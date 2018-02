Ahaa-teatterin esitys haastaa miettimään kulutustottumuksia: mikään ekosaarna se ei kuitenkaan ole

Anu Ala-Korpela Aamulehti

Kaksi miestä heittelee tavaroita syrjään roskalavalla Tampereen Sarankulmassa. Sataa pöytärätin kokoisia lumihiutaleita. Miehet eivät ole keitä tahansa, vaan ollaan synnyttämässä taidetta.

Ohjaaja Tommi Kainulainen ja lavastaja Perttu Sinervo siellä etsivät materiaalia Veden muisti -esityksen lavastusta varten.

Kierrätetyn materiaalin käyttö on tässä esityksessä vielä tavallistakin perustellumpaa: esitys kertoo ajasta, tulevaisuudesta, jolloin luonnonvarat on kulutettu loppuun.

Ahaa-teatterin kotinäyttämöllä Tampereen keskustassa kohoaa säkkikankaan ruskea näyttämö. Ruskehtavaa värimaailmaa korostavat Karibianmeren-turkoosit putket.

Sinne jonnekin ne on piilotettu, kierrätetyt jutut – myös toisista Ahaa-teatterin esityksistä perityt.

Eriika Ahopelto/Aamulehti

Näyttämöllä kulkee vanha teemestari (Jussi Jätinvuori). Hän kääntää metallisen näköisestä ratista putken kyljessä – ja ihme! Kaiken keskellä alkaa solista.

Ihka oikea vesi alkaa valua kimallellen kuin kallioseinämää.

Teemestarikokelas Noria (Satu Lemola), joka on juuri saavuttanut täysi-ikäisyyden, saa kohta saa tietää sukunsa salaisuuden.

Perustuu kirjaan

–Halusin tehdä esityksen, jota voi katsoa vain seikkailuna. Toisaalta siinä on myös pureksittavaa ja mietittävää, ohjaaja käsikirjoittaja Tommi Kainulainen sanoo harjoitusten jälkeen.

Veden muisti -esitys perustuu Emmi Itärannan huippusuosittuun esikoisromaaniin Teemestarin kirja. Kirja on julkaistu myös englanniksi Yhdysvalloissa, Britanniassa ja Australiassa.

Ja pureksittavaa esityksessä totisesti riittää.

Päähenkilö Noria on syntynyt Pohjois-Suomeen, maailmaan joka on rakentunut vanhan maailmamme raunioille. Norian maailmassa vesi ei enää olekaan ihmisoikeus vaan sitä kontrolloi armeija. Vesirikollisuudesta rangaistaan ankarasti

Norian isä, teemestari, paljastaa tälle, että suvulla on hallussaan salainen luonnonlähde. Noria joutuu hurjien valintojen eteen. Jakaisiko hän puhtaan veden ja pelastaisi rakkaan ystävänsä perheen, Vai vaikenisiko hän ja turvaisi oman tulevaisuutensa?

Paitsi ekologisia kysymyksiä, esitys käsittelee esimerkiksi tiedon kyseenalaistamista.

–Nykyään ihmiset menevät eteenpäin helposti mutulla. Myös väärää tietoa levitetään ja sillä tuetaan omaa maailmankuvaa. Tässä näytelmässä etsitään totuutta. Sitä mikä on asioiden takana, ohjaaja Kainulainen sanoo.

Uhkakuva tulevaisuudesta

Veden muisti on oikeastaan scifinäytelmä. Sen maailma on uhkakuva siitä, minne me olemme menossa.

–Yhteiskuntamme perustuu kulutukselle. Mitä jos antaisimme samanlaisen arvon kuin uudelle, sille mikä on kierrätetty tai korjattu. Milloin olet ostanut jotakin vain sen tähden, että se on uusi? Uudella on mielihyväarvo, Kainulainen sanoo.

–Meidän ja tulevien sukupolvien vastuulla on keksiä keinot, miten ihmiskunta voisi jatkaa elämistä ja olemista tällä planeetalla.

Esitys ei suinkaan ole mikään ekosaarna. Sen ihmiset vain sattuvat elämään ihmisten aiheuttamien ekokatastrofien kanssa.

Veden muistin maailmassa asukkaat kaivelevat meidän muovihautojamme. Roskamuovia sulatetaan paikkausmateriaaliksi. Itse vesi käy valuutasta.

–Nykyihminen voisi löytää vaihtoehtoisia tapoja pakata asioita. Toisenlaisiakin ratkaisuja olisi. Silloin vanha valta pitäisi kaataa, Kainulainen sanoo.

Kiertue alkaa

Ensi-illan jälkeen teatteri pakkaa Veden muistin lavasteet ja neljä näyttelijää sekä esitystekniikasta vastaavan Janne Liukun yhteen kuorma-autoon ja pakettiautoon. Perillä, esimerkiksi koulun juhlasalissa Liukku ja näyttelijät purkavat yhdessä lavasteet autosta ja rakentavat esityksen maailman.

Monelle ihmiselle Ahaa-teatterin esitys on ensi kosketus teatteriin.

Veden muistin kantaesitys 2. helmikuuta 2018 Ahaa-teatterissa.