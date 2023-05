Yksityisen sosiaalipalvelualan lakko: Monet päiväkodit kiinni – Hoivakodeissa ”kaikki keinot käytössä”

Yksityisen sosiaalipalvelualan työkiistan sovittelu jatkuu perjantaina.

Monet lapset eivät päässeet tiistaina päivähoitopaikkaansa, kun samana päivänä alkanut yksityisen sosiaalipalvelualan lakko sulki lukuisia päiväkoteja Suomessa.

Esimerkiksi kaikki yksityisen Pilke-päiväkodin yksiköt on suljettu lakon ajaksi, kertoi Pilke-päiväkotien viestintäjohtaja Kirsi Ristaniemi STT:lle. Pilkkeellä on 180 päiväkotia eri puolilla Suomea.

”Olemme pahoillamme, että tämä vaikuttaa joidenkin asiakasperheiden arkeen. Toivomme, että osapuolet pääsisivät mahdollisimman pian sopimukseen”, Ristaniemi sanoi.

Lakko koskee 26:ta ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikköä sekä 41:tä varhaiskasvatuksen yritystä, joista suuri osa sijaitsee Pirkanmaalla ja Päijät-Hämeessä. Varhaiskasvatuksessa lakot kestävät kaksi päivää ja tehostetussa palveluasumisessa viisi päivää.

Yksityisistä Touhula-päiväkodeista noin puolet on suljettu lakkopäivien ajaksi. Touhulalla on yhteensä 115 päiväkotia, joista on nyt suljettuna noin 60.

Sulkemispäätös tehtiin Touhulan alue- ja markkinointijohtaja Pirjo Kososen mukaan lasten turvallisuuden vuoksi. Samalla työntekijöille taataan mahdollisuus tehdä työt mahdollisimman turvallisesti.

Työkiistan keskiössä ovat olleet ammattiliittojen ja työnantajaosapuolen eriävät mielipiteet palkankorotuksista.

Hoivakodeissa ”kaikki keinot käytössä”

Ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköissä ensimmäinen lakkopäivä sujui rauhallisesti, kertoivat useat yksityistä palveluasumista tarjoavat yhtiöt STT:lle. Haastattelupyyntöön vastanneet yhtiöt eivät ole sulkeneet yhtäkään kohdetta lakon vuoksi.

Attendon toimitusjohtaja Virpi Holmqvist kuvaili tilannetta haastavaksi, mutta sanoi, että tilannetta hoidetaan päivä kerrallaan yhteistyössä hyvinvointialueiden kanssa.

Holmqvistin mukaan Attendo oli saanut taattua asiakasturvallisuuden tiistain ajaksi.

”Emme ole joutuneet sulkemaan kohteita emmekä siirtämään hauraita asukkaita”, Holmqvist sanoi STT:n haastattelussa.

Esperi Caren aluepäällikkö Mia Von Bagh kertoi sähköpostitse, että ensimmäinen lakkoaamu alkoi rauhallisesti ja vakaasti. Suunnitellut työvuorot ovat toteutuneet.

Mainiokodeissa työvuoroihin on saatu riittävä määrä henkilökuntaa, kertoi Mainiokotien liiketoimintajohtaja Niklas Härus sähköpostitse.

Työnantajapuolta edustavan Hyvinvointiala Halin työmarkkinajohtaja Tuomas Mänttäri kertoi yritysten tekevänsä kaikkensa, jotta palvelutaloissa olevien vanhusten henki ja terveys voidaan taata lakosta huolimatta.

”Siellä on kaikki keinot käytössä, kuten sijaisten, keikkalaisten ja esihenkilötyön käyttö. Apuna on tietysti myös ne työntekijät, jotka eivät kuulu liittoon ja jotka eivät osallistu lakkoon”, Mänttäri sanoi haastattelussa.

Ammattiliittojen tavoitteena on palkkauksen ja työolojen parantaminen. Liitot ovat vaatineet yksityiselle sosiaalipalvelualalle vähintään samantasoisia palkankorotuksia kuin hyvinvointialueille ja kuntiin.

Yksityisen sosiaalipalvelualan palkat ovat Tehyn neuvottelupäällikkö Vappu Okkerin mukaan noin satoja euroja alemmat kuin julkisella puolella.

”Palkkaus on yksinkertaisesti korjattava julkisen sektorin tasolle jollain järkevällä aikavälillä”, Okkeri sanoi.

Työriidan sovittelu jatkuu valtakunnansovittelijan johdolla perjantaina.