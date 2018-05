Aiotko elokuviin viikonloppuna? Katso tästä lista kaikista Tampereen elokuvanäytöksistä Plevnassa, Cine Atlasissa ja Niagarassa

Aamulehti

Arytmia ★★★ Ensihoitajien kiireet törmäävät byrokratian mahdottomuuksiin tragikoomisessa venäläiselokuvassa. K12. Niagara to 16. Lue arvio.

Avengers: Infinity War ★★★★★ Ennätyksiä rikkonut Marvel-universumin kaikkien aikojen taistelu. 2D: Cine Atlas pe 19.15, la 16.40, 18.40, su 18, ma 19.15, ti 19.15. Plevna pe 14.45, 17, 20.45, 22.30, la 12.45, 16, 19.15, 22.15, su 12.30, 15.45, 19, ma 14.15, 17.15, 19.45, ti 15, 17.25, 19.45, ke 14, 17.10, to 14, 17.10. 3D: Plevna pe 18.15, 21.30, la 13.15, 16.40, 20, su 12.45, 16, ma 17, ti 17, ke 20.20, to 20.20. Lue arvio.

Black Panther (2D) ★★★★ Poliittisesti latautunut Marvel-leffa. K12. Plevna su 19.45, ti 20.15. Lue arvio.

Blockers ★★ Tyttöjen American Pie. K12. Cine Atlas pe 19.45, ma 16.20, ti 17.20. Plevna la 20.10, su 20.15. Lue arvio.

Coco (2D) ★★★★★ Pixar Meksikossa. Dubattu. K7. Cine Atlas pe 14.30, la 13.45, su 14, ma 14.30, ke 14.50, to 14. Plevna su 12.30. Lue arvio.

Deadpool 2 ★★★ Marvelin moottoriturpa-palkkasoturin paluu. K16. Cine Atlas pe 16.40, 19.30, la 13, 16, 19, su 13, 16, 19, ma 16.40, 19.30, ti 16.40, 19.30, ke 17.20, 20, to 17.15, 20. Plevna pe 14, 14.30, 17, 17.45, 20, 21, 22.50, la 12, 14.40, 15.05, 17.45, 18.15, 20.45, 21.30, 22.30, su 13.30, 14.40, 16.30, 17.50, 19.30, 21, ma 14, 17, 17.45, 19.45, 20.45, ti 15, 17, 17.45, 19.45, 20.45, ke 14.45, 17.45, 18, 20.40, 21.15, to 14.45, 17.45, 18, 20.40, 21.15. Lue arvio.

Game Night ★★★★ Murhamysteeribileet saavat käänteen. K16. Cine Atlas ke 19.20, to 16.45. Plevna pe 21.30, la 21.30, su 20.45, ma 21, ti 21. Lue arvio.

Gringo ★★★ Kun Hollywood-elokuvassa kerjätään vaikeuksia, mennään Meksikoon. K16. Plevna la 22.30, su 19.45. Lue arvio.

Hevi reissu ★★★★ Pohjoisen pikkukylän metallibändi saa mahdollisuutensa. K12. Plevna pe 15.45, la 12.30, su 12.15, ti 14.15. Lue arvio.

Hiljainen paikka ★★★★ Kauhutrilleri, jossa ei saa päästää ääntäkään. K16. Plevna pe 20.10, la 21, su 20.30, ma 21, ti 21, ke 16.30, to 16.30. Lue arvio.

I Feel Pretty ★★★ Ruma ankanpoikanen lyö päänsä ja uskoo muuttuneensa sorjaksi joutseneksi. K12. Plevna pe 18, la 15.25, 18, su 15.30, 18, ma 18.15, ti 14.30, 18.15, ke 18, to 18. Lue arvio.

Ikitie ★★★★★ Tommi Korpela loistaa Tuuri-filmatisoinnissa. K16. Cine Atlas pe 14, la 15, su 14.20, ma 14, ti 14.45, ke 14.30, to 14.20. Lue haastattelu.

