Marinin hallitusviisikon taustoista tulossa pian dokumentti – ohjaaja pitää merkittävänä, ettei kukaan kasvanut perinteisessä ydinperheessä

Ensi viikolla julkaistava dokumentti on jo herättänyt suurta kiinnostusta kansainvälisesti.

Sanna Marinin (sd.) hallituksen johtoviisikosta ensi viikolla julkaistavassa dokumenttisarjassa on luvattu kertoa naisista julkikuvan takana. Kolmiosainen Viisi Valittua -sarja on suoratoistopalvelu HBO Maxin ensimmäinen suomalaisdokumentti.

Ohjaaja Mia Halme sanoo olleensa työstä harvinaisen innostunut ja odottaa, että nyt sen pääsevät näkevät muutkin. Erityisesti hän haluaa yleisön näkevän monia feminismiin ja naisjohtajiin liittyviä repliikkejä sekä koskettavia hetkiä.

Yhtenä tällaisena hän mainitsee tilanteen, jossa pääministeri Marin uskalsi heittäytyä puhuessaan Ukrainan tapahtumista. Silloin alkoi itkettää sekä ohjaajaa että Marinia. ”Vaikka sitä ennen oli ollut ne hirveän typerät uutiset, saako poliitikko näyttää tunteensa. Joka kertoo kyllä suomalaisesta mediasta todella paljon”, Halme sanoo.

Toisena esimerkkinä hän nostaa esiin tilanteen, jossa Natosta puhuttaessa valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) puhui siitä lastensa kautta. ”Miten hänen lapsensa leikkivät Putinia ja Zelenskyä.”

Viisikkoon kuuluivat Marinin ja Saarikon lisäksi myös opetusministeri Li Andersson (vas.), ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo (vihr.) sekä oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.).

Ei ydinperheestä

Halme kertoo halunneensa tehdä dokumenttisarjan Marinin hallituksen johtoviisikosta, koska pitää hallitusta poikkeuksellisena. Hän korostaa, ettei kyseessä ole poliittinen sarja, vaan kyse on enemmänkin siitä, millä tavalla viisikko toimi ja tarttui asioihin. Tästä syystä dokumentissa nähdään esimerkiksi lapsille korona-aikana järjestetty tiedotustilaisuus, jota Halme piti poikkeuksellisena.

Halme pitää isona asiana myös sitä, että sarjassa kerrotaan viisikon taustoista. Hänelle itselleen selittää monia asioita se, ettei kukaan naisista ole kasvanut perinteisessä ydinperheessä.

”Koen, että heillä on arvoja ja he ovat jotenkin aika oikeudentuntoisia ihmisiä. He eivät ehkä kukaan ole saaneet asioita ihan itsestäänselvyytenä. On joutunut katsomaan ehkä myös hiukan marginaalista joitakin asioita jo hyvin nuorina”, hän pohtii.

”Pidän sitä tietyllä lailla etuna. Että he ovat saaneet löytää oman polkunsa ja he ovat sitä kautta saaneet olla vahvoja. Minusta siinä on jotakin merkittävää, että se todellakin koskee koko sitä viisikkoa.”

Halme huomauttaa, että viisikon taustat kertovat jotakin myös Suomesta, jossa ilmainen koulutusjärjestelmä, asumistuki ja opintotuki ovat antaneet nuorille mahdollisuuksia.

Anna-Maja Henriksson (vas.), Li Andersson, Sanna Marin, Maria Ohisalo ja Annika Saarikko kertoivat hallituksen talousarvioneuvotteluista Säätytalon edustalla Helsingissä syyskuussa 2020.

Kiinnostus suurta

Viisikko on herättänyt kiinnostusta erityisesti kansainvälisesti myös siksi, että he ovat kaikki naisia. Halme sanoo, että tätäkin teemaa käsitellään paljon myös dokumentissa. Hän kuitenkin painottaa, ettei kaikkea voi typistää kysymykseen sukupuolesta. Viisikossa olisi hyvin voinut olla myös viisi hyvin erilaista naista, jolloin lopputulos olisi ollut toinen. ”He ovat olleet todella hyvä kombo. Mitä he ovat saaneet jossakin vaiheessa irti toisistaan ja esiin toisistaan. Ja pystyneet luomaan tiettyä luottamuksen ilmapiiriä.”

Dokumenttisarja on menossa myös kansainväliseen levitykseen, ja siksi sitä on koko ajan tehty sekä kansainvälistä että suomalaista yleisöä silmällä pitäen. Halme kertoo, että kansainvälinen kiinnostus sarjaa kohtaan onkin ollut suurta.