Aikaisemmalla suosiolla ei ollut Euroviisuissa merkitystä – Sen huomasi Saara Aallon lisäksi esimerkiksi Norjan ex-viisuvoittaja Alexander Rybak

Joonas Kuikka

Netta on lähietäisyydeltä nähtynä ja kuultuna sanavalmis, yllätyksellinen ja ihastuttava persoona. Hänessä voi olla ainesta uudenlaiseksi ikoniksi ja idoliksi, erilaisen naiskuvan ääneksi.

Ruotsi sai vain 21 yleisöpistettä, jopa Suomea vähemmän. Se kyykkäsi kokonaispisteissä seitsemänneksi. Tämä herättää kysymyksen tuomariston roolista. Joko yleisö ei ymmärtänyt Dance You Offin hienoutta, tai sitten tuomaristolla on erikseen Ruotsi-pisteet.

Euroviisut 2018

Tulokset

Voittaja Israelin Netta kappaleella TOY, 529 pistettä, toinen Kyproksen Eleni Foureira kappaleella Fuego, 436 pistettä ja kolmas Itävallan Cesár Sampson kappaleella Nobody But You, 342 pistettä.

Suomen Saara Aalto oli 25. eli toiseksi viimeinen 46 pisteellä. Viimeinen eli 26. oli isäntämaa Portugali 39 pisteellä.

Suomi sai asiantuntijaraatien ääniä Britannialta, Israelilta, Makedonialta, Tshekiltä ja Virolta.

Yleisöääniä Suomi sai Australialta, Islannilta, Ruotsilta ja Virolta.