Lapsi­kaappauksesta ulko­mailla kiinni­otetun asian­ajaja: ”Voi mennä jonkin aikaa, että hän on Suomessa”

Porin lapsikaappauksesta epäillyn miehen avustaja Mauri Leppimäki ei ole vielä kuullut päämiehestään. ”En edes tiedä, onko hänelle edes kerrottu, kuka hänen puolustajansa on”, hän sanoo.

Porin lapsikaappauksesta epäillyn miehen oikeusavustaja asianajaja Mauri Leppimäki ei ole vielä kuullut päämiehestään.

”En tiedä, onko hänelle edes kerrottu, kuka hänen puolustajansa on”, Leppimäki sanoo.

Lounais-Suomen poliisi tiedotti tiistaina iltapäivällä, että kaappauksesta epäilty mies ja alaikäinen lapsi ovat löytyneet ulkomailta.

Lapsikaappauksesta ja törkeästä vapaudenriistosta on epäiltynä yhteensä neljä ihmistä, joista yksi on vapautettu.

Ulkomailta tavoitettu poliisin pääepäilty on päälle 60-vuotias, nimensä perusteella kantasuomalainen, mieskirurgi. Mies on työskennellyt muun muassa Satakunnassa. Miestä epäillään lapsikaappauksesta ja törkeästä vapaudenriistosta, ja hän on ollut vangittuna poissaolevana 30. toukokuuta lähtien.

Satakunnan käräjäoikeus määräsi Leppimäen viran puolesta miehen puolustajaksi.

”Yleensä määrätään epäillyn pyynnöstä. Tässä tapauksessa en ole vielä tavannut päämiestä”, Leppimäki kertoi tiistaina alkuillasta.

Poliisin mukaan mies ja lapsi löytyivät kansainvälisen poliisiyhteistyön avulla. He ovat eurooppalaisen valtion poliisiviranomaisen hallussa. Poliisi ei ainakaan tässä vaiheessa tutkintaa kerro, mistä maasta henkilöt löytyivät.

Leppimäellä ei ole asiasta tämän enempää tietoa.

”Odotan tässä yhteydenottoa ja sitä, että pääsen neuvottelemaan.”

Hänellä ei ole velvoitetta matkustaa päämiehensä luokse. Leppimäki odottaa, että epäillystä tehdään luovutuspyyntö kiinniottomaahan.

”Paikalliset viranomaiset sitten päättävät, luovutetaanko hänet. Siihen voi mennä jonkin aikaa, että hän on Suomessa.”

Leppimäki ei lähde arvioimaan sitä, kauanko prosessissa yleensä kestää. Joissain maissa prosessi on nopeampi kuin toisissa.

Yhteydenpito päämiehen kanssa alkaa viimeistään kun epäilty on Suomessa.

Iltalehden tietojen mukaan lapsikaappauksen uhri on kahden epäillyn lapsenlapsi. Poliisi ei ole kertonut, mikä epäiltyjen suhde lapseen on. Leppimäki ei kommentoi salassapidettäväksi määrättyä yksityiskohtaa.