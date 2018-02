71-vuotiaan ohjaajalegendan Steven Spielbergin tuore elokuva on taisteluhuuto sananvapauden puolesta

Antti Selkokari

Korkean profiilin toimittajaelokuva on täällä taas. Siinä paidanhihansa käärineet miehet puhuvat rivakasti kirjoituskoneiden rätistessä ja papereita kiidätetään käsistä toisiin.

Yhdysvaltain 1900-luvun isoin ja tärkein tietovuoto tapahtui 1960–1970luvun taitteessa, kun ex-sotilas ja Pentagonin työntekijä Daniel Ellsberg (Matthew Rhys) vuodatti tuhansia sivuja Pentagonin papereiksi kutsutusta selvityksestä aluksi The New York Timesille ja sitten The Washington Postille.

Presidentit valehtelivat Vietnamista

Pentagonin paperit paljastivat Yhdysvaltain kaikkien hallitusten toisen maailmansodan lopulta 1970-luvulle valehdelleen noin 30 vuoden ajan siitä, että Yhdysvallat taistelee Vietnamissa sotaa, jonka se häviää.

Newyorkilaislehden aloitettua asiasta kirjoittamisen, presidentti Richard Nixonin hallinto läväytti lehdelle julkaisukiellon. The Post -elokuvan merkittävyys kasvaa vertailusta entisen ja nykyisen välillä, koska Yhdysvalloilla on ennenkin ollut pahamaineisen huonosti journalismiin ja sananvapauteen suhtautunut presidentti.

The Washington Post -sanomalehden omistaja, leskirouva Katharine ”Kay” Graham (Meryl Streep) harkitsee Tom Hanksin esittämän lehtensä päätoimittajan Ben Bradleen kanssa, uhmatako julkaisukieltoa ja mahdollista vankilatuomiota.

Oscar-ehdokkaana ennätyksellisen 21. kerran oleva Streep tavoittaa pienintäkin nyanssia myöten Grahamin epävarmuudesta määrätietoisuuteen vaihdelleen käytöksen, sillä Graham oli poikkeusyksilö; Varakas, omatahtoinen nainen miesjuristeja ja -pankkiireja pullistelleessa 1970-luvun alun liike-elämässä.

Toimitus selvittää kaaoksen

Steven Spielberg luo hienosti uutistoimituksen korkeapaineisen ilmapiirin. Toimittajan työstä elokuva kertoo aivan oikein, että kovinta ja aikaavievintä työtä on järjestyksen luominen kaaokseen: The Washington Postin saama useiden tuhansien sivujen tiedostopino ei ollut järjestyksessä, ja sivunumerotkin puuttuivat. Yhtenäisen, loogisen kertomuksen luominen sekaisesta paperipinosta vaati pitkiä rupeamia, jossa monta toimittajaa yhtäaikaisesti luki ja vertaili papereita, jotta järjestys löytyisi.

Ainoakaan toimittaja ei pääse yksin loistamaan sankarina, koska koko toimitusta tarvitaan, juoksupoikia ja kielentarkastajia siinä missä päätoimittajaakin. Taistelu sananvapaudesta vietiin lopulta Yhdysvaltain korkeimpaan oikeuteen.

Spielberg ohjaa The Postia kuin tekisi sotaelokuvaa. Yhden tarinankäänteen väsähtäessä hän heittää uusia, tuoreita juonilankoja taisteluun.

71-vuotias ohjaaja Spielberg ei vaikuta elokuvantekijänä kärsivän vanhuudenheikkoudesta. Päinvastoin hän tekee energisempää ja riuskempaa elokuvaa kuin moni häntä nuorempi. Elokuva on tehty nopeasti, sillä Spielberg luki käsikirjoituksenkin vasta alkuvuodesta 2017 ja aloitti heti kuvaukset saadakseen ne yhdeksässä kuukaudessa valmiiksi.

Ripeys tuntuu elokuvassa sanomisen palona ja ohjaajan rentoutuneessa vauhdinpidossa. Spielberg osaa ammattinsa paremmin kuin yksikään elossa oleva ikätoverinsa.

Elokuvaa katselee kuin vanhaa varmaotteista käsityöläistä työssään. Verraton teos piirtyy näkyviin silmiemme edessä.