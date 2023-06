Kaksipäiväiset Kultaranta-keskustelut alkoivat Presidentinlinnassa sunnuntaina.

STT

Vain kestävä ja oikeudenmukainen rauha Ukrainassa voi luoda perustan tulevaisuudelle, jossa kansainvälisen oikeuden normeja noudatetaan ja jossa suuret eivät katso oikeudekseen alistaa pieniä. Näin linjasi sunnuntaina Kultaranta-keskustelujen avajais­puheen­vuorossaan presidentti Sauli Niinistö, joka isännöi keskusteluja viimeistä kertaa.

Keskustelut järjestetään remontin takia tällä kertaa poikkeuksellisesti Presidentinlinnassa Naantalin kesävirka-asunnon sijasta.

Avauspuheenvuorossa Niinistö totesi, että tie on osin hämärän peitossa, mutta Ukrainan ja Euroopan tulevaisuutta taotaan ”sodan armottomassa ahjossa”.

”Suomen ja läntisen yhteisön tuki Ukrainalle jatkuu vahvana. Ei vain siksi, että Ukraina on suvereeni valtio, joka on julman ja laittoman hyökkäyssodan kohteena. Vaan myös siksi, että sodan lopputuloksella on suora vaikutus siihen, minkälaiseksi Euroopan tuleva turvallisuusjärjestys muotoutuu ja mikä on meidänkin asemamme maailmassa.”

Aidalla istujat esille

Niinistö nosti esille myös sen, että koko maailmanjärjestystä muokataan nyt uusiksi. Hän mainitsi kehittyvät maat, joissa monissa tunnetaan epäluuloa länsimaita kohtaan.

Niinistö toi esille, että kaikki maat eivät ole halunneet ottaa vahvasti kantaa Ukrainan puolesta tai sitä vastaan. Näitä maita hän kutsui ”aidalla istujiksi”.

”Aidalla istujissa on eroja. Osa roikottaa jalkojaan Ukrainan, osa Venäjän puolella. Molempien ryhmien kanssa on pyrittävä puheyhteyteen ja keskinäisen ymmärryksen lisäämiseen.”

Avauskeskustelussa äänessä oli myös väistyvä pääministeri Sanna Marin (sd.).

Toimitusministeristön puolustusministeri Antti Kaikkonen ja Elinkeinoelämän keskusliitto toimitusjohtaja Jyri Häkämies istuivat sunnuntaina vieretysten.

Venäjän Ahvenanmaan-konsulaatista selvitys

Niinistö vastaili myös lyhyesti median kysymyksiin, jolloin hän kertoi pyytäneensä selvitystä Venäjän Ahvenanmaan-konsulaatin oikeudellisesta statuksesta.

Niinistön mukaan on pohdittava, kuinka se liittyy sopimukseen Ahvenanmaan demilitarisoinnista. Niin ikään hän nosti esille Pariisin rauhansopimuksen.

Lue lisää: Presidentti Niinistö on pyytänyt selvitystä Venäjän konsulaatista Ahvenanmaalla

Niinistön mukaan on myös tarkasti pidettävä silmällä, että konsulaatti pysyy roolissaan. Jos tässä toiminnassa tapahtuisi ”horjahtamisia”, Suomelle voi hänen mukaansa syntyä toisenlainen peruste toimia.

Niinistö ei täsmentänyt, mihin hän horjumisella viittasi. Suomi kuitenkin karkotti kesäkuussa yhdeksän venäläistä, jotka Suomen käsityksen mukaan olivat diplomaattisen koskemattomuuden turvin maassa oleskelleita vakoojia.

Julkisessa keskustelussa on noussut toistuvasti esille mahdollisuus sulkea Venäjän Ahvenanmaan-konsulaatti.

Paikalla Presidentinlinnassa oli myös Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola.

Myös toimitusministeriön ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) puhui osana avauskeskustelua.

Ei kansainvälisiä puhujia

Varsinaisissa keskustelupaneeleissa ei tänä vuonna nähdä yhtään ulkomaista keskustelijaa, vaikka teema käsittelee Suomen asemaa kiristyvässä maailmantilanteessa. Viime vuonna vieraana oli esimerkiksi Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg.

Avauskeskustelussa äänessä olivat presidentin ja väistyvän pääministerin Sanna Marinin (sd.) jälkeen presidentin­vaali­gallupeissa menestyneet ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola ja toimitus­ministeristön ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.).

Myös mittausten kolmatta menestyjää eli Suomen Pankin pääjohtajaa Olli Rehniä (kesk.) kuultiin avauskeskustelussa hieman myöhemmin.