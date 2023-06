Suomen Pankin mukaan hallitusohjelman kirjaukset ovat ongelmallisia keskuspankin itsenäisyyden ja riippumattomuuden kannalta.

STT

Suomen Pankin johtokunta katsoo, että hallitusohjelman keskuspankkeja koskevat kirjaukset ovat ristiriidassa voimassa olevan eurooppalaisen ja kansallisen lainsäädännön kanssa. Suomen Pankin johtokunta kirjelmöi asiasta hallituksen muodostajalle, kokoomuksen Petteri Orpolle.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat. Lehden mukaan Suomen Pankin johtokunta järjesti eilen ylimääräisen kokouksen, jossa perjantaina julkaistun hallitusohjelman kirjauksia käytiin läpi.

Suomen Pankin kirjelmässä, jonka on allekirjoittanut Suomen Pankin pääjohtaja ja johtokunnan puheenjohtaja Olli Rehn, sanotaan, että hallitusohjelman keskuspankkeja koskevat kirjaukset ovat ongelmallisia ja ristiriitaisia EU:n oikeuden ja Suomen lainsäädännön kanssa.

Suomen Pankki kertoo lisäksi Twitterissä, että se katsoo tarpeelliseksi saattaa hallituksen muodostajan tietoon, että hallitusohjelman kirjaukset ovat ongelmallisia keskuspankin itsenäisyyden ja riippumattomuuden kannalta.

Turvattu laissa

Keskuspankkeja koskeva kirjaus on hallitusohjelmassa kohdassa 9.1, jossa todetaan, että ”hallitus seuraa ja pyrkii hallitsemaan Euroopan keskuspankin ja Suomen Pankin kautta valtiolle muodostuvaa rahoitusriskiä. Suomi ajaa no bailout -säännön toteutumista myös Euroopan keskuspankin tasolla. Suomi ajaa toimia, joilla rajataan eurojärjestelmän systeemiriskiä”.

Suomen Pankki muistuttaa kirjelmässään, että keskuspankkien riippumattomuus ja itsenäisyys on turvattu Euroopan unionin toimintaa koskevassa sopimuksessa ja eduskunnan säätämässä laissa Suomen Pankista.

Euroopan keskuspankin tai kansallisen keskuspankin päätöksentekoelimen jäsen ei pyydä eikä ota ohjeita unionin toimielimiltä, elimiltä tai laitoksilta, jäsenvaltioiden hallituksilta eikä miltään muultakaan taholta, kerrotaan EKP:n verkkosivuilla.

Laissa Suomen Pankista puolestaan sanotaan, että hoitaessaan Euroopan keskuspankkijärjestelmän tehtäviä Suomen Pankki tai sen toimielimen jäsen ei saa pyytää tai ottaa vastaan toimintaansa koskevia määräyksiä muulta kuin Euroopan keskuspankilta.

”Jos virhe, se korjataan”

Tulevalta pääministeriltä Petteri Orpolta kysyttiin asiasta sunnuntaina tiedotustilaisuudessa, jossa esiteltiin kokoomuksen tulevat ministerit. Häneltä kysyttiin, aiotaanko kirjaus perua ennen kuin asia tulee eduskunnan käsittelyyn.

”Meidän lähtökohtamme on tietenkin se, että hallitusohjelma on perussopimusten mukainen ja jos siellä on joku virhe, se tietenkin pitää korjata”, hän sanoi.

Tuleva ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) sanoi, että eiköhän kyse ole tulkinnasta. ”Ei ole tietenkään tarkoitus mennä EU:n perussopimuksia vastaan. Kun on kyse no bailout -kirjauksesta, se sitoo jo nykyisin myös Euroopan keskuspankkia, kyse ei ole mistään sen ihmeellisemmästä.”