3D: Plevna pe 14.30, 17.50, 20.15, la 14.30, 17.50, 20.15, su 14.30, 17.50, ma 14.30, 17.50, ti 14, 17.30, ke 14.15, 17.35, to 14.15, 17.50. Lue arvio.

Suomen hauskin mies ★★★ Sotavangit näyttelevät henkensä edestä. K12. Cine Atlas ma 16.15, ti 14.30. Niagara to 19. Plevna ke 14.30, to 16.10. Lue arvio.

Supermarsu ★★★★ Marsun purema tuo tytölle supervoimia. S. Cine Atlas pe 14, la 14, su 14, ma 14, ti 14, ke 14.15, to 14.15. Lue arvio.

Talo meren rannalla ★★★★ Sisarukset päätyvät isänsä infarktin jälkeen lapsuudenkotiin. K12. Niagara ma 9.30, ti 12. Plevna pe 15.15, la 15.15, su 20.15. Lue arvio.

The Death of Stalin ★★★★ Stalinin hoviin sijoittuva ällistyttävä komedia. K12. Cine Atlas ke 19.40. Niagara pe 13.45, ti 10. Plevna pe 14, 17, 22.30, la 17, 22.30, su 17.45, ma 20.45, ti 20.15, to 17.15. Lue arvio.

The Shape of Water ★★★★ Aikuisten satu hylkiöistä. K16. Plevna su 20.30. Lue arvio.

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ★★★★ Nainen turhautuu, kun tyttären murhan tutkinta ei edisty. K16. Plevna pe 15. Lue arvio.

Tie Tampereelle 1918 ★★★★ Dokumentti Tampereen antautumisesta. K12. Niagara ke 17.45. Lue arvio.

Tottelemattomuus ★★★★ Yhteisönsä hylkimien naisten rakkaustarina. K12. Niagara ma 15.30, ke 20. Plevna pe 19.30, la 19.30, su 20.30, to 14. Lue arvio.

Totuus vai tehtävä ★ Valehtelijat joutuvat kiipeliin surkeassa kauhuelokuvassa. K16. Plevna pe 21.30, la 21.30, 22.30, su 20.45, ti 21.15, to 21. Lue arvio.

Tuntematon sotilas ★★★★ Linna-filmatisointi täyttää odotukset. Cine Atlas ma 13. Lue arvio.

Uneton48 – 2018 Kotimaisia lyhytelokuvia. Plevna ke 18.45, 20.45

Varasto 2 ★★★ Duunarikomedian jatko-osa. K7. Cine Atlas pe 16.20, la 16.20, su 16.20, ma 14.40, ti 16.20, ke 16.20, to 16.20. Lue arvio.

Viidakon veijarit ★ Animoitu eläinseikkailu. Dubattu. K7. Cine Atlas pe 14.15, la 14.15, su 14.15. Lue arvio.

Wheels of Freedom ★★★ Dokumentti harvinaista niveljäykistymäsairautta potevasta Ville Jaarannosta. S. Niagara ke 16.15. Lue arvio.

You Were Never Really Here ★★★★ Yksinäisen kostajan muotokuva kasvaa Joaquin Phoenixin suurtyöksi. Ensi-ilta. K16. Niagara pe 20, la 18.15, ma 20.15, ti 20.15. Lue arvio