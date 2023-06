Helsingissä riittää juhlavaa protokollaa tiistaina. Kamerat välkkyvät eduskunnassa, Valtioneuvoston linnassa ja Presidentinlinnassa.

Helsingissä riittää juhlavaa protokollaa tiistaina, kun Petteri Orpon (kok.) hallitus aloittaa toimintansa.

Presidentti Sauli Niinistön antaman ilmoituksen perusteella eduskunta suorittaa pääministerin vaalin täysistunnossa, joka pidetään eduskunnassa kello 11 jälkeen.

Kello kahdelta Niinistö myöntää eron Sanna Marinin (sd.) johtamalle hallitukselle ja nimittää uuden hallituksen. Tämä tapahtuu presidentin esittelyssä, joka pidetään Valtioneuvoston linnassa Senaatintorin laidalla.

Ministerit nimitetään Orpon esityksen mukaisesti, mutta käytännössä kukin hallitukseen osallistuva puolue on jo viikonvaihteen aikana esittänyt omat henkilönsä saamiinsa tehtäviin.

Esittelyn jälkeen uusi hallitus pitää ensimmäisen valtioneuvoston yleisistuntonsa, jossa se järjestäytyy muodollisesti. Yhteensä 19 ministeriä vannoo virkavalan tai antaa virkavakuutuksen sekä antaa tuomarinvakuutuksen, jos he eivät ole tehneet sitä jo aiemmin.

Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson on ainoa ministeri, joka jatkaa vanhasta hallituksesta uuteen. Hän vaihtaa oikeusministerin tehtävät opetusministerin salkkuun.

Puheita ja kuvia riittää

Senaatintorin laidalta valtiojohto siirtyy kivenheiton päähän Presidentinlinnaan, jossa ensin väistyvä hallitus käy jäähyväiskäynnillä ja uusi hallitus tervehdyskäynnillä presidentin luona. Niinistö, Marin ja Orpo pitävät kukin puheen.

Tiedotusvälineet saavat kuvata joka vaiheen.

Kaiken jälkeen uusi hallitus vielä ottaa ryhmäkuvan ja pitää tiedotustilaisuuden Säätytalossa, jossa hallitusta neuvoteltiin kasaan poikkeukselliset seitsemän viikkoa.

Vaaleista tulee tiistaina kuluneeksi 79 päivää. Se tarkoittaa, että Orpon hallituksen synty jakaa ennätyksen pisimmästä hallituksen muodostusajasta toisen maailmansodan jälkeen. Urho Kekkosen kolmannen hallituksen synty vuonna 1951 vei yhtä kauan.

Niinistö nimesi Orpon

Presidentti Sauli Niinistö on antanut eduskunnalle kirjallisen ilmoituksen pääministeriehdokkaasta. Niinistön nimeämä ehdokas on kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo. He tapasivat Mäntyniemessä maanantaina.

Perustuslain määräämän pääministeriehdokkaan nimeäminen on osa virallista protokollaa, jolla seuraava hallitus aloittaa toimintansa.