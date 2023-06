Hallitusneuvottelut ovat venyneet, mutta syy on jokin muu kuin eripuraiset kumppanit

Näillä näkymin 200-sivuinen hallitusohjelma nähdään perjantaina. Talouspöydällä on vielä edessään hikinen iltapäivä. Kun yksi palikka liikkuu, se vaikuttaa kaikkeen.

Aamulehti

Hallitusneuvotteluja on käyty pian seitsemän viikkoa. Tällä viikolla Säätytalolta on vakuuteltu, että loppusuoralla ollaan, mutta valkoista savua ei vain näy.

Vaikka monissa hankkeissa on päästy sopuun, viimeksi kehitysyhteistyön rahoituksessa, tärkeimmässä eli talouspöydässä riittää vielä tekemistä. Kun siellä yksi palikka liikkuu, se vaikuttaa kaikkiin palikoihin. Talouden lankojen yhteen kurominen ottaa oman aikansa.

Sillä ei ole merkitystä, onko valmista keskiviikkona vaiko mahdollisesti torstaina. Neuvotteluja käydään niin kauan kuin tarve sitä vaatii. Mutta kun vetää yhteen neljän neuvotteluja käyvän puheenjohtajan kommentit, hallitusohjelma voi nähdä päivänvalon perjantaina. Ainakin toivoa on, sillä perussuomalaiset ovat hätyytelleet puolue-elimiään, jotta ne voisivat kokoontua perjantaina ja viikonlopun aikana.

Kun mietitään kokonaistilannetta, josta hallitusneuvotteluja vetävä Petteri Orpo (kok.) lähti liikkeelle, tuskin kukaan edes odotti nopeita ratkaisuja. Kaikilla oli hyvin tiedossa talouden surkea jama ja se, että perussuomalaisten ja rkp:n välillä tulee yhteentörmäyksiä. Niistä on kuitenkin selvitty kuivalle maalle.

Viikolla neuvottelut ajautuivat juntturaan alkoholin takia. Alkon monopoli halutaan murtaa, jotta viini saadaan ruokakauppoihin. Odotetusti kristilliset asettuivat vastahankaan. Keskiviikkona Orpo sanoi, että ratkaisu löytyi. Tarkemmin hän ei uudistusta avannut.

Onko mahdollisesti kyse siitä, että viinit tulevat ruokakauppoihin siirtymäkauden jälkeen? Vai onko kyse siitä, että eduskuntaryhmät voisivat päättää itsenäisesti uudistuksesta antamalla kansanedustajille vapaat kädet äänestyksessä? Näin tehtiin viimeksi Juha Sipilän (kesk.) kaudella. Eduskunnassa päätettiin vuonna 2017 siitä, että ruokakaupoissa myytävien juomien alkoholiprosenttia voidaan nostaa 4,7:stä 5,5 prosenttiin. Äänestystulos oli hyvin tiukka.

Kokoomuksen ohella perussuomalaiset kuuluvat liberaaliin siipeen eli he haluavat viinit ruokakauppoihin. Päivittäistavarakauppa odottaa niin ikään innokkaana vapauttamista. Niin kuin monessa muussakin uudistuksessa kolikolla on kaksi puolta. Moni ajattelee, miksi viinipullon ostaminen kauppakeskuksessa ruokamarketin seinän takaa olisi sen vaarallisempaa kuin ruokakaupan hyllystä?

Vastustajat taas katsovat, että viinien vähittäismyynti ruokakaupoissa merkitsee ennen pitkää myös väkevien alkoholijuomien tuloa ruokakauppoihin. Kun tarjonta lisääntyy, kulutus kasvaa ja päihdehaitat lisääntyvät.

Vaikka riitoja on jouduttu setvimään, ylivoimaisesti suurin syy pitkiin neuvotteluihin on rahan puute. Uusi hallitus aloittaa aivan erilaisissa tunnelmissa kuin Antti Rinteen (sd.) ja sittemmin Sanna Marinin (sd.) hallitus. Uudistuksia pantiin täytäntöön huoletta ottamalla lisää velkaa. Sittemmin pandemia ja Venäjän laajamittainen hyökkäys Ukrainaan lisäsivät talousvinouman kierroksia edelleen.

Orpo puhuu edelleen kuuden miljardin euron sopeutustarpeesta. Se koostuu useista palasista, joista työllisyyden vahvistaminen on yksi tärkeimmistä keinoista. Vaikka tehtävä on vaikea, sopu häämöttää. Kertoihan perussuomalaisten Riikka Purra yllättyneensä siitä, miten säästökohteita on löytynyt ja miten kaikki ovat niihin sitoutuneet.

Perussuomalaisten kynnyskysymys on ollut se, että kuluttajien ostovoima ei saa heikentyä. Tähän liittyy paljon vääntöä aiheuttanut jakeluvelvoite. Sen tarkoituksena on edistää kestävien, uusiutuvien polttoaineiden käyttöä moottoribensiinin, dieselöljyn ja maakaasun korvaamiseksi liikenteessä. Perussuomalaiset on halunnut laskea jakeluvelvoitetta, jotta polttoaineen hinta saataisiin alemmaksi.

Tähänkin ongelmaan nelikko on löytämässä sovun. Siihen liittyy verotuksellisia näkökohtia, joten tämäkin kuuluu siihen kuuluisaan talouspöytään.

Eikä päivää ilman sotea. Talouden ison kuvan ja verotuksen lisäksi sote kaipaa vielä joitakin viilauksia. Hoitoon pitäisi päästä nopeasti, hoitojonot on saatava purettua ja jostakin on kuin taikasauvan heilahduksella hankittava hoitoalan henkilökuntaa kiireesti lisää. Tämä kaikki vaatii rahaa.

Neuvottelujen intensiivisyydestä kertoo se, että salkkujaosta ei kuulemma ole vielä mitään tietoa. Näin ainakin vakuutellaan, mutta totuus voi olla toinen. Ainakin pääministeriksi ryhtyvä Orpo on erilaisia palapelejä jo harrastanut. Sen verran tietoa irtosi, että ministereiden määrä on samaa luokkaa kuin nyt toimivalla toimitusministeristöllä eli 19. Hyvä, että ei mennä alaspäin kuten Sipilän kaudella. Myös määrän paisuttaminen olisi turhaa. Salkkujen sisältöä voidaan räätälöidä kunkin tulevan ministerin kokemuksen ja taitojen mukaan.