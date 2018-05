Aamulehti avaa suoran yhteyden Tampere-taloon perjantaina kello 19 – Tampere Filharmonian loppuunmyyty konsertti on vain klikkauksen päässä

Harri Hautala Aamulehti

Millainen on kohuttu Kevätuhri, joka sai Walt Disneynkin innostumaan?

Ensiesitys oli kaikkien aikojen skandaali. Yleisö mylvi, säveltäjä pakeni salista kesken konsertin.

Igor Stravinsky sävelsi Kevätuhrin (Le Sacre du printemps) Sergei Djagilevin perustaman ja johtaman Venäläisen baletin (Ballets russe) uutta sesonkia varten. Ensiesitys oli Pariisissa toukokuussa 1913.

Stravinsky oli jo aiemmin säveltänyt Djagilevin tilauksesta kaksi balettia: Tulilinnun ja Petrushkan vuosina 1910 ja 1911. Näistä kolmesta teoksesta tuli Stravinskyn uran suuri menestystrilogia.

Uutta musiikkia keksimässä

Kevätuhri poikkesi Stravinskyn aiemmista teoksista ulkoasultaan, rytmeiltään ja soinnuiltaan. Rohkeat (riita)soinnut ja ennen kaikkea nopeasti vaihtuvat tahtilajit ja niistä ponnahtavat kulmikkaat rytmit saivat musiikin kuulostamaan täysin erilaiselta kuin mikään ennen kuultu.

Kappaletta pidettiin heti kumouksellisena, mutta Stravinsky ei nähnyt itseään vallankumouksellisena. Hän korosti olevansa uuden rakentajana ja musiikin keksijä. Kevätuhrin melodiat Stravinsky kuitenkin lainasi pääosin venäläisestä kansanperinteestä.

Pakanallinen rituaali

Musiikki vie katsojan kivikauden Venäjälle, jossa elämän syntyä juhlitaan pakanallisilla rituaaleilla. Teos huipentuu uhriksi valitun tytön hurjassa tanssissa, jossa tyttö tanssii itsensä kuoliaaksi. Näin kevään jumalat saavat uhrinsa.

Kantaesityksen skandaali

Kantaesitys 29. toukokuuta 1913 Pariisin Champs-Élysées-teatterissa on yksi musiikinhistorian suurimpia skandaaleja. Tanssijatähti Vatslav Nizinskin barbaarinen koreografia ällistytti perinteistä baletti-iltaa odottaneen seurapiiriyleisön. Pierre Monteuxin johtamasta musiikista kuului tuskin mitään, kun närkästynyt yleisö mylvi ja buuasi teokselle. Säveltäjä pakeni salista epätoivoisena.

Koti löytyi konserttilavoilta

Kevätuhria esitetään edelleen balettinäyttämöillä (jopa Nizinskin versiona), mutta suosituin teos on konserttikappaleena. Se on myös levytetty satakunta kertaa. Leonard Bernsteinin vuonna 1958 New Yorkin filharmonikkojen kanssa tekemä levy on syystäkin klassikko. Uudemmista levyistä kannattaa mainita Esa-Pekka Salosen ja Los Angelesin filharmonikkojen 2000-luvun puolivälin briljantti ja tarkka tulkinta.

Disneyn teki draaman maailman synnystä

Piirroselokuvan pioneeri Walt Disney sai Stravinskyltä luvan käyttää Kevätuhria klassisen musiikin mestariteoksiin tehdyssä episodielokuvassa Fantasiassa. Disney kuitenkin leikkasi musiikista pois noin 15 minuuttia, mikä ymmärrettävästi raivostutti Stravinskyn. Disneyn visio Kevätuhrista maailman synnyn darvinistisena kertomuksena jäi kuitenkin elämään katsojien mieleen.

Kilpailua isyydestä

"Kirjoitin sen, minkä kuulin ja mitä olin jo unessa kokenut. Olin kuin väylä, jota kautta Kevätuhri tuli maailmaan", on säveltäjä muistellut kappaleen syntyvaiheita.

Totuus on toinen. Teoksen alkuidean isä oli taiteilija-filosofi Nicholas Roerich, jonka Djagilev tutustutti Stravinskyyn noin vuonna 1910. Juuri Roerich oli perehtynyt Kevätuhrin käsittelemiin teemoihin ja muinaiseen historiaan. Roerich myös puvusti ja lavasti ensimmäisen Kevätuhrin.