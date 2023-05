Kukaan suosikeista ei ole vielä asettunut ehdolle.

STT

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) on ykkösnimi Helsingin Sanomien kyselyssä seuraavasta presidentistä. Haaviston valintaa kannattaa kyselyn mukaan 36 prosenttia vastaajista.

Kakkosena on keskustalainen Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn 31 prosentin kannatuksella ja kolmantena Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola 24 prosentilla. Kukaan kolmesta suosikista ei ole tässä vaiheessa vielä antanut suostumustaan asettua ehdolle ensi talven vaaleihin.

Vastaajilta kysyttiin, ketkä olisivat hyviä valintoja seuraavaksi presidentiksi, ja he saivat valita 51 nimestä niin monta kuin halusivat tai nimetä oman suosikin.

Suosituin kokoomuslainen nimi Sauli Niinistön seuraajaksi on entinen pääministeri Alexander Stubb, joka on torjunut ajatuksen paluusta kotimaan politiikkaan. Suosituin sosiaalidemokraatti on väistyvä pääministeri Sanna Marin, joka on niin ikään torjunut ehdokkuuden. Stubbia pitää hyvänä ehdokkaana 18 prosenttia vastaajista, Marinia 15 prosenttia.

Vaihtoehto "en osaa sanoa" kerää 15 prosentin kannatuksen ja nousee kuudennelle sijalle. Sitä peesaavat entinen pääministeri ja eduskunnan puheenjohtaja Matti Vanhanen (kesk.), ja väistyvä puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.), jotka ovat molemmat torjuneet ajatuksen presidenttiehdokkuudesta. Suosituin perussuomalainen ehdokas on entinen puheenjohtaja Jussi Halla-aho 12 prosentin kannatuksella.

Alle kymmenen prosentin jäävät muun muassa EU-komissaari Jutta Urpilainen (sd.) ja entinen pääministeri Jyrki Katainen (kok.).

Toistaiseksi ainoa varmistunut ehdokas on Liike Nytin puheenjohtaja Harry Harkimo, joka kerää HS-gallupissa kolmen prosentin tuen.

Kyselyn toteutti Kantar Public nettipaneelissa. Vastauksia kerättiin toukokuun aikana reilu tuhat. Virhemarginaali on suurimmillaan 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.