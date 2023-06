Rkp:n Henriksson: Jos hallitus syntyy, kyse ei ole onnellisesta avioliitosta vaan välttämättömyydestä

Puheenjohtaja avasi hallitusneuvottelujen solmuja toteamalla, että hoiva-alan ongelmiin on löydettävä ratkaisuja ilman alasajoja ja keskittämistä.

Jos hallitus syntyy, kyse ei ole onnellisesta avioliitosta vaan pikemminkin välttämättömyydestä siinä tilanteessa, jossa maamme on nyt. Näin arvioi hallitusneuvotteluissa kipuilleen rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson.

Tilanteella hän viittaa sotaan Euroopassa, hoitojonoihin, työvoimapulaan ja talouden epätasapainoon, jonka vuoksi velkaannumme noin 10 miljardia euroa vuodessa.

”Emme voi jatkaa näin. Se on vastuutonta lapsiamme kohtaan”, hän sanoi linjapuheessaan puoluekokouksessa Tampereella lauantaina.

Käynnissä olevat hallitusneuvottelut ovat Henrikssonista olleet haastavammat kuin hän oli etukäteen kuvitellutkaan. Lisäksi ne ovat olleet monin tavoin erilaiset kuin ne aiemmat kolme, joihin hän on osallistunut.

”Syy on tottakai helppo nähdä. Meillä on pöydässä kaksi puoluetta, jotka ovat monissa asioissa toistensa vastakohtia. Me (rkp) ja perussuomalaiset.”

Puolueilla on näkemyseroja maahanmuutosta, ilmastokysymyksistä, EU:sta ja kaksikielisyydestä.

Hallitusneuvotteluita on käyty kuusi viikkoa.

Paljon asioita pöydällä

Henriksson korosti, että rkp ei lähde hallitukseen hinnalla millä hyvänsä.

”Se, että neuvottelemme nyt, ei ole vielä kyllä. Se on ehkä. Ja meillä on vielä pöydällä suuria asioita käsiteltävänä.”

Hänestä kenenkään ei pidä kuitenkaan luulla ja kuvitella, että jos rkp nyt kieltäytyisi hallitusyhteistyöstä kokoomuksen, perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien kanssa, se automaattisesti tarkoittaisi kokoomuksen ja Sdp:n ympärille muodostettavaa hallituspohjaa, johon rkp kuuluisi.

”Sitä ei voi pitää itsestäänselvyytenä. Sdp:n houkutteluyrityksistä huolimatta.”

Henriksson sanoi, ettei voi avata neuvottelujen sisältöjä juurikaan, mutta korosti, että hoiva-alan ongelmiin on löydettävä ratkaisuja. Hoitojonoja on lyhennettävä ja vanhusten arjen turvallisuutta lisättävä. Pula hoitohenkilökunnasta on tosiasia eri puolilla maata. Tulevan hallituksen on vastattava näihin haasteisiin ratkaisuilla, ei alasajolla ja keskittämisellä.

Henrikssonin mukaan puoluetta tarvitaan enemmän kuin koskaan Suomen hallituksessa. Tarvitaan liberaali ääni, joka myös sisältäpäin pystyy vaikuttamaan lopputuloksiin, hän sanoi.

”Suomen ruotsalainen kansanpuolue ei tule koskaan tinkimään arvoistaan. Tulemme aina olemaan puolue, joka puolustaa kaikkien ihmisten yhdenvertaisuutta, avoimuutta ja vapaamielisyyttä, jokaisen yhdenvertaista oikeutta äidinkieleensä, suomeen tai ruotsiin, maamme kaksikielisyyttä, demokratiaa”, oikeusvaltioperiaatetta ja ihmisoikeuksia.