Isle of Dogs ★★★★ Wes Andersonin animaatiossa metropolin koirat häädetään kaatopaikkasaarelle. K7. Plevna pe 15, 20.30, la 14.50, 19.45, su 14.30, 18, ma 18.40, ti 17.25, ke 18.45, to 18.45. Lue arvio.

Kirjallinen piiri perunankuoripaistoksen ystäville ★★★★ Eskapistista lohturuokaa romantiikan ystäville. K12. Niagara ke 11. Plevna pe 17, la 18, su 17, ma 20.15, ti 17, ke 15, to 15. Lue arvio.

VIDEO: Kirjallinen piiri perunankuoripaistoksen ystäville -elokuvan traileri.

Kohti valoa ★★ Naomi Kawasen sentimentaalinen draama jää ontoksi. S. Niagara ti 11.30. Plevna pe 14.15, la 15.25, su 15.30, ma 14.45. Lue arvio.

Lady Bird ★★★★★ High school -komedia oleellisten asioiden äärellä. K12. Niagara ke 19.45. Lue arvio.

Loikka on Tour Kotimaisten tanssielokuvien näytös. S. Niagara ke 18.30

Luolamies ★★ Wallace & Gromit -ohjaajan uutuus kutistuu pikkuhauskaksi urheiluelokuvaksi. Dubattu. K7. Plevna la 12.15, su 13. Lue arvio.

Maija Mehiläinen ja hunajakisat Ennakkonäytös kesäkuun lopulla ensi-iltaan tulevasta mehiläisanimaatiosta. S. Cine Atlas su 11.30. Plevna su 12

Mansikkamaa ★★ Ruotsalaiselokuvassa kypsyvät mansikat ja nuoret ihmiset. K12. Niagara ke 9. Lue arvio.

Midnight Sun ★★ Tarina tytöstä, joka ei kestä aurinkoa. K12. Plevna pe 20.45, la 16.40, su 16, ma 16.25, ti 16.25, ke 16.30, to 16.30. Lue arvio.

Minä, Simon ★★★ Sympaattinen draama seksuaalisuuttaan pähkäilevästä lukiolaispojasta. S. Plevna pe 17.30, la 17.15, su 17, ma 20.15, ti 20.15, ke 14, to 14. Lue arvio.

Mitä meistä puhutaan ★★★★ Norjalaiselokuva kuvaa riipaisevasti nuoren tytön kulttuurisia ristipaineita. Ensi-ilta. K16. Niagara pe 12, 17.45, la 18.30, su 18, ti 15.45, ke 13.15. Plevna pe 17.30, la 15, su 15, ma 20.30, ti 20.30, ke 20.40, to 20.40. Lue arvio.

Petteri Kaniini ★★★★ Ärhäkkä satupäivitys. Dubattu. K7. Cine Atlas pe 17.30, la 11.30, 16.20, su 11.50, 15.40, ma 17.30, ti 17.40, ke 17. Plevna la 13, 14.20, su 12.15, 13.45. Lue arvio.

Punasii päin Suomiräppielokuva ammentaa katutaiteesta. K16. Niagara la 20.30

Rampage: iso kohtaa isomman ★ Geenimanipulaatio kasvattaa viidakon eläimet jättimäisiksi. K12. 2D: Cine Atlas la 17.30. Lue arvio.

Ready Player One ★★★★ Spielbergin bestsellersovitus virtuaalisten universumien tulevaisuudesta. K12. 2D: Cine Atlas ma 19.45, ti 20. Plevna pe 20.30, la 19.45, su 19.45, ke 15, to 15. 3D: Plevna ma 14.30. Lue arvio.

Red Sparrow ★★ Jennifer Lawrence viettelyn ja väkivallan ammattilaisena. K16. Cine Atlas pe 19, la 20, su 19.30, ma 18.45, ti 19.45. Lue arvio.

