Perussuomalaisten Sakari Puisto kehuu hallitusohjelmaa: ”Tarvitsemme kasvua” – Tuleva elinkeinoministeri vakuuttaa, ettei Pirkanmaa jää huomiotta

Perussuomalaisten tamperelainen kansanedustaja Sakari Puisto toimii elinkeinoministerinä kahden vuoden ajan. Pesti alkaa vuonna 2025.

Aamulehti

Perussuomalaiset nimesivät ministerinsä sunnuntaina. Puolue sai seitsemän ministerinsalkkua. Niistä elinkeinoministerin pestin jakavat Varsinais-Suomen vaalipiiristä tuleva Vilhelm Junnila ja tamperelainen Sakari Puisto.

Puisto on tehtävässä jälkimmäisen kaksivuotiskauden eli aloittaa vuonna 2025.

Kyseessä on Puiston ensimmäinen pesti ministerinä. Hän tuli valituksi eduskuntaan ensimmäisen kerran vuoden 2019 eduskuntavaaleissa Pirkanmaan vaalipiiristä. Kevään eduskuntavaaleissa hän sai 6 592 ääntä.

”Ajattelin hallitusneuvotteluiden aikana, että näin saattaisi käydä”, Puisto kommentoi Aamulehdelle valintaansa ministeripestiin.

Puisto oli hallitusneuvotteluissa osaamisen kokonaisuudessa perussuomalaisten pääneuvottelijana. ”Se on hirveän iso kokonaisuus. Ajattelin, että jos jokin tarjous tulee, niin se liittyy varmaan joko talouteen, osaamiseen tai kansainväliseen tehtävään.”

Kuka? Sakari Puisto Syntynyt 19. joulukuuta 1976 Tampereella. Koulutukseltaan filosofian tohtori. Väitellyt tohtoriksi fysiikasta. Toiminut kansanedustajana vuodesta 2019 alkaen. Oli vastakkain Riikka Purran kanssa ehdokkaana perussuomalaisten puheenjohtajaksi. Toiminut aiemmin esimerkiksi ministerin erityisavustajana, puolueen poliittisena suunnittelijana, hallitus­ohjelma­neuvottelijana ja kaupungin­valtuutettuna.

Innovaatioilla eteenpäin

Puisto sanoo olevansa osaltaan tyytyväinen hallitus­neuvotteluiden lopputulokseen. Hän toimii nyt talousvaliokunnan puheenjohtajana. ”Mielestäni meillä on hyvät ministeriösalkut, seitsemän sellaista. Salkut on valittu pitkälti osaamisen perusteella ja uskon, että ne toimivat hyvin yhteen. Hallitusohjelma oli meille onnistunut.”

Yhtenä onnistumisena hän nostaa esiin kasvupolitiikan. ”Me tarvitsemme kasvua tässä maassa. Se on tärkeätä. Salkku on laaja ja sillä on kosketuspintoja myös muihin kokonaisuuksiin, kuten opetus- ja kulttuuriministeriöön, sosiaali- ja terveysministeriöön ja liikenne- ja viestintäministeriöön. Asiaan liittyy myös innovaatiopolitiikka, minkä edistäminen on tärkeää.”

Puisto ajattelee, että Suomen elinkeinoja parannetaan muun muassa parantamalla toiminta­edellytyksiä ja investointi­politiikkaa. Hän mainitsee myös yrittäjyyden ja nostaa jälleen esille innovaatio­politiikan merkityksen.

”Jotta pystymme pidemmällä kaavalla lisäämään tuottavuutta ja kehittämään mahdollisesti aivan uusia ratkaisuja, jopa uusia teknologia-aloja ja -sovelluksia. Itse asiassa olen aika optimistinen tämän suhteen. Nostaisin kärkeen innovaatio­politiikan ja sen, miten sitä tehdään tai koordinoidaan tässä maassa. Siinä on paljon tehostamisen varaa myös.”

Puisto on seuraavan hallituksen ainoa perussuomalainen ministeri, joka tulee Pirkanmaalta. Hän sanoo, että haluaa pitää huolen siitä, ettei Pirkanmaa jää elinkeinoelämässä huomiotta.

”Pirkanmaa on todella vetovoimaisimpia alueita Suomessa ja sillä on oma vahva elinkeino- ja teollisuuspolitiikka ja liikenneinfrastruktuuri. Pirkanmaa on hyvin vahva koulutuskeskus Suomessa. Täällä tehdään paljon uutta ja innovatiivista tuotekehitystä.”