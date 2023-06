Yllättävä uutinen Turun-junasta hätkähdytti Pirkanmaalla – Näin kansanedustajat kommentoivat

Pirkanmaalaiset perustelevat pääradan kehittämistä. ”Kaikki selvitykset puoltavat.”

Pirkanmaalla kohahdettiin, kun Iltalehti uutisoi, että Turun tunnin juna olisi mahdollisesti ainoa ensi hallituskaudella toteutuva mittava ratahanke. Uutinen herätti ihmetystä, kun tiedetään, että hallitusneuvotteluja vetävä kokoomuksen Petteri Orpo on Turusta. Näin suurta kotiinpäin-vetoa alettiin kyseenalaistaa.

Maanantaina uutiseen saatiinkin lisätietoa. Orpo ei kommentoinut yksityiskohtia Turun tunnin junasta, mutta vahvisti, että Turun rata ei olisi ainoa hanke. Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra kertoi, että Turun tunnin juna -hankkeen toteutuminen on sovittu jo viime viikolla. Hänkin korosti myös muita hankkeita.

Suuria ratahankkeita on menossa kolme. Turun radan lisäksi kyse on pääradasta, eli Helsinki–Tampere-osuudesta sekä Helsingistä Itä-Suomeen suuntautuvasta itäradasta.

Maan etu katsottava

Kansanedustaja Pauli Kiuru (kok.) uskoo, että jos hallitusohjelmaan tulee kirjauksia isoista hankkeista, niin niissä katsotaan maan kokonaisetua.

Hän korostaa, ettei tiedä, mitä Säätytalolla on radoista puhuttu tai päätetty. ”Kuulun eri neuvottelupöytään.”

”Kun puhutaan kokonaisedusta, silloin liikennemäärät ja kustannusten hyötylaskelmat puhuvat vahvasti Helsinki–Tampere-välin tärkeydestä. Radan kunnostus ei palvele vain Pirkanmaata, vaan myös Keski-Suomea, Pohjanmaata ja koko pohjoista Suomea.

Suunnitelmat Turun tunnin junasta ovat kaikkein pisimmällä. Kiuru pohtii, josko uutisointi pohjautuisi tähän faktaan. Hän muistuttaa, että myös Helsinki–Tampere-välillä on kokonaisuuksia, joita voisi alkaa toteuttaa nopeasti.

Kallis hanke

Nykyisen pääradan kunnostuksen ja mahdollisten lisäraiteiden lisäksi suunnittelupöydällä on niin sanottu metsärata, joka pohjautuisi täysin uuteen linjaukseen.

Valtiovarainministeriön ja liikenneministeriön vuoden alussa julkaisema raportti antoi kylmää kyytiä Tampereen ja Helsingin välisen kokonaan uuden junayhteyden kustannuksista.

Uusi yhteys maksaisi veronmaksajille 50 miljoonaa euroa vuodessa useiden vuosikymmenten ajan. Raportin lopputulos olikin, että Suomi-rata ja kaksi muuta suurta ratahanketta ovat liiketaloudellisesti kannattamattomia. Aamulehti kysyi talvella pirkanmaalaisilta kansanedustajilta, mitä mieltä he ovat junayhteydestä.

Valtaosa oli sitä mieltä, että tärkeintä on saada nykyisen pääradan yhteys paremmaksi ja luotettavammaksi.

Kiuru on edelleen samoilla linjoilla, eli investoimalla nykyiseen säästetään julkisen talouden resursseja. Samalla kunnioitetaan luontoarvoja ja saavutetaan silti nopean liikkumisen sekä tavaraliikenteen tavoitteet.

”Uusi metsärata olisi huikean kallis. Lisäksi jos tämä rakennettaisiin, monet kunnat jäisivät väliin. Nythän tältä hankkeelta puuttuu monen kunnan tuki.”

Jos metsärata toteutuisi, Kanta-Häme ja moni Pirkanmaan kunta kokisi jäävänsä sivuun.

Täysin utopiaa

Oppositioon jäävän keskustan kansanedustaja Jouni Ovaska sanoo, että ratojen suurhankkeet ovat tässä taloustilanteessa utopiaa.

”Voimavaroja pitäisi keskittää, korjausvelka lisääntyy koko ajan. Tiestö kaipaisi kiireesti kunnossapitoa. Esimerkiksi valtatie 9:llä ja kolmostiellä on korjaushankkeita, jotka pitäisi toteuttaa alkavalla hallituskaudella.”

Ovaska totesi jo alkuvuodesta, että metsäradan toteutuminen tietäisi liian kalliita minuutteja.

”Suurnopeusradat olisivat taloudellisesti kannattamattomia, ja loppulasku jäisi valtiolle ja kunnille. Tärkeintä on hoitaa päärata kuntoon ja huolehtia sujuvasta matkanteosta, eli vähentää hidastavia pullonkauloja ja parantaa nettiyhteyksiä”, hän muotoili.

Päärata kärkihankkeena

Sdp:n kansanedustaja Ilmari Nurminen muistuttaa, että hallitusohjelman kirjaukset ratahankkeista ovat tärkeitä, koska ne viitoittavat kehityksen neljäksi vuodeksi eteenpäin. Hän toivoo sijoitusta päärataan.

”Kaikki selvitykset kertovat, että päärahan kehittäminen Helsingistä Tampereelle on koko Suomen elinkeinoelämälle ja asiakkaille kustannustehokkain vaihtoehto. Volyymit ovat eri luokkaa kuin itäradalla ja Turun tunnin junalla.”

Nurminenkin muistuttaa, että pääradan kehittämisellä on vaikutuksia myös muualle Suomeen Ouluun ja pohjoiseen asti. ”Kaikki muut vaihtoehdot ovat politikointia. Jos haluaa nojata faktoihin, pääradan kehittämisen pitää olla kärkihanke myös jatkossa.”

Hän jatkaa, että toivottavasti ohjelmaan ei tule kirjausta, jossa muut kuin Turun rata olisivat jäissä. ”Säästöpaineet ovat kovat, ja usein kun lähdetään vähentämään hankkeita, infra on se, josta supistetaan, koska sen rakentaminen on niin kallista. Siksi on tarkkaan pohdittava, mikä hankkeista on tärkein.”

Nurminen nostaa esille Tampereen koko asemanseudun.

”Kaupunki on ollut valmis asemanseudun kehittämiseen, ja sitä kautta saataisiin vauhtia myös pääradan kehittämiseen. Tälle työlle pitäisi nyt saada pontta, eikä missään tapauksessa takapakkia.”

Pitkälle tulevaisuuteen

Perussuomalaisten kansanedustajan Sakari Puiston mukaan ratahankkeita pitää tarkastella rationaalisesti, sillä vaikutukset yltävät pitkälle tulevaisuuteen.

”Koska hankkeet ovat näin isoja, niitä on punnittava tarkoin varsinkin taloudellisesti niukassa tilanteessa.”