Solo: A Star Wars Story Han Solo tapaa Chewbaccan. Ensi-ilta. Ikäraja tulossa. 2D: Cine Atlas ke 15.45, 16.30, 19, 19.45, to 15.45, 16.30, 19, 19.45. Plevna ke 13.45, 14.45, 17, 17.45, 20.10, 20.45, to 13.45, 14.45, 17, 17.45, 20.10, 20.45. 3D: Plevna ke 14.15, 17.35, 21, to 14.15, 17.35, 21.

Suomen hauskin mies ★★★ Sotavangit näyttelevät henkensä edestä. K12. Plevna la 13, ti 14.15. Lue arvio.

Supermarsu ★★★★ Marsun purema tuo tytölle supervoimia. S. Cine Atlas pe 15.15, la 12.45, 14.30, su 13.30, ma 15.15, ti 14.30, ke 14. Lue arvio.

VIDEO: Supermarsu-elokuvan traileri.

Taideaarteita maailmalta Dokumentin aiheena Canaletto ja Venetsian taide. S. Plevna ma 18

Talo meren rannalla ★★★★ Sisarukset päätyvät isänsä infarktin jälkeen lapsuudenkotiin. K12. Niagara ma 12, ti 13.30. Plevna pe 15, la 14.50, su 14.30, ma 15.30, ti 14.45. Lue arvio.

The Death of Stalin ★★★★ Stalinin hoviin sijoittuva ällistyttävä komedia. K12. Niagara pe 14, la 16.30, su 13.45, ma 19.30, ti 17.45. Plevna pe 18.15, la 19, su 18.15, ma 17.15, ti 18.35, ke 18.45, to 18.45. Lue arvio.

The Guardian Angel – Suojelusenkeli ★★★★ Arto Halosen rikostrilleri Tanskaa piinanneista "hypnoosimurhista". K12. Plevna pe 15.45, la 12.15, ma 14.45, ti 14.45. Lue arvio.

The Shape of Water ★★★★ Aikuisten satu hylkiöistä. K16. Cine Atlas pe 16.20, la 19.45, su 16.40. Plevna ma 14.15, ti 14.15. Lue arvio.

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ★★★★ Nainen turhautuu, kun tyttären murhan tutkinta ei edisty. K16. Cine Atlas su 18.40. Niagara to 20. Plevna pe 14.45, la 12.15, ma 15.30. Lue arvio.

Tie Tampereelle 1918 ★★★★ Dokumentti Tampereen antautumisesta. K12. Niagara ma 14.15. Lue arvio.

Tottelemattomuus ★★★★ Yhteisönsä hylkimien naisten rakkaustarina. Ensi-ilta. K12. Niagara pe 19.45, su 15.45, ti 19.45, to 12. Plevna pe 18, la 17.30, su 17.30, ma 18.15, ti 18.15, ke 20.45, to 20.45. Lue arvio.

Totuus vai tehtävä ★ Valehtelijat joutuvat kiipeliin surkeassa kauhuelokuvassa. K16. Plevna pe 20.10, 22.30, la 21, su 20.30, ma 21, ti 21, ke 21.15, to 21.15. Lue arvio.

Tully ★★★★ Junon tekijöiden uutuus on Poppasen sukua. K12. Plevna pe 14.15, la 12.45, su 13, ma 14.15 Lue arvio.

Tuntematon sotilas ★★★★ Linna-filmatisointi täyttää odotukset. Cine Atlas ti 14. Lue arvio.

Varasto 2 ★★★ Duunarikomedian jatko-osa. K7. Cine Atlas pe 17, su 16.20, ma 17, ti 17. Plevna la 17.15, ke 14, to 14. Lue arvio.

Viidakon veijarit ★ Animoitu eläinseikkailu. Dubattu. K7. Cine Atlas pe 14.15, la 12, su 12.10, ma 14.15, ti 14.15. Lue arvio.

Wheels of Freedom ★★★ Dokumentti harvinaista niveljäykistymäsairautta potevasta Ville Jaarannosta. S. Niagara pe 16.15, la 15, ma 18, ke 17, to 14.15. Lue arvio.

Yrittäjä ★★★★★ Virpi Suutarin dokumentti yrittäjyydestä. S. Niagara ma 16.30, ke 15.30. Lue arvio.