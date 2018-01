Aikamme rakastaa Kekkosen kuvia: Pekka Seppäsen veijaritarinassa presidentti lavastaa oman kuolemansa

Jussi Aurén

Nähtävästi tässä ajassa on jotain, joka vaatii uutta tulkintaa Kekkosesta. On nähty tv-sarjaa ja entisten naisystävien paljastuskirjaa.

Yhteistä näille projekteille on ollut, että niitä on siivittänyt ennemminkin usko oman sanomisen ainutlaatuisuuteen kuin kyky kertoa jotain olennaista. Tällä linjalla jatkaa myös muun muassa Taloussanomien päätoimittajana ja Helsingin Sanomien kolumnistina tunnettu Pekka Seppänen.

Romaani alkaa herkullisesti. On syksy 1986. Kekkonen on lavastanut oman kuolemansa ja seuraa hautajaisiaan aitiopaikalta konjakkia naukkaillen.

Romaanin kertoja, kovasti kirjailijaansa muistuttava Pekka Seppänen, on hautajaisissa laulamassa ja löytää vessaa etsiessään Kekkosen piilopaikastaan. Tästä alkaa monikymmenvuotinen vuorovaikutussuhde, jonka aika epämääräiseksi jäävänä tarkoituksena on saattaa Kekkosen muistelmat julkisuuteen.

Valitettavasti idea ei kasva romaanin mittaan ja muotoon vaan se kuihtuu anekdoottikokoelmaksi, ja riehakkaasti alkanut karnevaali latistuu hassuksi ajatusleikiksi.

Seppäsen suoraviivainen tyyli ja ekonominen lause ei myöskään ole omiaan kohottamaan lukukokemusta kaunokirjallisuuden makuiseksi.

Hilpeitä yksityiskohtia

Toki tarinassa hersyvätkin hetkensä on. On esimerkiksi mielenkiintoista saada tietää, kuinka rockin SM-kisat vuonna 1977 vaikuttivat Kekkosen päätökseen jatkaa presidenttinä vielä yhden kauden. Hilpeää on myös Kekkosen närkästys siitä, kuinka Maarit Tyrkön kirja myy enemmän kuin hänen omat päiväkirjansa yhteensä.

Muutoin romaani kärsii tietynlaisesta epätasapainoisuudesta. Osissa, joissa Kekkonen muistelee, on kosolti yksityiskohtia tuon ajan henkilöistä ja tapahtumista.

Tuskin kuitenkaan esimerkiksi Johannes Virolaisen naisasiat tai Ahti Karjalaisen alkoholismi kauheasti kiinnostavat lukijaa, joka ei kyseisiä herroja entuudestaan tunne. Lähihistoriaamme tuntevalle muistelukset taas eivät mitään olennaista uutta tarjoa.

Kertoja sitten taas muistelee lapsuuttaan 1970-luvulla ja onnistuu ajoittain aika hauskastikin kiteyttämään eron menneen ja nykyisyyden välillä.

Kun esimerkiksi kirjoitetaan: ’’Kun on kokoomuksen puolella, on pienen ja heikon puolella ’’, paljastetaan jotain olennaista demokratiamme lyhyestä ja ohuesta perinteestä.

Kekkosen puuhastelut nykyajassa jäävät sitten puolestaan aika irrallisiksi, vaikka jotain yhtäläisyyksiä hänen New Yorkissa tekemänsä jengityön ja hänen aiempien aseidenriisuntapyrkimyksiensä välille rakennetaankin.

Sitä oikeasti kiinnostavaa uudelleentulkintaa Kekkosesta jäämme siis yhä odottamaan.