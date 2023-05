Ei sitä helpoksi kukaan ennustanutkaan – hallitus­neuvottelijoiden pahimmat kärhämät on ylitetty, mutta pian totuus iskee päin kasvoja

Suomi tarvitsee nopeasti toimintakykyisen hallituksen. Pahimpien kärhämien yli päästiin, mutta totuus iskee päin kasvoja, kun kansa pääsee lukemaan hallitusohjelmaa.

Aamulehti

Hallitusneuvotteluissa pyörähti käyntiin viides viikko. Dramaattisen viikonvaihteen jälkeen karavaani taas kulkee. Kun kahdesta vaikeasta kompastuskivestä eli maahanmuutosta ja ilmastotoimista on päästy sopuun, niin ennustus neuvottelujen aikataulusta pitänee. Maassa on mitä todennäköisimmin uusi hallitus juhannukseen mennessä, ehkä jo hiukan aiemminkin.

Jos näin käy, hallitusneuvottelija Petteri Orpo (kok.) saa vedettyä langat yhteen 7–8 viikossa. Vertailun vuoksi edellinen Antti Rinteen (sd.) hallitus nimitettiin kesäkuun kuudentena vuonna 2019. Eduskuntavaalitkin olivat myöhemmin kuin tänä vuonna eli 14. huhtikuuta.

Vielä ripeämpään tahtiin onnistui Juha Sipilän (kesk.) trio. Eduskuntavaalit olivat vuonna 2015 huhtikuun 19. päivänä. Uusi keskustan, kokoomuksen ja perussuomalaisten muodostama hallitus nimitettiin tasan kahdeksan vuotta sitten, eli 29. toukokuuta.

Sipilällä oli uusi tyyli vetää neuvottelut, ja hän pyrki saamaan nopeasti ratkaisuja. Rinteen viisikkokin sai nuijittua linjaukset suhteellisen helposti sen jälkeen, kun vaalitappion kärsinyt keskusta maaniteltiin mukaan.

Keskusta lateli pöytään kynnyskysymyksiään, joihin muut kiltisti suostuivat. Kukaan ei vielä tiennyt silloin, mitä tuleva kausi pitää sisällään. Rinne vaihdettiin pääministeri Sanna Mariniin, maailmaan levisi koronaepidemia, ja vuoden 2022 alussa alkoi Venäjän laajamittainen hyökkäyssota Ukrainaan. Pelimerkit oli mietittävä uusiksi.

Tämän kevään neuvottelukierroksesta ei odotettukaan helppoa. Etukäteen oli tiedossa, että maahanmuutosta ja ilmastopolitiikasta tulee pahimmat kärhämät etenkin perussuomalaisten ja rkp:n välillä.

Viikonvaihteen näytelmässä piskuinen rkp pyöritti rinkiä vaatien maahanmuuttoon vielä muutoksia perussuomalaisilta. Iltalypsyksikin kuvailtu episodi päättyi onnellisesti, kun puolue sai linjauksiin tarkentavia lisäyksiä. Niissä korostettiin muun muassa perustuslain reunaehtoja. Tiettävästi suuria muutoksia pohjapaperiin ei tehty.

On hyvä muistaa, että niin kuin monissa muissakin puolueissa, rkp:ssa ei ole vain yhtä totuutta. Nyt on julkisuudessa saatu kuva, jonka mukaan koko puolue karsastaisi perussuomalaisia etenkin maahanmuuton takia. On eri juttu puhua pääkaupungin rkp:läisistä kuin vaikkapa Pohjanmaalla asuvasta ruotsinkielisestä kalastajasta. Heillä voi olla hyvinkin erilaisia ajatuksia.

Irtiotot ja vaatimukset kuuluvat pelin henkeen. Tässä kisassa molemmat puheenjohtajat eli perussuomalaisten Riikka Purra sekä rkp:n Anna-Maja Henriksson säilyttivät kasvonsa ja voivat esiintyä omiensa joukossa peräänantamattomina neuvottelijoina. Viimeksi mainittu voi kertoa saaneensa puserrettua jotakin lisää, Purra puolestaan voi hehkuttaa, että kyse oli vain pienistä täsmennyksistä, joiden takia venettä ei kannata keikuttaa.

Ei siis ihme, että viikonvaihteen jälkeen nähtiin helpottunut Orpo. Jos näytelmä olisi päättynyt toisin heikompaan lopputulokseen, olisi kaikki alkanut uudelleen alusta. Olisiko Orpo kääntynyt ensimmäisenä keskustan Annika Saarikon puoleen ja yrittänyt saada puoluetta pyörtämään tiukan päätöksensä? Onhan keskusta toistuvasti torjunut hallituskuvion erittäin huonon vaalituloksen seurauksena.

Todennäköisesti keskustan päätös olisi pitänyt, ja Orvon olisi pitänyt lähteä kolkuttelemaan sdp:n ovia. Tämän vaihtoehdon heikko lenkki olisi ollut se, että sdp:n puheenjohtaja vaihtuu syyskuussa, kun Marin ilmoitti, ettei ole enää käytettävissä. Toki neuvotteluja voitaisiin käydä, mutta helppoa ei olisi sdp:n kanssakaan. Onhan puolue ladellut pitkän listan asioista, joista se ei ole valmis leikkaamaan.

Suomi on turvallisesti Natossa, mutta kaiken yllä vaanii edelleen sakea turvallisuuspoliittinen epävarmuus. Sota Ukrainassa jatkuu, ja erilaisiin sen aiheuttamiin kriiseihin pitää olla valmiutta reagoida nopeasti. Siksi on tärkeää, että Suomessa saadaan muodostettua toimintakykyinen hallitus mahdollisimman pian.

Viime päivien keskustelu on junnannut itsepintaisesti lähinnä maahanmuutossa. Kun ajatellaan sen kustannuksia yhteiskunnalle ja julkisen talouden sopeuttamistarvetta, niiden välillä on valtava eroavaisuus. Kun hallitusohjelma saadaan valmiiksi, todellisuus iskeekin vasten kasvoja. Neljän seuraavan vuoden iskusana voi olla tinkiminen. Hallitusohjelmasta pian selviää, miten viisaasti nelikko on osannut niukkuutta jakaa.

Eri asia on, pystyykö hallitus toteuttamaan ohjelmansa talouskurin prikulleen. Kansa nimittäin ei usko. Maaseudun Tulevaisuuden tuore gallup kertoo, että puolet vastaajista ei usko tämän hallituspohjan pystyvän korjaamaan velanoton kasvua. Vain noin 30 prosenttia uskoo velanoton taittamiseen.