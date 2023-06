Kokoomuksen Arto Satonen yllättyi iloisesti valinnastaan – Näin tuleva työministeri kommentoi työllisyyttä: ”Siitä hyötyy koko Suomi”

Kokoomus julkaisi ministerinsä tulevalle hallituskaudelle sunnuntaina. Yksi heistä on sastamalalainen Arto Satonen, joka valittiin jakamaan työministerin salkku. Pitkän linjan poliitikolla on pian edessään ensimmäinen kerta ministerinä.

Aamulehti

Kokoomus julkisti sunnuntaina ministerivalintojaan. Tampereen kaupungin entinen pormestari Anna-Kaisa Ikonen valittiin uuden hallituksen kunta- ja alueministeriksi.

Työministerin pestiä hoitaa ensimmäiset kaksi vuotta sastamalalainen Arto Satonen. Sen jälkeen pestiä siirtyy hoitamaan Matias Markkanen. Kokoomus sai tulevaan hallitukseen kaikkiaan kahdeksan ministeripaikkaa.

Ikonen sai viimeisimmissä eduskuntavaaleissa 11 428 ääntä, Satonen 6 029 ääntä.

Lue lisää: Perussuomalaiset ja kokoomus päättivät hallitukseen lähtemisestä

Satonen leipälajiinsa

Arto Satonen valittiin ensimmäisen kerran eduskuntaan vuonna 2003 Pirkanmaan vaalipiiristä. Hän toimi ennen sitä Vammalan kunnallispolitiikassa.

Vaikka Satosella on eduskunnasta ja lukuisista valiokunnissa pitkä kokemus, työministerin pesti on hänen ensimmäinen kertansa ministerinä. Satonen kuvailee Aamulehdelle ministerinsalkkua mieluisaksi yllätykseksi.

”Tämä on se politiikan sektori, jonka kanssa olen 20-vuotisen eduskuntaurani aikana ollut eniten tekemisissä. Tämä vastaa omaa kiinnostusaluettani politiikassa. Ainahan ministerivalintoihin liittyy paljon muitakin seikkoja. Tähän olen eniten paneutunut, joten sikäli koen sen luontevaksi.”

Satonen ilmaisi mielenkiintonsa työministerin pestiä kohtaan esimerkiksi jo vuonna 2020 Aamulehdelle antamassaan haastattelussa. Kyseessä on ensimmäinen kerta hänen uransa aikana, kun kokoomus saa työministerin ministerinsalkun.

”Olen aiemmin ollut työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja, ja siinä jäsenenä esimerkiksi koko viime vaalikauden. Tuntuu hyvältä olla asioissa sisällä, ja että ne ovat tuttuja. Tässä on omat haasteensa. Haluan tehdä hyvää yhteistyötä kaikkien työmarkkinajärjestöjen ja työelämäosapuolten kanssa.”

Kuka? Arto Satonen Syntynyt 20. lokakuuta 1966 Vammalassa. Koulutukseltaan ylioppilasmerkonomi Etelä-Satakunnan kauppaoppi­laitoksesta ja yhteiskunta­tieteiden maisteri Lapin yliopiston kansainvälisestä politiikasta. Toiminut muun muassa kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajana, suuren valiokunnan puheenjohtajana ja vuodesta 2019 alkaen Yleisradion hallintoneuvoston puheenjohtajana. Lukuisia muita luottamustehtäviä, kuten entisen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallituksessa ja Veikkauksen hallintoneuvoston jäsenenä. Julkaissut vuonna 2016 omakustanteisen kirjan Hyvinvointiyhteiskunnan pelastusoppi: 16 murrettua myyttiä.

Pirkanmaan merkitys

Satonen on jo aiemmin korostanut Pirkanmaan merkitystä koko Suomen mittakaavassa. ”Pirkanmaa on selvästi pääkaupunkiseudun jälkeen Suomen suurin ja kehittyvin alue ja erittäin vahva vientimaakunta. Kun Pirkanmaalle panostetaan, siitä hyötyy koko Suomi. Totta kai tässä tehtävässä edistetään työllisyyttä koko Suomessa.”

Satonen mainitsee myös Pirkanmaan asioiden edistyvän ainakin te-uudistuksen keinoin. Te-palvelut siirretään kuntien vastuulle vuonna 2024.

”Jos saamme te-uudistuksen toimimaan niin, että sillä pystytään entistä yksilöllisemmin auttamaan työttömiä tai nopeuttamaan ihmisten työllistymistä, niin se vastaa myös siihen työvoiman tarpeeseen, jota pirkanmaalaisilla yrityksillä on. Se on varmaan keskeisin asia.”

Sastamalalaiset Miko Bergbom (ps.) ja Arto Satonen (kok.) poseerasivat innostuneesti tultuaan valituiksi eduskuntaan keväällä 2023.

Suuntana kannattavampi

Satonen uskoo, että seuraavan hallituksen uudistukset parantavat työnteon kannattavuutta, mutta myös edistävät työn teettämistä. ”Uskon, että hallituksen tekemillä uudistuksilla on positiivinen vaikutus työllisyyteen. Se on myös valtiovarainministeriön arvio.”

Satonen mainitsi sunnuntaina kokoomuksen tiedotustilaisuudessa, että työmarkkina­uudistusten avulla tehdään nyt se, mikä muissa Pohjoismaissa on jo tehty.

”Haluamme pitää saman palvelutason ja hyvinvointijärjestelmän kuin muissa Pohjoismaissa. Se edellyttää pohjoismaista työllisyysastetta. Se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy tehdä työlainsäädäntöön ja sosiaaliturvaan uudistuksia.”

Arto Satonen (oik.) on innokas shakin harrastaja. Arkistokuvassa hän pelaa shakkia Vammalan lukion Leeni Kirvesmäen kanssa. Vammalan lukioon avataan vuonna 2024 Suomen ensimmäinen shakkilinja.

Suunnitelmissa on muun muassa ensimmäisen sairauslomapäivän muuttaminen palkattomaksi ja paikallisen sopimisen lisääminen. Satonen kuvailee myös kannustinloukkujen purkamisen merkitystä kansantaloudelle.

”Keskeisiä asioita ovat työttömyysturvan muuttaminen ja tuloveron keventäminen niin, että työ kannattaa paremmin suhteessa sosiaaliturvaan, ja että kokoaikainen työ kannattaa paremmin suhteessa osa-aikatyöhön. Siellä on toki paljon muutakin.”

Satonen on antanut työelämää koskevia lausuntoja aiemminkin. Vuonna 2020 hän kommentoi Aamulehdelle, että työviikon pituutta voisi lisätä 2,5 tunnilla. Hän on myös vastustanut ehdotuksia kuuden tunnin työpäivistä. Nyt hän sanoo pitävänsä nykyistä työaikaa realistisena. Olennaista on työn tuottavuuden kasvattaminen jo olemassa olevan työajan puitteissa. ”Sitä kautta pyritään saamaan ihmisten palkkatasoa ja toimeentuloa ylöspäin.”