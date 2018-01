Aikamatkaaja 1960-luvulta sekoaa persoonallisen yksityisetsivän tutkintoihin: hukassa on omalaatuisen miljonäärin poika ja lopputuloksena hämmentynyt kriitikko

Jussi Aurén

Jännitys- ja erityisesti rikosromaani on kirjallisuudenlaji, joka kasvaa täyteen mittaansa vasta perinteensä tukemana. Samalla se on myös perinteensä vanki. Kun tuttuun sekoitetaan jotain yllättävällä tavalla outoa, voidaan saada aikaan romaani, joka on turvallinen matka johonkin aivan uuteen.

En tietenkään tiedä, onko Janne Mäkelä miettinyt jotain tuollaista kirjoittaessaan esikoisromaaniaan Juoksu aikaa vastaan. Saattaahan nimittäin olla, että kirjailijan ajatusprosessit ovat tällä kertaa olleet aivan liian omintakeisia tämän kriitikon tavoitettaviksi.

Omintakeinen onkin ehkä paras sana kuvaamaan Mäkelän proosarykäisyä. Friikkisirkus saattaisi olla lähes yhtä sopiva.

Pikajuoksua ja iskelmälyriikkaa

Romaanin päähenkilö on Mika Myllylää ihaileva, itsekin dopingskandaalissa ryvettynyt ja olympiavoittonsa menettänyt pitkänmatkanjuoksija Boy Elävä.

Hän on iskelmälyyrikon uran ohella ryhtynyt yksityistutkijaksi, olisihan yksityisetsivä aivan liian tavallinen ammattinimike tähän romaaniin. Hän saa eksentriseltä miljonääriltä toimeksiannon etsiä tämän pojan.

Juttuun sotkeutuu myös muun muassa rivouksia suoltava ja keraamisia porsaita keräävä naispuolinen ulosottomies, ruotsalaista jazzia diggaava arkistonjohtaja, kirjansidontaa ja kalastusta harrastava KRP:n ylikomisario ja aikamatkaaja reilun viidenkymmenen vuoden takaa.

Aikamatkaaja 1960-luvulta

Jokainen henkilö on siis vähintään yhdellä erikoisuudella kuorrutettu, mutta tuota aikamatkailua lukuun ottamatta mikään yksityiskohta ei kanna tai edes tue tarinaa mihinkään suuntaan.

Romaanin muiden aineksien kanssa käy vähän samalla tavalla. Aikamatkaaja 1960-luvulta tuo romaaniin ihan kestävän selkärangan, mutta kun sekaan heitetään myös vakoilua, huumekauppaa, kylmän sodan suurvaltapolitiikkaa ja suurehko talousrikos, tukevakin selkäranka alkaa taipua painonsa alla.

Eniten minua häiritsikin romaanin väljä todellisuuskäsitys. Romaani tavoittelee rosoista, realismin kanssa flirttaavaa klangia, mutta siihen on sijoitettu joitakin niin hölmöjä yksityiskohtia, että uskottavuus on menetetty. Sadun lumoa ei silti kuitenkaan synny.