Tampereen entinen pormestari Anna-Kaisa Ikonen nousee kunta- ja alueministeriksi – konkaripoliitikko suhtautuu innolla kuntien muuttuvaan rooliin

Anna-Kaisa Ikonen on Pirkanmaan tulevista ministereistä tähän mennessä ainut, joka nimitetään pestiinsä koko nelivuotisen hallituskauden ajaksi. Muut valitut ministerit jakavat salkkunsa kahden vuoden jaksoissa.

Kokoomus on valinnut Anna-Kaisa Ikosen tulevaksi kunta- ja alueministeriksi. Kyseessä on Ikosen ensimmäinen ministeripesti.

Ikonen on tamperelainen poliitikko, joka on toiminut aiemmin muun muassa Tampereen kaupunginvaltuutettu ja kahteen otteeseen Tampereen kaupungin pormestarina. Hän oli eduskunnassa kansanedustajana vuosien 2019–2021 ajan, kunnes palasi Tampereen kuntapolitiikkaan.

Ikonen kuvailee tuntojaan ministeripestin julkistamisen jälkeen innostuneeksi. ”Olen nöyrän innostunut. Tämä on valtavan iso kunnia saada tällainen kutsu valtioneuvoston jäseneksi. Edessä on iso työ, mutta innolla siihen tartun.”

Ikonen sanoo, että ministeripaikka oli hänelle odotettu. ”Talo on tuttu ja kuntakenttä sekä alueiden asiat ovat tulleet minulle työurallani tutuiksi. Tähän on hyvin luontevaa hypätä. Paljon on tapahtumassa muutosta, joten tehtävä on todella innostava.”

Kuka? Anna-Kaisa Ikonen Syntynyt 4. huhtikuuta 1977 Tampereella. Koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden tohtori Tampereen yliopistosta. Tehnyt pitkän uran Tampereen kuntapolitiikassa. Toiminut muun muassa apulaispormestarina ja kahdesti pormestarina. Valittiin ensimmäisen kerran eduskuntaan vuonna 2019. Toiminut myös esimerkiksi valtiovarainministeriön valtiosihteerinä ja Tampereen yliopiston työelämäprofessorina.

Kuntien roolissa muutoksia

Ikonen sanoo, että hyvinvointialueiden muodostaminen on vuosisadan suurin hallinnon uudistus. Se tulee vaikuttamaan myös hänen työhönsä.

”Tällä hetkellä, kun puhutaan kuntauudistuksesta, ei puhuta rakenteellinen muutoksesta, vaan muutoksesta kuntien roolissa. Annetaan kuntien erilaistua ja haetaan edellytyksiä onnistua uudessa roolissa sivistyksen kentällä. Se pitää sisällään asioita varhais­kasvatuksesta perusopetukseen ja koulutuksen kenttään, osaamisen varmistamiseen ja toisaalta elinvoiman luomiseen.”

Ikonen nostaa esiin isoina asioina esiin myös valtion­osuus­järjestelmän uudistamisen, hyvinvointi­alueiden ohjauksen valvonnan kehittämisen ja sen rahoituspuolen, digiasiat ja yleisen hallintopolitiikan. Tampereen pormestarista kunta- ja alueministeriksi ponnistava Ikonen sanoo, että lähtökohtana on koko valtakunnan asioiden kehittäminen.

”Se, että on johtanut yhtä Suomen suurimmista kaupungeista, on opettanut näkemään kuntakentän arkea. Voi sanoa tuntevansa sen kentän, johon menee. Ministerikaarti tulee eri puolilta Suomea, niin pystymme kukin tuomaan esille omien alueidemme asioita. Samojen asioiden äärellä ollaan, toisesta kulmasta.”

Anna-Kaisa Ikonen kuvattiin aiemmin tänä vuonna Tampereen kaupunginvaltuuston kokouksessa, jossa päätettiin, että Tampereen Vesi yhtiöitetään.

Tyytyväinen talouspolitiikkaan

Ikonen sanoo olevansa tyytyväinen hallitusohjelmassa tehtyihin ratkaisuihin etenkin talouspolitiikan osalta.

”Hallitusohjelmalla rakennetaan Suomeen kestävää tulevaisuutta. Hallituskausi ei varmasti tule olemaan helppo. Olemme tehneet vahvan kokonaisuuden. Isoja lupauksia oli tuoda talouspolitiikkaan uutta tekemisen tapaa. Haluamme tuoda talouden kestävälle pohjalle. Täytyy kuitenkin ymmärtää, että talouspolitiikkaa ei tehdä talouden itsensä vuoksi, vaan siksi, että pystytään huolehtimaan ihmisten hyvinvoinnista ja suomalaisten koulutuksesta ja peruselämän edellytyksiä.”

Ikonen nostaa esiin esimerkiksi terapiatakuun merkityksen. ”Mielenterveyteen on haettava ratkaisuja. Se on yksittäinen asia, johon on tartuttava, ja nostan sen esiin vaikka se ei suoraan ole omalla ministeritontillani olekaan.”