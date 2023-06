Kokoomusnuoret jakaa 500 nuuskapurkkia Säätytalolla – ajaa nuuskan laillistamista

Nuorisojärjestön tamperelainen puheenjohtaja Ida Leino sanoo, että jos Suomesta halutaan savuton vuoteen 2030 mennessä, on harkittava erilaisia keinoja.

Aamulehti

Kokoomusnuoret ovat jakaneet 500 nuuskapurkkia Helsingin Säätytalolla. Purkkeja on jaettu muun muassa hallitusneuvottelijoille. Tavoitteena on edistää nuuskan ostamisen laillistamista Suomessa.

Kokoomusnuorten tamperelainen puheenjohtaja Ida Leino kertoo, että tempauksella nuorisojärjestö haluaa muistuttaa, että kokoomus puolueena kannattaa nuuskan ja nikotiinipussien laillistamista.

Mitä jaettavissa nuuskapurkeissa on sisällä, Ida Leino?

”Ne ovat tyhjiä purkkeja. Sisällä on lappu, jossa on tietoisku aiheesta.”

Miksi tavoittelette nuuskan laillistamista?

”Jos Suomesta halutaan savuton vuoteen 2030 mennessä, täytyy pohtia erilaisia keinoja sen saavuttamiseksi. Korvaavia tuotteita on päästettävä markkinoille. Nuuskan käyttö tuskin loppuu, kuten ei muidenkaan päihteiden, pelkästään lailla kieltämällä. Nyt verovarat valuvat Ruotsiin ja toivoisimme, että ne saadaan Suomeen.”

Nuorisojärjestö katsoo, ettei nuuskan myyntikielto ole tehokas tapa suojella nuoria terveydellisiltä riskeiltä ja ongelmilta. Miksi ei?

”Tällä hetkellä saat ostettua nuuskaa vaikka Snapchatista tai Facebook-ryhmästä yhdellä viestillä kotiisi, olit minkä ikäinen tahansa. Jos nuuskat laitettaisiin kauppoihin ja sääntelyn piiriin, voimaan tulisivat ikärajat ja valvonta samaan tapaan kuin alkoholissa ja tupakassa. Pakettiin voitaisiin laittaa varoitustekstejä.”

Onko ajatus se, että vaikka pyritään savuttomuuteen, nuoret käyttävät joka tapauksessa jotain tupakkatuotteita?

”Kyllä, oli kyseessä mikä tahansa päihde, aina niitä käytetään. Siksi en usko kieltolakeihin monessa asiassa. Mieluummin säännellään ja valistetaan ja kerätään siitä verotulot. Esimerkiksi Ruotsi on jo tänä tai ensi vuonna savuton juuri siksi, että nuuskan käyttö on siellä yleisempää kuin Suomessa. Haluan painottaa, että nikotiinituotteiden käyttö ei ole koskaan hyvästä, eikä siihen haluta ketään kannustaa. On silti parempi, että ihmiset siirtyvät huonoimmasta vaihtoehdosta vähemmän huonoon. Se on realistisempaa, kuin että kaikki lopettaisivat kuin seinään vaikka tupakan polton.”

Eikö ole ristiriistaista puhua samaan aikaan menetetyistä verotuloista ja nuuskan vaaroista?

”Ymmärrän ristiriidan, mutta tällä hetkellä ainoastaan maksamme käytön haitat. Jos saisimme tulot, voisimme niillä rahoittaa terveysongelmien ratkaisua.”