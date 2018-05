15 vuotta täyttävä Annikin runofestivaali juhlii oman tiensä kulkijoita – Pääesiintyjä on lontoolainen feministirunoilija Joelle Taylor

Nina Lehtinen Aamulehti

Annikin Runofestivaali järjestetään jälleen vuoden tauon jälkeen. Tänä vuonna 15 vuotta täyttävä festivaali on lauantaina 9. kesäkuuta Annikin puutalokorttelissa Tampereella.

Festivaalin pääesiintyjä Joelle Taylor on englantilainen runoilija, kirjailija ja spoken word -esiintyjä.

Joelle Taylor kirjoittaa usein heikoimmassa asemassa olevien naisten ja lasten näkökulmasta. Hänet on nähty sekä kansainvälisissä kirjallisuustapahtumissa että rockfestivaalien ja -klubien lavoilla.

Taylorin viimeisin runoteos on viime vuonna ilmestynyt Songs My Enemy Taught Me. Lyriikan lisäksi hän on kirjoittanut näytelmiä. Lontoossa asuva runoilija on myös sanataiteen koulutusta nuorille järjestävän SLAMbassadors UK:n perustaja ja taiteellinen johtaja.

"Vapaa umpihanki"

Teemallaan festivaali juhlii oman tiensä kulkijoita. Taylorin lisäksi ulkomaisia esiintyjiä saapuu Brasiliasta, Australiasta ja Virosta. Suomalaisesiintyjiä ovat muun muassa Arja Tiainen, Mirel Wagner, Susinukke Kosola, Asa, Jyrki Pellinen & Juhani ”Junnu” Aaltonen, Mari Laaksonen, Pauli Tapio sekä Faarao Pirttikangas & Kuhmalahden Nubialaiset.

Proosatauoissa esiintyvät Rosa Liksom, Laura Gustafsson ja Ossi Nyman. Runofestivaalitaiteilija on pelisuunnittelija, graafikko ja kuvataiteilija Emma Kantanen.

Talkoovoimin syntynyt Annikin Runofestivaali sai alkunsa vuonna 2003 tamperelaisen puutalokorttelin asukkaiden perustamasta runotapahtumasta.