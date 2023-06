Perussuomalaiset julkisti ministerinsä: Sakari Puisto jakaa elinkeinoministerin salkun – Katso koko lista tästä

Varapuheenjohtaja Leena Meri, entinen ryhmäjohtaja Ville Tavio ja filosofian tohtori Sakari Puisto lukeutuvat puolueen valintoihin.

STT

Perussuomalaiset on päättänyt hallitukseen osallistumisesta ja nimennyt omat ehdokkaansa ministereiksi. Kyseessä ovat puolueen omat valinnat, jotka vahvistetaan myöhemmin.

Tuleva valtiovarainministeri on puolueen puheenjohtaja Riikka Purra, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri on Ville Tavio sekä sosiaali- ja terveysministeri on Kaisa Juuso.

Puolueen valitsema oikeusministeri on Leena Meri, sisäministeri Mari Rantanen sekä liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne. Elinkeinoministerin tehtävän jakavat kahden vuoden kausissa Vilhelm Junnila ja Sakari Puisto.

Perussuomalaiset esittää eduskunnan puheenjohtajaksi puolueen entistä puheenjohtajaa Jussi Halla-ahoa. Eduskunnan puheenjohtajan tehtävä on perinteisesti toiseksi suurimman hallituspuolueen jyvitys.

Kaikki perussuomalaisten ministerit olisivat ensikertalaisia, sillä puolue on ollut hallituksessa aiemmin vain kerran. Puolueen hajotessa kyseisen vaalikauden puolivälissä sen ministerit siirtyivät sinisiin. Ketään heistä ei valittu jatkokaudelle eduskuntaan.

Kaikki ensikertalaisia

Riikka Purra saapui perussuomalaisten puoluevaltuuston, puoluehallituksen ja eduskuntaryhmän yhteiskokoukseen 18. kesäkuuta.

Riikka Purra

Riikka Purrasta, 46, tulee odotetusti seuraava valtiovarainministeri. Tehtävä kuuluu perinteisesti toiseksi suurimman hallituspuolueen puheenjohtajalle.

Ennen nousuaan Arkadianmäelle Purra työskenteli poliittisena suunnittelijana perussuomalaisten puoluetoimistolla ja Laura Huhtasaaren kampanjapäällikkönä presidentinvaalissa 2018. Kun Purra valittiin kevään vaaleissa toiselle kaudelle kansanedustajana, hän oli koko maan äänikuningatar runsaalla 42 000 äänellä.

Helsingin kupeessa Kirkkonummella asuva Purra valittiin puolueen puheenjohtajaksi Jussi Halla-ahon manttelinperijänä vuonna 2021, kesken ensimmäisen kautensa kansanedustajana.

Ville Tavio

Ulkomaakauppa- ja kehitysministeriksi esitetty Ville Tavio johti puolueen eduskuntaryhmää viime vaalikaudella. Hän jätti paikan tänä keväänä, mikä vahvisti spekulaatiota hänen ministeritiestään. Viime vaalikaudella hän toimi myös ulkoasiainvaliokunnan jäsenenä.

Tavio on 38-vuotias turkulainen. Tänä keväänä Tavio valittiin kolmannelle kaudelleen eduskuntaan 15 000 äänellä. Koulutukseltaan Tavio on oikeustieteen maisteri Turun yliopistosta, ja hän on toiminut yrittäjänä ennen nousuaan eduskuntaan.

Leena Meri perussuomalaisten puoluevaltuuston kokouksessa 27. toukokuuta.

Leena Meri

Oikeusministeriksi nousemassa oleva Leena Meri, 55, johti viime vaalikaudella eduskunnan lakivaliokuntaa. Meri on puolueen ensimmäinen varapuheenjohtaja. Puolueen muut varapuheenjohtajat eivät ole saamassa ministerinsalkkuja.

Ville Tavion tavoin Meri on kolmannen kauden kansanedustaja ja koulutukseltaan oikeustieteen maisteri, tosin Helsingin yliopistosta. Hän myös johti perussuomalaisten eduskuntaryhmää ennen Taviota. Meri on kotoisin Hyvinkäältä.

Mari Rantanen menossa hallitusneuvotteluihin Säätytalolle 2. kesäkuuta.

Mari Rantanen

Sisäministeriksi on esitetty Mari Rantasta, 47, jolla on omakohtaista taustaa poliisista. Ennen poliisiksi kouluttautumistaan hän työskenteli ensi- ja sairaanhoitajana.

Helsinkiläinen Rantanen nousi julkisuuteen, kun hän korvasi puoluetta johtavan Riikka Purran eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtajana viime vaalien alla. Valiokunta käsittelee sisäministeriöön alaisuuteen kuuluvia poliisi- ja ulkomaalaisasioita. Rantanen on toisen kauden kansanedustaja.

Lulu Ranne osallistui Suomen Yrittäjien tenttiin marraskuussa 2022.

Lulu Ranne

Liikenne- ja viestintäministeriksi kohoava Lulu Ranne on toisen kauden kansanedustaja. Paikkansa yli 10 000 äänellä uusinut 51-vuotias diplomi-insinööri oli Hämeen vaalipiirin selvä ääniharava keväällä.

Kaisa Juuso

Sosiaali- ja terveysministerin salkun on saamassa toisen kauden kansanedustaja Kaisa Juuso Lapin Torniosta. 62-vuotias Juuso istui viime vaalikaudella eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa.

Vilhelm Junnila (keskellä) kukitettiin perussuomalaisten tiedotustilaisuudessa 18. kesäkuuta.

Vilhelm Junnila

Elinkeinoministerinä aloittaa toinen varsinaissuomalainen Vilhelm Junnila. 41-vuotias naantalilainen avusti perussuomalaisten kansanedustajia kahdella kaudella ennen kuin hänet itsensä äänestettiin Arkadianmäelle vuonna 2019.

Sakari Puisto perussuomalaisten vaalivalvojaisissa 2. huhtikuuta.

Sakari Puisto

Kahden vuoden päästä ministerin paikalle siirtyy tamperelainen Sakari Puisto, joka aloittaa niin ikään toista kautta kansanedustajana. Puisto pyrki perussuomalaisten johtoon Jussi Halla-ahon jälkeen, mutta Purra voitti äänestyksen selvästi.

Filosofian tohtoriksi Puisto, 46, väitteli Cambridgen yliopistossa kemian laitoksella.