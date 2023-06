Hoitajamitoituksen lykkääminen ja hoitotakuun jäädyttäminen harmittavat pitkän linjan sote-osaajaa.

Aamulehti

Kansanedustaja, Tampereen kaupungin­valtuuston puheenjohtaja Ilmari Nurminen (sd.) lähtee ehdolle puolueensa varapuheenjohtajaksi. Puoluejohto valitaan puoluekokouksessa, joka pidetään syyskuun alussa Jyväskylässä.

Nurminen kertoo, ettei ollut miettinyt ehdokkuutta kovinkaan pitkään, mutta päätös syntyi nopeasti, kun Pirkanmaan puoluekokousedustajat kysyivät häntä mukaan. ”He päättivät yksimielisesti, että haluavat tukea ehdokkuuttani.”

Sdp:n puoluejohto uudistuu muutoinkin, kun nykyinen puheenjohtaja, väistyvä pääministeri Sanna Marin ilmoitti jo keväällä, ettei enää tavoittele jatkoa puheenjohtajan tehtäviin. Vahvin ehdokas Marinin seuraajaksi on sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Antti Lindtman.

Puoluesihteerikin menee vaihtoon.

Kaksi nykyistä ehdolla

Tähän mennessä varapuheenjohtajakisaan ovat ilmoittautuneet Kaakkois-Suomea edustava kansanedustaja Nina Malm, joka kuuluu jo varapuheenjohtajistoon, sekä Pohjanmaata edustava kansanedustaja Matias Mäkynen. Hänkin on jo varapuheenjohtaja.

Päijät-Hämäläinen kansanedustaja, kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari on niin ikään ollut varapuheenjohtaja, mutta hän on ilmoittanut kiinnostuksestaan puoluevaltuuston puheenjohtajaksi. Näin Nurmisella voi olla hyvät mahdollisuudet nousta puheenjohtajistoon.

Jos Nurminen valitaan, hän kulkee ystävänsä Marinin viitoittamaa tietä: ensin Tampereen valtuuston johtoon, sitten puolueen varapuheenjohtajaksi.

Kalervo Kummola valittiin pormestariksi keväällä. Häntä onnittelemassa valtuuston puheenjohtaja Ilmari Nurminen (sd.) ja entinen pormestari, kansanedustaja sekä tiistaina kunta- ja alueministeriksi nimettävä Anna-Kaisa Ikonen (kok.).

Tukea äänestäjiltä

Nurminen katsoo, että kolmannen kauden edustajana hänelle on kertynyt tarpeeksi kokemusta. Nurminen on profiloitunut sote-asioihin. Eduskunnassa hän on ollut puolueensa sosiaali- ja terveysvaliokunnan valiokuntavastaava.

”Olen saanut kannustusta myös äänestäjiltäni lähteä kisaan mukaan. Periaatteessa jo silloin, kun Marin ilmoitti luopuvansa, sain toiveita hakea puoluejohtoon.”

Nurminen olisi ollut kiinnostunut eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajuudesta, mutta se menee luultavasti Marinin hallituksen perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle (sd.).

Jarrutus ei järkevää

Nurminen uskoo, että sdp tekee jatkossa vahvaa oppositiopolitiikkaa. ”Haastamme rajulta kuulostavaa uuden hallituksen leikkauspolitiikkaa.”

Hän on erityisen huolissaan sote-palveluista, joihin on tuloissa karsimisia.

”On harmillista, että henkilöstömitoituksen voimaantuloa siirrettiin vuosia eteenpäin. Marinin hallitus linjasi, että lain mukaan iäkkäiden ympärivuorokautisessa palveluasumisessa on oltava vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohden.”

Nurmisen mukaan mitoituksessa oli päästy hyvin eteenpäin. ”Yli puolet ympärivuorokautisista asumisyksiköistä oli saavuttanut jo 0,65 mitoituksen ja 30 prosenttia pääsi 0,7 prosenttiin. Mielestäni mitoituksen jarruttaminen ei ole järkevää.”

Toinen kansanedustajaa ihmetyttävä hanke on hoitotakuu. Tavoitteena oli seitsemän vuorokauden hoitotakuu, joka olisi toteutunut ensi vuoden loppupuolella. ”Nyt aikaraja on 14 vuorokautta ja siihen se on jäämässäkin hallitusohjelman mukaan.”

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että jos asiakas ei pääse hoitoon aikarajan mukaan, hänelle pitää osoittaa maksusitoumus toiselle palveluntarjoavalle eli käytännössä yksityiselle. Nurminen korostaa, ettei hän sinällään vastusta yksityisten mukaantuloa, mutta hän olisi tehnyt erilaisen mallin.

”Julkinen palveluntarjoaja olisi voinut tehdä sopimuksia ostopalveluista yksityisten kanssa. Näin kokonaisuus olisi pysynyt paremmin hanskassa. Mutta tärkeintä on, että asiakas pääsee mahdollisimman pian hoitoon.”

Uusi hallitus aikoo eriyttää takaisin vammaispalvelulain ja kehitysvammalain. ”Tämäkin on erikoista. Saimme hallituksessa nämä yhdistettyä ja toimivan mallin, mutta nyt sitä lykätään.”

Osa-aikaiset pinteessä

Nurminen on työskennellyt vuosia eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa. Työelämän uudistuksia hän seuraa tarkasti. ”Uuden hallituksen leikkaukset kohdistuvat työttömiin ja osa-aikatyötä tekeviin kaikista ankarimmin. Tämä tietää monia ongelmia. Ihmisten arkeen voi tulla kohtuuttomia tilanteita.”

Hän tähdentää, miten hallitus sai nostettua työllisyyttä hyviin lukemiin. Nurminen on huolissaan, että kehitys ei kuljekaan enää niin hyvin.

”Otetaan esimerkiksi vaikkapa kaupan työntekijät. Valtaosa heistä on osa-aikaisia, vaikka ei tahtoisi. Jos heiltä leikataan soviteltua päivärahaa, he joutuvat ahtaalle”, hän pohtii.