Hallitusneuvotteluissa on perjantaina illalla ratkaisun hetki. Vaikka neuvottelut katkeaisivat, etenemisvaihtoehtoja on useita.

Hallitusneuvotteluissa on perjantaina 26. toukokuuta kello 18 ratkaisun hetki. Tällöin katsotaan, mihin pahimmissa kiistakysymyksissä eli maahanmuutto­politiikassa ja ilmastotoimissa on päästy, kertoi perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra aamupäivällä Säätytalolla.

Jos edistystä ei päivän aikana tapahdu riittävästi, neuvottelut katkeavat, Purra totesi. Etenkin maahanmuuton rajoituksia koskevien neuvotteluiden tilannetta kuvattiin aamulla neuvottelulähteistä hyvin hauraaksi.

Mitä neuvottelujen katkeaminen tarkoittaisi?

”Aivan mahdottomia arvioida”

Kokoomus, perussuomalaiset, kristillisdemokraatit ja rkp neuvottelevat nyt neljättä viikkoa siitä, saavatko ne yhteisymmärryksen hallitusohjelmasta eli pystyvätkö ne muodostamaan Suomelle seuraavan hallituksen.

Kukaan pysty sanomaan, tarkoittaisiko neuvottelujen katkeaminen tässä vaiheessa sitä, että näiden puolueiden varaan hallitusta ei saada aikaan. Myöskään Purra ei ottanut kantaa siihen, voivatko perussuomalaiset mahdollisesti vielä palata neuvottelupöytään, jos neuvottelut nyt katkeavat.

”Kaikki tällaiset asiat ovat aivan mahdottomia arvioida tässä vaiheessa”, hän totesi.

Voidaan aloittaa uudelleen

Vaihtoehtoja on useita. Vaikka neuvottelut perjantaina katkeaisivat, ne voidaan aloittaa uudelleen samojen puolueiden kesken.

Hallituksen muodostaja, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo voi myös yrittää vaihtaa neuvottelukumppaneita. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että Orpo yrittäisi rakentaa uutta hallitusta kokoomuksen ja sdp:n ympärille sen sijaan, että sitä muodostetaan kokoomuksen ja perussuomalaisten varaan.

Mahdollista on myös, että muita kumppaneita kokeillaan, mutta palataan silti takaisin samaan nelikkoon, jolla neuvottelut aloitettiin.

Olisi kokoomukselle hankalaa

Neuvottelujen avaaminen sdp:n kanssa olisi kokoomukselle hankalaa siksi, että puolueiden käsitykset taloudesta ovat erittäin kaukana toisistaan. Kokoomus on sekä vaalikampanjassa että hallitusneuvottelujen aikana jatkuvasti korostanut tarvetta sopeuttaa julkisen talouden menoja paremmin tuloja vastaaviksi. Tämä tarkoittaa todennäköisesti mittavia leikkauksia.

Viime viikolla Orpo vahvisti, että hallitusneuvotteluissa haettavien sopeuttamistoimien ”mittaluokka ja suunta” on se, että suoria säästöjä olisi tulossa neljän miljardin ja työllisyystoimia kahden miljardin euron edestä.

Sdp on koko kevään ajan arvostellut säästöaikeita. Se ei pidä julkisen talouden tilannetta yhtä polttavana ongelmana kuin kokoomus.

Sdp olisi rkp:lle mieluisampi

Toisaalta kokoomuksen näkemykset juuri nyt hiertävistä isoista asioista eli ilmastotoimista ja maahanmuutosta ovat lähempänä sdp:tä kuin perussuomalaisia. Lisäksi rkp:lle sdp olisi mieluisampi kumppani.

Perussuomalaisten vaatimuksesta tällä viikolla on keskitytty neuvottelemaan vain maahanmuutosta ja ilmastosta. Puolue on nostanut kynnyskysymyksekseen hallitukseen menolle, että ”Euroopan ulkopuolelta tulevaa, Suomelle taloudellisesti ja turvallisuuden kannalta haitallista maahanmuuttoa on rajoitettava tuntuvasti”. Rkp ja kokoomus puolestaan ovat vaatineet työperäisen maahanmuuton lisäämistä.

Ilmastoon liittyen perussuomalaiset on vaatinut, että ilmastotoimien vuoksi suomalaisten arki ei saa kallistua. Purra sanoi perjantaina, että ilmastokysymyksissä ollaan lähempänä sopua kuin maahanmuutossa.

Jos Orpo joutuisi kääntymään sdp:n puoleen, sdp todennäköisesti vaatisi merkittäviä myönnytyksiä.

Joutui kutsumaan takaisin

Jos kokoomus kokeilisi neuvotteluita sdp:n kanssa mutta toteaisi yhteisymmärryksen mahdottomaksi, voitaisiin päätyä samanlaiseen tilanteeseen kuin Jyrki Kataisen (kok.) hallitusta muodostettaessa vuonna 2011.

Tällöin Katainen heitti sdp:n ja vasemmistoliiton ulos neuvotteluista, mutta joutui kutsumaan heidät takaisin, kun vaihtoehtoista hallituspohjaa ei pystytty sopimaan.