Suomi tavoittelee useita kymmeniä korkean tason tehtäviä Natosta – ainakin kahdelle kenraalille tulossa rekrytointi

Upseeriliitto tiukkana: Nato-Suomen kehittäminen jäljessä, henkilöstö odottanut vuoden neuvottelujen alkamista.

Suomen pitää lähettää puolustusliitto Natoon noin sata upseeria. Jo ennestään siellä työskentelee parisenkymmentä suomalaista.

Upseeriliiton puheenjohtaja, everstiluutnantti Ville Viita sanoo, että tämän vuoden loppuun mennessä nelisenkymmentä suomalaisupseeria työskentelee Naton tehtävissä, puolet komentorakenteissa ja toinen puoli kansallisissa tehtävissä ulkomailla.

”Henkilöstömäärä ei ole paljon, kun otetaan huomioon se, miten paljon tehtävää riittää.”

Reservistä ei vielä houkuteltu

Toistaiseksi uusia virkoja on saatu täytettyä ilman, että olisi jouduttu houkuttelemaan reserviin siirtyneitä upseereja. Mutta aikamoisella kiireellä väkeä on haluttu uusiin tehtäviin. ”Tiedän, että upseerille on soitettu perjantaina avoimesta tehtävästä ja hänen on pitänyt maanantaina päättää, ottaako hän sen vastaan.”

Elokuussa tulossa on isompi rekrytointi. Viidan mielestä rekrytointi on vielä onnistunut, koska Nato edellyttää saavansa eri komentoportaisiin 30 prosenttia tarvittavasta määrästä kolmen vuoden aikana. Kuuden vuoden aikana asemissa pitäisi olla 90 prosenttia henkilöstöstä.

Viidan mukaan komentorakenteisiin pyritään lähettämään kokeneita upseereita. ”Puhumme majureista ja everstiluutnanteista. Toki Suomi haluaa henkilöstöä myös ylempiin tehtäviin. Naton laskelmakaavan mukaan Suomi saisi kaksi kenraalin tehtävää. Tietojemme mukaan useammallekin olisi tarvetta. Tavoittelemme myös useita kymmeniä everstitason tehtäviä.”

Everstin virkojakaan ei ole entiseen malliin. Esimerkiksi puolustusvoimain komentaja, kenraali Gustav Hägglundin kaudella vuosituhannen vaihteessa luku oli 120–130, nyt jäljellä on 90 everstin tehtävää.

Vitkuttelua jo vuoden

Upseeriliitto antaa satikutia maan hallitukselle. Nato-asioissa on vitkuteltu. Tämä näkyy niin, että upseerien palkkausehdot ovat sopimatta, vaikka väkeä lähtee pian tehtäviin.

”Esitimme vuosi sitten neuvottelupyynnön puolustusministeriölle, jotta ehdot pannaan kuntoon. Neuvottelut käynnistyivät tämän viikon maanantaina, vaikka olemme olleet jo kaksi kuukautta jäseniä.”

Viita muistelee, että kun Nato-päätös viime vuonna syntyi, poliitikot eivät halunneet keskustella, millainen hintalappu henkilöstöön kohdistuvista muutoksista tulee. ”Olisi pitänyt toimia aikaisemmin.”

Liitossa ollaankin huolissaan siitä, millaisia korvauksia Natoon lähtevä upseeri saa.

Kadettikursseille lisää

Vaikka tämän vuoden aikana täytettäviin virkoihin saataneen väkeä, niin jatkossa henkilöstövaje on iso ongelma.

Vuosittain kadettikursseilta valmistuu 195 henkilöä. Vahvuutta on hiukan lisätty. Hiljattain päättyneessä haussa upseerikoulutukseen hakijoita oli 616. ”Laskelmien mukaan sisään pitäisi ottaa 20–30 opiskelijaa lisää, jotta saisimme vajeen kurottua.”

Puolustusvoimien eri henkilöstöryhmät ovat laskeneet, että puolustusvoimissa on tuhannen työntekijän vaje. Tästä joukosta upseerien osuus on ollut kolmisensataa, mutta kansainvälisten tehtävien lisääntyessä määrä on noussut viiteensataan.

”Tämä on tehty selväksi hallitusneuvottelijoille. Edellishallituksen aikana neljä vuotta sitten entinen puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) teetti selvityksen, jonka mukaan kentän tarve saada lisää väkeä oli yli 1 500. Mutta koko ajan on haluttu säästää, eikä lisäväkeä ole saatu.”

Kun istuva hallitus aloitti, ei tiedetty vielä mitään Venäjän laajamittaisesta hyökkäyksestä Ukrainaan tai Suomen Nato-jäsenyydestä.

Koulutus ja sitoutus

Puheenjohtaja korostaa, ettei ole tiedossa, mitä kaikkia tehtäviä suomalaiset saavat Natossa, tai mihin meitä velvoitetaan. Esimerkiksi Naton korkean valmiuden joukkoihin odotetaan varmasti myös suomalaisia.

”Tämä vaikuttaa omaan joukkorakenteeseemme. Jos olemme tällaisissa joukoissa, niin henkilöstö pitää kouluttaa ja sitouttaa niihin. Se ei mene käden käänteessä.”

Siksi Viita vaatiikin, että Nato-Suomea alettaisiin kehittää etupainotteisesti.

”Korkean valmiuden joukkoihin on lähdettävä nopeasti. Meillä ei ole oikein kokemusta tästä. Suomi on mukana EU:n taisteluosastossa, mutta näitähän ei ole tositoimissa käytetty lainkaan.”