Mikä on VR:n lippu-uudistuksen tulevaisuus? Yksi asia on varma: äkkilähtöjen matkustajat sadattelevat vielä pitkään

VR perustelee hinnannousua alv-muutoksella ja inflaatiolla. Onko pandemian ja sodan jäljiltä yhtäkään tuotetta, jonka hinta ei olisi muuttunut? Tähän paineeseen uudistus pyrkii vastaamaan.

Aamulehti

Junayhtiö VR mainosti aikoinaan, että junalla olisit jo perillä. Tämä on edelleen totta, ainakin nopeimmilla yhteyksillä Helsingistä maakuntiin, mutta seuraavaksi pitää kysyä, millä hinnalla.

Yhtiö kertoi keväällä laajentaneensa kaukojunien lippujen hintahaitaria. Lippuihin lisättiin uusia hintatasoja, ja nyt niitä on reippaasti yli 20. Nyrkkisääntö on, että sama junamatka on erihintainen riippuen varaus- ja matkustusajankohdasta.

Korkean kysynnän aikaan, kuten työmatkustajien ruuhka-aikoina, juhlapyhinä ja viikonloppuisin, lipun hinta voi olla monta kertaa kalliimpi kuin hiljaisina aikoina. VR:n mukaan hinta perustuu tekoälyn analyysiin.

Uudistus on herättänyt odotetusti kuhinaa. Sellaiset matkustajat, jotka tietävät tarkkaan tulevat matkustusaikansa, kuittaavat lipun edullisesti. Nopeita lähtöjä uudistus rokottaa.

Hinnoittelulla VR haluaa tasapainoa ohjaamalla matkustajia ostamaan lippunsa ajoissa ja suosimaan samalla hiljaisia vuoroja. Ajatus on hyvä, mutta monille vaikea toteuttaa. Moni on jo kyseenalaistanut koko junamatkustamisen. Jos on tarve matkustaa nopeasti, kallis junalippu voi saada kilpailijan omasta autosta. Tätä yhtälöä ilmastomuutoksen vastaisessa taistelussa on hankala ymmärtää.

Uudistuksella tavoitellaan totta kai kannattavuutta ja tehokkuutta. Lippujen hinta nousee junavuoron täyttyessä tasaisemmin kuin aiemmin. Tätä varten tarvittiin riittävä määrä uusia hintaportaita vanhojen väleihin.

VR:llä ihmetellään kohun ajankohtaa, kerrottiinhan uudistuksesta jo yli kaksi kuukautta sitten. Mallikaan ei ole uusi. Niin sanottu dynaaminen hinnoittelu on ollut käytössä jo vuodesta 2016.

Vaikka lippujen hintahaitari on nyt entistä laveampi, yhtiössä uskotaan, että matkustajamäärät jatkavat kasvamistaan loppuvuonna. Kevään aikana kaukoliikenteen matkamäärät ovat lisääntyneet ja kokonaismäärissä on palattu koronapandemiaa edeltävälle tasolle. Jos kehitys pysyy samanlaisena, niin ilmastomuutoksen kannalta se on oikea suunta.

Vaikka VR saa rapaa niskaansa uudistuksesta, on hyvä muistaa, ettei dynaaminen hinnoittelu ole VR:n keksintö. Hinnoittelumalli on käytössä myös bussi- ja lentoliikenteessä Suomessa ja ulkomailla.

Kukapa ei vertailisi lentolippujen hintoja ja hakisi sitä kaikkein halvinta? Tosin jos kyse ei ole työmatkasta, moni suunnittelee lentomatkansa hyvissä ajoin ja voi näin hyödyntää halvempia lippuja. Junamatkoja eivät kaikki pysty suunnittelemaan yhtä herkästi.

Toisaalta jos pystyy joustamaan, Helsingistä Tampereelle pääsee alle viiden euron. Reitin edullisin hinta oli kevääseen saakka 6,90 euroa, mutta uudistuksen jälkeen lipun hinta voi olla myös 4,90 tai 5,90 euroa, yhtiöstä muistutetaan.

Pandemia ja Ukrainan sota merkitsivät hinnannousuja monelle alalle, myös liikenteeseen. Liekö olemassakaan tuotetta, johon ne eivät olisi vaikuttaneet. Tähän paineeseen uudistus pyrkii vastaamaan.

VR:ltä myös muistutetaan, että liput ovat aiempaa kalliimpia kymmenen prosentin arvonlisäveron palattua hintoihin viime kuun alussa. Eduskunnan päätöksellä joukkoliikenteen arvonlisävero laskettiin alkuvuodeksi tilapäisesti nollaan. Myös inflaatio on vaikuttanut kustannustason nousuun. Sille ei mikään ole immuuni.

Uudistus on herättänyt keskustelua myös valtio-omisteisen VR:n olemuksesta ja periaatteista. Suomessa on paljon kannattamattomia ratayhteyksiä, ja radanpito vie paljon rahaa. On arvioitu, että valtio perii VR:ltä ja muilta käyttäjiltä vain noin kymmenesosan rataverkon kuluista.

Tähänkin VR:llä on selvä näkemys. Eihän autoverossakaan näy kaikki tienpidon kustannukset. Infran kunnossapito kuuluukin yhteiskunnalle.

On puhuttu paljon siitä, miten VR tarvitsisi kilpailijoita matkustajaliikenteeseen. Se on helpommin sanottu kuin tehty. Markkinat ovat meillä pienet, ja kannattavia yhteyksiä on vähän.

Voidaan ajatella, että mitä enemmän raiteille saadaan matkustajia ja mitä paremmassa kunnossa raiteet ovat, sitä paremmat mahdollisuudet on saada kilpailijoita mukaan. Esimerkkiä voi ottaa Ruotsista.

Tulevat kuukaudet näyttävät, miten matkustajat ottavat uudistuksen vastaan. Lisääntyvätkö hiljaisten vuorojen matkat? Todennäköisesti ainakin hiukan. Äkkilähtöjen matkustajat sadattelevat edelleen.

Kesälomien alkaessa monet ovat hankkineet lippunsa hyvissä ajoin ja saaneet ne sopuhintaan. Ehkäpä innokkaimmat hiihtolomalaiset varaavat jo ensi talven junalippuja pohjoiseen.