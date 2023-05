Elisan laajennukset kohdistuvat paikkakunnille, joissa Elisalla on jo verkkoa. Suosituimmilla mökkipaikkakunnilla mobiiliverkon liikenne moninkertaistuu kesä-heinäkuussa.

Aamulehti

Elisa laajentaa 5G-verkkoaan kesällä 50 paikkakunnalla. Yritys kertoo asiasta tiedotteessaan. Valtaosa laajennuksista tehdään Pirkanmaan, Keski-Suomen, Kanta-Hämeen, Varsinais-Suomen, Uudenmaan ja Etelä-Savon alueille. Samalla Elisan 5G-verkko avautuu ensi kertaa Merikarvialle ja Pertunmaalle.

Elisan mobiiliverkkojen osaston johtaja Tiina Höckert kertoo, että laajennuksista suurin osa on jo tehty. ”Noin 80 prosenttia laajennuksista on jo käytössä ja loppuja tehdään vielä kesäkuun aikana. Joitakin yksittäisiä voi mennä heinäkuun puolelle.” Kesällä tehdyt 5G-verkon parannukset jäävät palvelemaan alueen asukkaita myös kesän jälkeen.

Laajennetusta verkosta pääsee nauttimaan, mikäli asiakkaalla on 5G-liittymä ja siihen sopiva reititin. Höckertin mukaan riippuu tarpeesta, riittääkö, että yhteys on vain puhelimessa vai tarvitseeko sen muihinkin laitteisiin. ”Jos kotona on 5G-sisäreititin, voi sen ottaa mukaan mökille ja jakaa siitä netin.”

Mitä? Paikkakunnat, joilla 5G-verkkoa on laajennettu Etelä-Karjala: Lemi Etelä-Savo: Mikkeli, Sulkava, Savonlinna, Mäntyharju, Hirvensalmi, Pertunmaa* Kanta-Häme: Tammela, Janakkala, Hämeenlinna, Humppila, Jokioinen Keski-Suomi: Viitasaari, Äänekoski, Joutsa, Keuruu Lappi: Ylitornio, Tornio, Inari, Simo Pirkanmaa: Tampere, Pälkäne, Ylöjärvi, Orivesi, Kangasala, Hämeenkyrö, Ruovesi Pohjanmaa: Mustasaari Pohjois-Pohjanmaa: Ii Pohjois-Savo: Varkaus, Kuopio, Joroinen Päijät-Häme: Padasjoki, Asikkala Satakunta: Merikarvia* Uusimaa: Porvoo, Lohja, Loviisa, Raasepori, Helsinki Varsinais-Suomi: Parainen, Kustavi, Sauvo, Salo, Naantali, Kemiönsaari *uusi 5G-paikkakunta

Syitä nyt tehtäviin laajennuksiin on muutamia. ”Esimerkiksi sarjojen tai musiikin suoratoistaminen on monelle mieluisaa puuhaa mökillä, ja näiden pätkiminen herkästi pilaa lomatunnelmaa. Entistä useampi myös etätyöskentelee mökiltä käsin”, Höckert kertoo tiedotteessa.

Laatuun voi vaikuttaa

Elisan mukaan nettiyhteyden toimivuuteen vaikuttaa kolme keskeistä asiaa: mobiiliverkon kuuluvuus, käytössä oleva verkkolaite sekä liittymä. Yhteyden laatua voi parantaa itse muutamilla keinoilla.

”Reititin kannattaa asetella mahdollisimman esteettömälle paikalle langatonta yhteyttä käyttäviin laitteisiin nähden. Myös sijainti ikkunan lähellä tai mökin terassilla voi parantaa nopeuksia. Mikäli tästä ei ole apua, voi hankkia ulos sijoitettavan lisäantennin”, Höckert neuvoo tiedotteessa.

Langattoman yhteyden laatua mökin sisällä eri huoneissa voi puolestaan parantaa erilaisilla mesh-laitteilla. ”Lisäksi nettiyhteyden nopeuteen vaikuttaa myös käytettävä nettiliittymä – nopeammat liittymät saavat aina hitaampia liittymiä enemmän kaistaa käyttöönsä.”

Mesh on langattomasti toimiva verkkojärjestelmä, joka koostuu kahdesta tai useammasta toisiinsa yhteydessä olevasta tukiasemasta.