Aamulehti aloittaa kilpailun: kirjoita vielä huonompi romaanin aloitusvirke kuin "Oli synkkä ja myrskyinen yö"

”It was a dark and stormy night; the rain fell in torrents — except at occasional intervals, when it was checked by a violent gust of wind which swept up the streets (for it is in London that our scene lies), rattling along the housetops, and fiercely agitating the scanty flame of the lamps that struggled against the darkness.”

Siinä se on, maailman tunnetuin romaanin aloituslause, alkukielellä Edward Bulwer-Lyttonin romaanista Paul Clifford (1830), jota ei ole suomennettu. Koska kyse on maailman huonoimpana romaanin aloituslauseena tunnetusta meemistä, me käännämme sen, ja sitäkin huonommin:

”Oli synkkä ja myrskyinen yö; sade putosi ryöppyinä – paitsi ajoittaisina intervalleina, kun iskivät väkivaltaiset tuulenpuuskat, jotka piiskasivat katuja (koska kohtauksemme tapahtuu Lontoossa) rummuttaen kattoja, värisyttäen raivoisasti pimeyttä vastaan taistelevien lamppujen liekkejä.”

Edward Bulwer-Lytton (1803–1873) oli brittiläinen poliitikko, siirtomaaministeri ja erittäin kehnosti kirjoittava, mutta tuottelias kirjailija. Paul Cliffordin alkuvirke teki Bulwer-Lyttonista populaarikulttuurin ikonin, samaan tapaa kuin myöhemmistä huonouden tähdistä, elokuvaohjaaja Ed Woodista 1900-luvulla ja Tommy Wiseausta 2000-luvulla.

Peittojen peitossa

Huonoa kirjallisuutta ei pidä vähätellä. Tämä ymmärrettiin San Josen yliopistossa Kaliforniassa vuonna 1982. Yliopiston englannin kielen laitos järjesti silloin ensimmäistä kertaa Bulwer-Lytton-kirjoituskilpailun. Siinä pitää kirjoittaa vielä synkkää ja myrskyistä yötäkin huonompi romaanin aloituslause.

Ensimmäisenä vuonna kilpailuun tuli vain kolme lausetta, mutta seuraavana vuonna räjähti. Kilpailuun tulvi 10 000 aloituslausetta.

Kisaa käydään yhä vuosittain eri sarjoissa, kuten dekkarikirjallisuudessa, historiallisissa romaaneissa, rakkausromaaneissa ja seikkailuromaaneissa.

Kun kyse on huonon kirjoittamisen kilpailusta, Bulwer-Lytton-kilpailu tuottaa timanttisia romaaninaloituksia, aivan kuten negatiivisten lukujen kertolasku tuottaa positiivisia lukuja.

Nauttikaapa tästä San Josen kilpailun vuoden 2017 voittajavirkkeestä, taas huonosti suomennettuna:

”Losstiidin haltiakaupunki oli vastapäätä korkeita rantakallioita, joiden vierestä nousi mäkiä, jotka olivat kesäisin kukkien peitossa ja talvisin peittojen peitossa, koska haltiat halusivat pitää kukat lämpiminä eivätkä tienneet paljoakaan puutarhanhoidosta.”

Alkukielisestä virkkeestä vastaa Kat Russo Lovelandin kaupungista Coloradosta.

Kakkossijalle kilpailussa pääsi seuraavalla mestarivirkkeellä:

"Vaikka hän mielensä ruosteisessa viehelaatikossa himoitsi olla perhouistin numero 3, sisimmässään Bob tiesi, että hänen on hyväksyttävä julma kohtalonsa pohjavaappuna, joka on ikuisesti tuomittu raapimaan elämän joen mutapohjaa."

Alkukielisen virkkeen kirjoitti Tony Buccella, Alleganyn kaupungista, New Yorkin osavaltiosta, selvästi intohimoinen kalamies.

Nyt riittää huono kääntäminen. Pitää saada yhtä vavahduttavia originaaleja romaaninaloituksia suomeksi.

Bulwer-Lyttonia huonompi?

Pystytkö sinä kirjoittamaan vielä huonommin kuin Edward Bulwer-Lytton?

Yritäpä.

Kirjoita oma järisyttävä romaaninalkusi Aamulehden Bulwer-Lytton-kilpailuun tämän jutun lopusta löytyvään lomakkeeseen.

Muistathan? Mikä on virke? Virke alkaa isolla kirjaimella ja loppuu isoon välimerkkiin eli pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin. Virke muodostuu yleensä vähintään yhdestä päälauseesta. Lisäksi siinä voi olla muita päälauseita ja sivulauseita.

Voit osallistua kilpailuun niin monella romaaninaloituksella kuin haluat. Palkitsemme huonoimman aloitusvirkkeen mitättömällä summalla rahaa 6. syyskuuta Tampereen TTT-klubilla, huonojen romaaninaloitusvirkkeiden lukuillassa.

Ainoa sääntö on, että romaanin aloitusvirkkeiden pitää olla originaaleja, omasta päästäsi lähtöisin, ja mikä tärkeintä, aiemmin julkaisemattomia.

Virkkeiden pituutta ei rajoiteta, mutta suosittelemme, etteivät ne olisi 50–60:tä sanaa pitempiä.

Suosittelemme myös, ettet yritä kopioida Tenavien Ressu-koiraa. Ressu tahtoo kirjailijaksi ja aloittaa koirankoppinsa katolla romaaninsa naputtelun aina "Oli synkkä ja myrskyinen yö" -muunnelmalla, kuten virkkeellä: "Oli yksi sellaisista synkistä öistä, jolloin ei voi olla varma, oliko tulossa myrskyisää." Ole edes Ressua originaalimpi.

