10–13-vuotiaalle tytölle on tarjolla elämänsä tilaisuus: Kokopitkän suomalaiselokuvan päärooliin etsitään nyt liikunnallista tyttöä

Anni Tolonen Aamulehti

Tuotantoyhtiö Silva Mysterium etsii Pahanhautoja-nimisen kauhuelokuvan pääosaan liikunnallisesti lahjakasta 10–13-vuotiasta tyttöä.

Elokuvan pääosan Tinja-niminen tyttö on telinevoimistelija, jonka äiti on vaativa ja vaikea. Kiltti ja tunnollinen tyttö patoaa tunteensa, vaikka häneltä vaadittaisiin mitä.

Sattumalta tyttö löytää linnunmunan ja alkaa hautoa sitä kuin lintuemo. Hän oksentaa kuoriutuneelle poikaselle ruuan ja hoivaa sitä, kunnes hirviömäinen lintuolento kasvaa isoksi. Poikanen kasvaa tytön näköiseksi ja tytön tukahdutettu viha, kateus ja ahdistus suodattuvat raivokkaalle kaksoisolennolle.

Pääosan esittäjä näyttelee molemmat roolit.

–Elokuva on suunnattu aikuisille ja se käsittelee vaikeita teemoja aikuisille sopivin keinoin. Elokuvassa Tinja-hahmo oksentaa poikaselle ruokaa, mutta tosiasiassa elokuva kuvaa myös nuoren tytön bulimiaa, elokuvan ohjaaja Hanna Bergholm kertoo.

Bergholmin mukaan kansainväliset rahoittajat ovat verranneet Pahanhautojaa jo esimerkiksi arvostettuun menestyselokuvaan Ystävät hämärän jälkeen, sillä molemmissa elokuvissa pääosia näyttelevät nuoret lapset ja vaikeita elementtejä käsitellään kauhuelokuvan keinoin.

–Olemme saaneet paljon kiitosta myös vahvoista naisten ja tyttöjen rooleista. Esimerkiksi päähenkilön äidin rooli on monitasoinen ja haastava, Bergholm sanoo.

Koska elokuvan Tinja on telinevoimistelija, elokuvaan etsitään notkeaa ja liikunnallista tyttöä.

–Mikään voimistelija hänen ei tarvitse olla, opetamme kyllä lisää. Jos osaa kärrynpyörän, se on hyvä alku. Tytön pitäisi uskaltaa heittäytyä ja esimerkiksi huutaa, mutta muita kriteereitä ei ole, Bergholm sanoo.

Virallista esiintymis- tai näyttelemiskokemusta tytöltä ei siis vaadita ja työstä maksetaan palkkaa.

–Olen ohjannut lapsia paljon ja huomannut, että lapset oppivat paljon ja nopeasti. Kun kyseessä on vieläpä kauhuelokuva, lapsesta on pidettävä erityistä huolta ja niin mekin teemme. Lapsen pitää ymmärtää, että kyse on tietynlaisesta leikistä, että kuvaukset eivät oikeasti ole totta.

Bergholmin mukaan elokuvan roolitukset tehdään yleensä lähes aina pääkaupunkiseudulla, mutta roolin vaativuuden takia tuotantoyhtiö on valmis etsimään pääosan esittäjää joka puolelta Suomea.

Elokuva kuvataan kesällä 2019 kesälomien aikana. Kuvauskohteet sijoittuvat näillä näkymin Etelä-Suomeen ja ehkä lyhyeksi ajaksi myös ulkomaille.

–Maksamme huoltajan kyllä paikan päälle, Bergholm toteaa.

Elokuvaan etsitään myös muita nuoria tyttöjä esittämään Tinjan joukkuekavereiden roolit.