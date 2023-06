Ylen kannatusmittaus: Kokoomus ja perussuomalaiset yhä kärkipaikoilla

Kokoomus jatkaa suosituimpana puolueena Ylen kannatusmittauksessa. Puolueen kannatus on noussut 22,5 prosenttiin eli vajaan prosenttiyksikön verran edellisestä mittauksesta kuukauden takaa.

Toisena on perussuomalaiset 21 prosentin kannatuksella, joka on noussut lievästi viime kuusta.

Kolmanneksi suosituin puolue on sdp 19,6 prosentilla. Puolueen kannatus on laskenut hieman edellisestä mittauksesta. Neljäntenä on keskusta 9,7 prosentin kannatuksella, joka on myös hieman laskenut viime kuusta.

Kokoomuksen ja perussuomalaisten lisäksi Säätytalolla Petteri Orpon (kok.) johdolla hallitusohjelmasta neuvottelevista puolueista rkp:n kannatus nousi 4,5 prosenttiin, kristillisdemokraattien kannatuksessa oli hieman laskua 4 prosenttiin.

Muuten puolueiden kannatus on Ylen mittauksissa jämähtänyt eduskuntavaalien tasolle ilman suurempia muutoksia suosiossa.

Kannatusmittauksen Ylelle teki Taloustutkimus, ja siihen haastateltiin liki 2 800 ihmistä viimeisen kuukauden aikana. Puoluekantansa ilmoitti reilut 2 100 ihmistä. Virhemarginaali on 1,8 prosenttiyksikköä suuntaansa koko aineiston osalta.