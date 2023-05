TS: Osa korkeakouluihin hakeneista hyväksytty virheellisesti opiskelemaan

Syynä on Opetushallituksen ylläpitämässä Opintopolku-palvelussa ilmennyt valtakunnallinen vika.

Osa korkeakouluihin hakeneista on hyväksytty virheellisesti opiskelemaan. Syynä on Opetushallituksen ylläpitämässä Opintopolku-palvelussa ilmennyt valtakunnallinen vika. Vika on koskenut kaikkia korkeakouluja. Asiasta uutisoi aiemmin Turun Sanomat.

Virhe ilmeni joillakin hakijoilla, joilla on jo ennestään korkeakoulututkinto. Heidät otettiin virheellisesti huomioon ensikertalaiskiintiössä.

Opetushallituksesta kerrotaan STT:lle, että kullakin korkeakoululla on oikeus itse päättää, menettävätkö virheellisesti opiskelemaan hyväksytyt pyrkijät opiskelupaikkansa vai eivät.